Au bout de l'ennui, Veretout délivre les Verts - Débrief et NOTES des joueurs (Dijon 0-1 ASSE)

Au terme d'une partie ennuyeuse, l'AS Saint-Etienne a dominé Dijon (1-0) pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Malgré une performance très moyenne, les Verts réalisent une belle opération en recollant dans la course à l'Europe.

Jordan Veretout a donné la victoire aux Verts.

Peu importe la manière, l'ASSE a réussi sa mission ! Dans l'obligation de l'emporter pour se relancer dans la course à l'Europe, Saint-Etienne s'est imposé, sans convaincre, à Dijon (1-0) lors de la 30e journée de Ligue 1 ce dimanche. La 1000e victoire du club en L1 !

Décevants dans le jeu, les Verts ont été libérés par un but de Jordan Veretout en fin de partie. Une victoire importante pour l'ASSE, 7e, qui revient à deux points de l'Olympique de Marseille, 5e. Dans le même temps, le DFCO se classe 17e et se trouve toujours sous la menace de ses poursuivants.

Un poteau pour Tavares et c'est tout...

Avec un rythme très faible en début de partie, les deux équipes se montraient peu dangereuses et enchaînaient les erreurs techniques. Après 15 minutes, les Verts se procuraient une première occasion, mais Reynet sortait bien dans les pieds d'Hamouma. Puis après un contre très mal joué par Sammaritano, les Dijonnais réveillaient enfin cette rencontre avec une tête de Tavares sur le poteau de Ruffier ! Si les Stéphanois maîtrisaient ensuite le ballon jusqu'à la pause, cette domination était totalement stérile malgré une frappe de Pierre-Gabriel repoussée par Reynet...

Veretout sauve les Verts !

Au retour des vestiaires, la physionomie de la partie n'évoluait absolument pas avec deux formations peu inspirées. Dans cette seconde période soporifique, les spectateurs étaient contraints de s'enflammer sur une frappe lointaine non cadrée d'Abeid... Puis finalement, Veretout profitait du laxisme de la défense du DFCO pour battre Reynet d'un tir du pointu (0-1, 77e). De quoi enflammer la fin de la partie ? Pas du tout avec une fin de match sans intérêt à l'exception d'une tête non cadrée de Tavares !

La note du match : 4/10

Un match assez décevant. Avec deux équipes peu inspirées offensivement et limitées techniquement, les débats ont été assez ternes et les occasions peu nombreuses. A l'exception du poteau de Tavares, les spectateurs n'ont pas vraiment vibré... jusqu'au but en fin de match de Veretout.

Le but :

- Lancé sur le côté, Veretout prend l'avantage sur Lotiès et fixe Lang. Profitant du laxisme adverse, le Stéphanois ajuste Reynet d'un tir du pointu (0-1, 77e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Jordan Veretout (6,5/10)

Décevant en première période, l'ancien Nantais a été bien plus intéressant au retour des vestiaires avec notamment une belle activité. Présent à la récupération, il a offert la victoire à son équipe avec ce but sur un tir du pointu. Une réalisation qui a délivré son équipe !

DIJON :

Baptiste Reynet (5,5) : comme souvent cette saison, le gardien de Dijon n'a pas démérité. Si les Stéphanois n'ont pas été très dangereux, il a été parfait sur deux situations chaudes avec une belle sortie devant Hamouma et un arrêt sur une frappe de Pierre-Gabriel. Malheureusement pour lui, il a craqué sur le tir de Veretout.

Fouad Chafik (4) : un match raté pour le latéral droit de Dijon. En grosse difficulté face à Monnet-Paquet, il n'a jamais réussi à stopper l'ailier des Verts et a même réalisé une énorme erreur en offrant une belle situation à son adversaire. Remplacé à la 82e minute par Romain Amalfitano (non noté).

Ádám Lang (6) : une copie satisfaisante pour le défenseur central du DFCO. Autoritaire et bien placé, il a multiplié les interventions et a brillé avec un superbe sauvetage devant Béric sur un centre extrêmement dangereux de Monnet-Paquet. Solide malgré un certain laxisme sur le but de Veretout.

Jordan Lotiès (4,5) : un cran en-dessous que Lang. Si le défenseur a été présent dans les duels et n'a absolument pas démérité dans le jeu, il a été plus en difficulté dans ses relances et a offert de bons ballons aux Stéphanois. Sur le but, il a été coupable en étant en retard face à Veretout.

Oussama Haddadi (4,5) : ce n'est pas une surprise, le latéral gauche se montre toujours aussi intéressant offensivement... mais aussi peu serein défensivement. Avec un Pierre-Gabriel inspiré, il a été en souffrance dans son couloir.

Pierre Lees Melou (5) : un match discret pour le milieu de terrain. Dans l'entrejeu, il s'est contenté de faire son boulot défensivement, sans vraiment prendre le moindre risque en attaque. Un peu trop timoré malgré un léger mieux en seconde période...

Mehdi Abeid (6) : avec son gros volume de jeu, le milieu de terrain a brillé à la récupération et a clairement posé des problèmes aux Stéphanois par son activité. Limité offensivement, il a été tout de même propre dans ses premières relances.

Florent Balmont (5,5) : de retour pour cette partie, l'ancien Lyonnais a été insulté avant le match par les fans de l'ASSE. Outre sa réponse avec un doigt d'honneur, le milieu de terrain a rendu une copie totalement correcte avec une belle bataille dans l'entrejeu. Remplacé à la 45e minute par Marvin Martin (4,5), qui n'a pas vraiment réussi à tirer son épingle du jeu.

