Equipe de France : Deschamps envoie un message aux jeunes !

Didier Deschamps a fixé la ligne de conduite pour les jeunes joueurs, surtout les petits nouveaux, appelés en équipe de France pour les deux prochains matchs contre le Luxembourg (25 mars) et l'Espagne (28 mars). Le sélectionneur a également évoqué leur futur temps de jeu.

Deschamps avait rendez-vous avec la presse ce lundi

Dans sa liste pour affronter le Luxembourg, le 25 mars en éliminatoires du Mondial 2018, et l'Espagne, le 28 mars en amical, Didier Deschamps a réservé quelques surprises en faisant appel à de nouveaux joueurs. Tous des jeunes : Kylian Mbappé (18 ans), Florian Thauvin (24 ans), Corentin Tolisso (22 ans) et Benjamin Mendy (22 ans). De plus, Tiémoué Bakayoko (22 ans) est venu remplacer Paul Pogba, forfait.

Les jeunes devront se montrer

Présent en conférence de presse ce lundi, le sélectionneur de l'équipe de France a longuement évoqué la jeunesse de ses joueurs. S'il n'est pas inquiet, le technicien a tout de même expliqué ce qu'il attend d'eux. «Ce qu'on attend avant tout, c'est de l'enthousiasme, de la générosité. Ce ne doit être que du bonheur pour eux. Ils doivent faire ! Ne pas faire, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à accepter» , a indiqué Deschamps.

Ces propos concernent également d'autres jeunes arrivés récemment comme Adrien Rabiot, Thomas Lemar, Presnel Kimpembe ou encore Ousmane Dembélé. Le message est clair, ils devront tous profiter du temps de jeu offert pour se montrer et se servir du temps passé «au contact de joueurs plus aguerris, avec des exigences plus fortes qu'en club» pour progresser.

Mbappé pourrait jouer face au Luxembourg

Forcément, Kylian Mbappé sera au centre de toutes les attentions au vu de ses performances exceptionnelles sous les couleurs de Monaco. Deschamps n'exclut pas de le faire débuter dès le premier match contre le Luxembourg. «Dans l'absolu, je peux le faire débuter. Après, ça me semble logique ne de pas précipiter les choses. Il ne faut pas aller trop vite. La qualité est là, elle est indéniable. Tout le monde l'a vu. A un moment où à un autre, il aura du temps de jeu» , a expliqué le sélectionneur.

Si le Mbappé a de grandes chances de fêter sa première cape chez les A, certains ne sont pas encore assurés d'avoir cette opportunité. «S'ils sont là, c'est parce qu'ils sont capables de débuter le premier match qui nous attend. Celui de l'Espagne je l'occulte aujourd'hui. Je suis concentré sur le Luxembourg. Ils ne pourront pas tous débuter, ils ne pourront pas tous rentrer. J'ai plusieurs options possibles. Je ne vais pas lancer tous les jeunes en même temps, il faut un équilibre» , a insisté DD. En tout cas, les curieux seront nombreux à guetter les premiers pas des petits nouveaux.

Que vous inspirent les propos de Deschamps ? Quel jeune souhaitez-vous voir absolument débuter lors des deux prochains matchs ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...