Porté par un Mbappé stratosphérique, Monaco met une énorme pression sur Paris - Débrief et NOTES des joueurs (Caen 0-3 ASM)

En démonstration, Monaco s'est facilement imposé à Caen (3-0) ce dimanche lors de la 30e journée de Ligue 1. Portée par un Mbappé intenable, double buteur, l'ASM conforte sa place de leader et prend provisoirement six points d'avance sur le Paris Saint-Germain, sous pression avant la réception de l'Olympique Lyonnais plus tard dans la soirée (21h).

Mbappé a été exceptionnel à Caen.

Quatre jours après sa brillante prestation contre Manchester City (3-1) en Ligue des Champions, l'AS Monaco revenait à ses affaires en Ligue 1, à l'occasion de la 30e journée. Pour la 22e fois de la saison, les joueurs de la Principauté sont repartis avec les trois points de Caen (3-0) à l'issue d'une rencontre maîtrisée de bout en bout, durant laquelle Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, a une nouvelle fois été très impressionnant.

Au classement, les Asémistes restent leaders et prennent provisoirement six points d'avance sur le Paris Saint-Germain, qui reçoit l'Olympique Lyonnais à 21h dans un choc qui promet.

Mbappé éteint déjà Caen

Habituellement portés vers l'attaque, les Normands campaient d'entrée dans leur moitié de terrain. Une tactique rapidement mise à mal par l'incroyable Mbappé qui trompait Vercoutre après une magnifique action collective avec Jemerson et Germain (0-1, 13e). Un coup de massue pour les hommes de Patrice Garande, contraints de sortir dès lors. Mais sans imagination, ces derniers ne parvenaient pas à bousculer des Asémistes très sereins.

L'arbitre épargne Caen

Patients, les joueurs du Rocher prenaient tout leur temps pour construire leurs attaques et n'hésitaient pas à étirer le jeu pour tenter de trouver une nouvelle fois la faille. Mbappé aurait même dû obtenir un penalty pour une faute de Karamoh par derrière mais l'arbitre ne bronchait pas. A côté de la plaque, M. Gautier oubliait de siffler un autre penalty juste avant la pause pour une nouvelle faute très nette sur Lemar, mis à terre par Da Silva. Caen peut s'estimer très chanceux…

Mbappé dans tous les bons coups

Mais au retour des vestiaires, l'homme en noir accordait cette fois-ci un penalty incontestable pour une faute du défenseur caennais sur Mbappé, transformé par Fabinho (0-2, 49). Au fond du trou, le SMC pouvait remercier Adéoti qui annihilait un contre supersonique mené par cinq Monégasques. Dès lors, ces derniers géraient les débats sans se fatiguer et laissaient quelques opportunités à leurs adversaires, dont Yahia, qui chauffait les gants de Subasic de la tête.

Mais comme souvent cette saison, Monaco n'avait aucune pitié pour son adversaire... Parfaitement servi par Moutinho, Mbappé y allait de son doublé d'un coup de tête précis (0-3, 81e). Fabinho, lui aussi, n'était pas loin d'inscrire un autre but mais son plat du pied manquait de précision. Qu'importe, l'ASM a régalé, une fois de plus, et s'envole un peu plus en tête du championnat. Le titre se rapproche...

La note du match : 6/10

Une seule équipe sur la pelouse en Normandie, et ce n'était pas celle que les spectateurs présents dans le stade souhaitaient voir briller. Très, trop facile, Monaco a tué tout suspense en début de partie et s'est contenté de piquer quand il le fallait des Caennais tétanisés et sans inspiration. Malgré tout, les hommes de Leonardo Jardim ont régalé, une fois de plus !

Les buts :

- Devant sa surface, Jemerson adresse une incroyable transversale à la verticale de 70 mètres vers Mbappé. Le jeune Asémiste remet en retrait pour Germain qui le lance en profondeur. D'un crochet intérieur dévastateur, l'attaquant met deux défenseurs caennais dans le vent avant de tromper Vercoutre d'une frappe puissante du pied gauche à ras de terre (0-1, 13e).

- Au niveau de la ligne médiane, Mbappé réalise une superbe roulette avant d'enclencher un contre supersonique sur la gauche. Fauché par Da Silva, le jeune Monégasque obtient un penalty que Fabinho transforme magnifiquement sur la droite de Vercoutre (0-2, 49e).

- Sur une chandelle de Touré, Yahia manque son dégagement de la tête qui profite à Moutinho. Sur le côté droit, le Portugais adresse un centre parfait du pied gauche pour Mbappé, positionné au second poteau. Pourtant en déséquilibre, le premier buteur monégasque parvient à tromper Vercoutre sur sa droite (0-3, 81e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Kylian Mbappé (9/10)

Phénoménal, tout simplement ! Appelé chez les Bleus jeudi, l'attaquant a mis 13 minutes pour débloquer la partie sur une action magnifiquement menée. Toujours disponible, le jeune attaquant a multiplié les appels, les courses et les combinaisons. Il aurait dû obtenir un penalty pour une faute de Karamoh, qu'il est finalement allé chercher après la pause suite à une faute de Da Silva. Finalement, il parvient à mettre un autre but, de la tête cette fois-ci. Ses accélérations fulgurantes ont complètement plombé les défenseurs caennais qui ont vécu un enfer face à lui. Il sort même sous les acclamations du public normand. Remplacé à la 88e minute par Ivan Cardona (non noté).