Frédéric Sammaritano (5) : une énorme envie, de multiples tentatives, mais ce n'était pas suffisant ! Remuant offensivement, le Dijonnais a souvent buté sur les défenseurs adverses et a réalisé plusieurs mauvais choix, notamment sur un contre où il a été trop gourmand. Remplacé à la 60e minute par Jordan Marié (non noté).

Júlio Tavares (6) : l'attaquant va avoir des regrets ! Très généreux dans ses efforts, il a posé des problèmes aux Verts, mais n'a pas été en réussite avec cette belle tête qui a heurté le poteau de Ruffier. Il a été le seul attaquant du DFCO à prendre régulièrement le meilleur sur son adversaire direct et a été tout proche d'égaliser sur une tête en fin de partie.

Loïs Diony (3,5) : un match raté pour le buteur. Bien trop timide, il n'a absolument pas pesé sur cette partie et n'a pas semblé très impliqué. Etant donné son talent, c'est vraiment rageant...

ST ETIENNE :

Stéphane Ruffier (5) : une partie globalement tranquille pour le gardien de l'ASSE. Bien présent sur ses rares interventions, le portier a été battu une seule fois sur la tête de Tavares, mais son poteau l'a parfaitement sauvé. Rien à dire.

Ronael Pierre-Gabriel (6,5) : encore une belle performance pour le jeune latéral droit. Titularisé en l'absence de Malcuit, il a été omniprésent offensivement en réalisant de très belles montées. Présent pour offrir des solutions à ses partenaires, il s'est même distingué avec une frappe bien repoussée par Reynet avant la pause.

Kévin Théophile Catherine (6) : dans son duel avec les attaquants du DFCO, le défenseur central a été omniprésent en s'imposant notamment dans le domaine aérien. Une copie correcte, mais attention aux ballons perdus dans ses relances.

Loïc Perrin (4,5) : incertain pour cette rencontre à cause d'une maladie, le capitaine de l'ASSE n'était clairement pas à son meilleur niveau. Battu par Tavares sur l'énorme occasion de Dijon, il a été parfois en difficulté dans son placement, mais a tout de même réussi quelques interventions décisives. Remplacé à la 58e minute par Léo Lacroix (non noté).

Cheikh M'Bengue (5) : un match moyen pour le latéral gauche. Malgré la grosse activité de Monnet-Paquet dans son couloir, il n'a pas eu un apport offensif important. Mais défensivement, il a été à la hauteur.

Jordan Veretout (6,5) : lire le commentaire ci-dessus.

Ole Kristian Selnaes (5,5) : dans un travail de l'ombre, le Norvégien a été plutôt intéressant avec notamment des récupérations hautes sur le terrain, qui ont permis des situations dangereuses pour les siens. Dans l'utilisation du ballon, il pourrait être plus tranchant.

Romain Hamouma (4,5) : s'il a été plutôt discret dans le jeu, l'ailier a été l'un des éléments offensifs les plus dangereux dans la zone de vérité. Après une première opportunité manquée après 15 minutes, il a été présent dans la surface mais a été toujours repris par les défenseurs adverses.

Henri Saivet (3) : est-il possible d'être encore plus discret ? Si l'ASSE a été globalement peu inspirée offensivement, les joueurs offensifs des Verts ont tout de même proposé un minimum... ce n'était pas son cas ! Transparent, il a perdu ses rares ballons. Remplacé à la 63e minute par Benjamin Corgnet (non noté).

Kevin Monnet-Paquet (6) : le meilleur joueur offensif de l'ASSE ce dimanche ! Très remuant dans son couloir, il a été un vrai problème pour les Dijonnais et a été impliqué dans tous les bons coups de son équipe. Malheureusement, il n'a pas été récompensé de ses efforts en raison d'une certaine imprécision dans la zone de vérité.

Robert Beric (3,5) : une partie compliquée pour le buteur des Verts. Globalement peu trouvé par ses partenaires, l'attaquant a été aussi bien muselé par les défenseurs de Dijon qui l'ont bien coupé du ballon. Il doit faire plus. Remplacé à la 82e minute par Fabien Lemoine (non noté).

DIJON 0-1 ST ETIENNE (mi-tps: 0-0) - FRANCE - Ligue 1 / 30e journée

Stade : Stade Gaston-Gérard - Arbitre : B. Bastien



Buts : - J. Veretout (77e) pour ST ETIENNE

Avertissements : L. Diony (65e) , M. Abeid (84e) , pour DIJON - C. M'Bengue (90+1e) , pour ST ETIENNE



DIJON : B. Reynet - F. Chafik (R. Amalfitano, 84e) , Á. Lang , J. Lotiès , O. Haddadi - P. Lees Melou , M. Abeid , F. Balmont (M. Martin, 46e) - Júlio Tavares , L. Diony , F. Sammaritano (J. Marié, 61e)



ST ETIENNE : S. Ruffier - R. Pierre-Gabriel , K. Théophile Catherine , L. Perrin (L. Lacroix, 59e) , C. M'Bengue - J. Veretout , O. Selnæs - R. Hamouma , H. Saivet (B. Corgnet, 64e) , K. Monnet-Paquet - R. Beric (F. Lemoine, 84e)



