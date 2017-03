PSG : Rabiot était malade face au Barça... Une grosse erreur d'Emery ? Romain Rigaux - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 20/03/2017 à 14h14 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Après la victoire du Paris SG face à Lyon (2-1) dimanche, Adrien Rabiot a révélé qu'il avait joué malade lors du 8e de finale de retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone (1-6). Le choix d'Unai Emery de le titulariser interroge. Emery s'est-il trompé en titularisant Rabiot face au Barça ? Un peu moins de deux semaines après, le naufrage du Paris Saint-Germain sur la pelouse du FC Barcelone (1-6) en 8es de finale retour de la Ligue des Champions alimente toujours les débats. Si les erreurs d'arbitrage et l'état d'esprit des joueurs parisiens ont fait couler beaucoup d'encre, Unai Emery a été plutôt épargné. Dans un récent sondage publié sur Maxifoot, seuls 15,6% des lecteurs désignaient l'entraîneur parisien comme principal responsable contre 72,5% pour les joueurs. On le sait, Emery avait en effet donné des consignes bien différentes de ce que les Parisiens ont proposé sur le terrain. Concernant les consignes tactiques, l'ancien coach du FC Séville ne semble donc pas à blâmer. Rabiot a joué avec une infection pulmonaire Pourtant, un choix du technicien espagnol interroge ces dernières heures suite à un aveu d'Adrien Rabiot concernant sa condition physique pour ce match. Le milieu de terrain parisien a joué alors qu'il souffrait d'une infection pulmonaire. «Oui, je confirme, c'était assez difficile, mais j'ai voulu jouer ce match» , a révélé Rabiot après la victoire de dimanche contre Lyon (2-1). «Je regrette parce que je n'étais pas à 100%, il aurait peut-être fallu mettre quelqu'un d'autre à ma place, mais je tenais à jouer ce match et c'est clair que j'ai été en difficulté. Ce n'est pas non plus dû qu'à cela même si c'est clair que ça a joué. Je regrette un petit peu d'avoir joué le match avec cette infection», a-t-il poursuivi. Si le joueur avoue lui-même qu'il aurait sans doute dû laisser sa place, on s'interroge forcément sur la décision d'Emery. Pourquoi titulariser Rabiot ? On se doute que l'Espagnol était au courant de l'état de santé de son joueur avant de décider de le titulariser. N'a-t-il pas eu l'autorité nécessaire pour le laisser sur le banc ? Au vu de ses choix depuis son arrivée, cela semble assez peu probable. Peut-être était-il simplement trop confiant en alignant le même trio qu'au match aller (4-0) avec Marco Verratti et Blaise Matuidi aux côtés de Rabiot. Toujours est-il que l'entrejeu parisien a été dépassé durant plus de 90 minutes et que l'état de santé de l'international français peut être l'une des explications. Emery avait pourtant d'autres solutions sur son banc. Il y avait notamment Grzegorz Krychowiak, qu'il a préféré faire entrer à la place du latéral droit Thomas Meunier, Angel Di Maria, qui a remplacé Lucas à la 55e minute, ou encore Javier Pastore, resté sur le banc jusqu'au coup de sifflet final. Quand on observe la belle performance d'El Flaco contre Lyon, on peut s'interroger... Si Emery n'est peut-être pas le principal responsable, ce choix de titulariser Rabiot prouve qu'il a tout de même une part de responsabilité à endosser. «J'apprends pour le futur» , avait-il commenté après le match. Le cas Rabiot est certainement une expérience dont il souhaite se servir pour l'avenir. Que pensez-vous du choix d'Emery d'avoir titularisé Rabiot pour ce match ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





