Monaco : des stats toujours plus dingues, des adversaires sous le charme... Mbappé va découvrir les Bleus en pleine confiance ! Romain Lantheaume - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 20/03/2017 à 12h48 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Buteur lors de ses 9 dernières titularisations avec l'AS Monaco, Kylian Mbappé a encore fait mal à Caen (3-0) dimanche avec un doublé. Sorti sous les applaudissements du public adverse, l'attaquant de 18 ans s'apprête désormais à faire ses premiers pas en équipe de France. Incroyable de précocité, Mbappé ne s'arrête plus ! Avec une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions mercredi suivie d'une première convocation en équipe de France le lendemain, Kylian Mbappé (18 ans) a bouclé en beauté une semaine totalement folle dimanche face à Caen (3-0) à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1. Auteur d'un doublé en plus d'avoir obtenu un penalty, l'attaquant de l'AS Monaco est sorti sous les ovations du stade Michel d'Ornano et des supporters adverses à la 88e minute ! Cette anecdote en dit long sur l'amour que les Français sont en train de vouer à leur nouveau chouchou. Il faut dire que le natif de Bondy est intenable en ce moment. Désormais titulaire à part entière au sein du club princier, la jeune pépite a marqué lors de chacune de ses 9 dernières titularisations. K. Mbappé – «on va dire que je suis dans une bonne phase» En prenant les choses autrement et en intégrant ses entrées en jeu, le Bleuet reste sur des bases tout aussi bluffantes avec 13 buts lors de ses 12 derniers matchs avec l'ASM ! Avec une réalisation toutes les 82 minutes en moyenne en championnat, le jeune homme s'impose même comme le buteur le plus efficace d'Europe cette saison à égalité avec Lionel Messi (parmi les joueurs à dix buts minimum dans les cinq grands championnats) ! Pour ne rien gâcher à sa cote de popularité, l'ancien pensionnaire de l'INF Clairefontaine possède une mentalité exemplaire comme en atteste son attention à l'égard du public caennais, à qui il a retourné ses applaudissements dimanche. «Cela ne m'arrive pas souvent à l'extérieur, même si cela a déjà été le cas une fois. C'est très flatteur que le public adverse reconnaisse une performance. Je les remercie. Cela m'a touché», a lancé le futur international français en zone mixte, avant de prouver qu'il garde les pieds sur terre. «Aujourd'hui, j'arrive à faire ce que je sais faire, mais je ne vais pas dire que c'est extraordinaire. Extraordinaire, c'est pour des joueurs qui vont mettre soixante buts. Il n'y en a pas beaucoup. Sinon, ce serait banaliser le terme. On va dire que je suis dans une bonne phase.» Avec les Bleus «sur la pointe des pieds» Cette forme étincelante n'a pas échappé à l'oeil du défenseur central du Paris Saint-Germain, Marquinhos, qui a glissé dimanche, «j'espère que nos dirigeants le surveillent». Mais avant de se tourner vers une fin de saison passionnante et un été qui s'annonce agité, Mbappé va devoir négocier un virage très important de sa carrière : ses premiers pas en Bleu dans l'optique des matchs face au Luxembourg, le 25 mars en éliminatoires de la Coupe du monde 2018, et contre l'Espagne, le 28 mars en amical. «Je n'ai aucune appréhension. Je vais là-bas pour voir comment cela se passe. Je vais avoir les yeux grands ouverts. Pareil pour les oreilles pour écouter et apprendre», a annoncé le Monégasque. «Avec tous les grands joueurs qui vont m'entourer, je ne vais pouvoir qu'apprendre. Je viens sur la pointe des pieds et je vais essayer de prendre le maximum d'expérience.» De quoi en faire un buteur plus redoutable encore. VIDEO : Mbappé applaudi par les fans de Caen Que vous inspire le phénomène Mbappé ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





