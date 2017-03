OM : McCourt, Payet, Lopez... Djorkaeff juge le projet marseillais

De passage à Marseille, Youri Djorkaeff a jugé le nouveau projet de Frank McCourt à l'OM. L'ancien international français évoque le sérieux de l'homme d'affaires américain, le recrutement de Dimitri Payet et l'éclosion des jeunes comme Maxime Lopez.

Djorkaeff est plutôt optimiste pour l'OM

Présent à Marseille jeudi pour l'inauguration du MédiSport Center situé à proximité du stade Vélodrome et dont le manager général n'est autre que son frère Misha, Youri Djorkaeff s'est penché sur l'actualité de l'Olympique de Marseille dans les colonnes de La Provence. L'ancien attaquant français juge le nouveau projet de l'OM.

L'OM a «un vrai grand projet»

Installé à New-York, Djorkaeff estime que le rachat du club phocéen par l'homme d'affaires américain Frank McCourt est une très belle opération, malgré le discours de quelques sceptiques aux Etats-Unis. «Il est très connu dans le monde du sport aux Etats-Unis. Mais vous savez, il ne faut pas se fier aux réputations. Ça me fait bien rire, Donald Trump a mauvaise réputation, pourtant il est président des Etats-Unis» , lance d'abord l'ancien Bleu.

«Je crois que c'est vraiment un plus pour l'OM, il a la mentalité, la structure américaine. Et justement, dans les grands clubs, aujourd'hui, il faut un organigramme pointu. Depuis son arrivée, on voit émerger un vrai grand projet. Sur le terrain, cela prendra plus de temps, mais c'est logique. Sur le papier, c'est clair et net. Je pense que chaque personne sait quoi faire et bien faire à son poste» , poursuit-il.

L'impact de Payet

Si le début de l'ère McCourt est plutôt satisfaisant, la nouvelle direction marseillaise sera surtout jugée lors du prochain mercato estival. L'OM est attendu au tournant après avoir affiché ses ambitions cet hiver avec notamment le retour de Dimitri Payet. Un très joli coup pour le «Snake» . «Je pense que l'impact d'un tel joueur sur un jeune qui vient pour progresser à Marseille est indéniable» , juge-t-il.

Pour Djorkaeff, Payet sera un élément moteur pour la formation. «Pour ceux qui évoluent entre le CFA et l'équipe première, c'est une motivation supplémentaire pour s'améliorer et pouvoir évoluer à ses côtés durant les entraînements. Ce doit être un exemple pour les jeunes talents du centre de formation» , poursuit-il. Un sérieux atout, donc, pour l'OM qui souhaite améliorer sa formation pour davantage s'appuyer sur ses jeunes pousses à l'avenir, comme cette saison avec Maxime Lopez.

Lopez «intéressant» mais à bien encadrer

Le minot marseillais de 19 ans a d'ailleurs séduit Djorkaeff. «Je l'ai vu jouer, c'est très intéressant» , juge l'ancien joueur de l'Inter Milan, qui met toutefois en garde. «Mais je pense que ces jeunes joueurs grandiront si les patrons du vestiaire comme Gomis ou Payet tiennent la baraque. J'ai l'impression, au vu de leur investissement sur et en dehors du terrain, que ça va le faire. Derrière ça va éclore, c'est une certitude.» A l'OM de mélanger recrues de talent, expérience et jeunes prometteurs pour poursuivre son ambitieux projet.