CAEN :

Rémy Vercoutre (4) : que reprocher au gardien caennais ? Battu sur le but de Mbappé, il ne peut absolument rien faire sur le penalty transformé par Fabinho et se retrouve trop court sur le troisième but. Un match forcément rageant.

Damien Da Silva (2) : un supplice, tout simplement. Le défenseur central a appris à connaître Mbappé, qui l'a littéralement humilié durant toute la partie. Fautif sur Lemar en première période, le Normand a tout de même concédé un penalty pour une faute sur Mbappé après la pause. Une journée à oublier et très vite. Remplacé à la 67e minute par Jean-Victor Makengo (non noté).

Alaeddine Yahia (2) : comme très souvent, l'Aigle de Carthage récupère de très nombreux ballons. Mais ce n'est pas tout pour un défenseur... Mis dans le vent par Mbappé sur l'ouverture du score, l'ancien Lensois a souffert face au jeune Monégasque. Sa relance très moyenne provoque le dernier but asémiste, largement évitable...

Syam Ben Youssef (3) : le Tunisien a mal commencé la partie, faisant connaissance avec Mbappé au bout de 13 minutes. Comme ses partenaires, il a vécu un calvaire devant la pépite asémiste même s'il a été moins en vue que ses deux partenaires de la défense.

Frederic Guilbert (3) : beaucoup trop de déchet pour le latéral droit, trop inconstant. Il s'est montré passablement énervé en donnant des petits coups dans les chevilles de Mbappé qui s'est amusé sur son côté lorsqu'il a eu l'occasion de s'y trouver.

Ronny Rodelin (2,5) : habituellement actif, l'ex-Nantais a traversé la partie telle une âme en peine. Lui aussi s'est montré agacé par la tournure des événements et n'a jamais su trouver l'inspiration pour espérer accrocher un meilleur résultat.

Jordan Adéoti (3) : le milieu polyvalent a vécu un enfer. Pressé de manière continuelle par Moutinho et Fabinho, il n'a rien pu faire aujourd'hui même s'il empêche l'ASM d'alourdir la marque un peu plus tôt avec un joli sauvetage après la pause.

Julien Féret (3) : capitaine d'un navire à la dérive, le milieu de terrain a été inexistant. Aucune passe-clé, trop statique, le vétéran normand n'a rien réussi aujourd'hui.

Yann Karamoh (3) : rapidement touché au genou, le jeune Normand a joué toute la partie diminué. Il n'a jamais su faire les différences nécessaires devant et aurait même dû être sanctionné pour une faute dans la surface sur Mbappé. Remplacé à la 75e minute par Jeff Louis (non noté).

Vincent Bessat (4,5) : le moins mauvais des Caennais. Il a essayé d'apporter le danger dans son couloir, en vain. A onze, ce n'était déjà pas gagné, tout seul, c'était une mission impossible.

Ivan Santini (3) : une véritable purge pour l'attaquant caennais, qui ne s'est pas procuré la moindre occasion. Un match à oublier et très vite.

MONACO :

Danijel Subasic (6) : un match sérieux du gardien croate. Il n'a pas eu grand-chose à effectuer, mais ses interventions ont toutes été très propres.

Almamy Touré (6,5) : titulaire en l'absence de Sidibé, blessé, le latéral droit a été bon. Sobre, il a apporté le soutien offensif attendu et a été impérial défensivement face à Bessat. A l'origine du troisième but grâce à une chandelle vers l'avant.

Kamil Glik (6) : suspendu contre Manchester City, le Polonais a profité de l'apathie des attaquants caennais pour se remettre dans le bain. Une partie très tranquille pour l'ancien joueur du Torino.

Jemerson (7) : au fil des semaines, le Brésilien s'impose comme un futur très bon défenseur. En atteste sa magnifique transversale pour Mbappé sur l'action de l'ouverture du score. Par la suite, rien à signaler tant ses adversaires ont été à côté de la plaque.

Benjamin Mendy (6) : tout juste appelé pour la première fois chez les Bleus, l'ancien Marseillais se devait de poursuivre sur sa lancée. Un match sérieux pour lui aussi au cours duquel il s'est permis quelques montées intéressantes.

Nabil Dirar (6) : préféré à Bernardo Silva, l'international marocain a livré une copie sérieuse. Pas flamboyant, il a fait le travail dans son couloir.

João Moutinho (7,5) : le Portugais a été également à son avantage malgré son temps de jeu limité cette saison. Précieux à la récupération, il a été excellent dans le pressing et intéressant dans ses relances. Il termine en beauté avec une passe décisive pour Mbappé sur le troisième but. Une très belle partie de sa part.

Fabinho (7,5) : les semaines se suivent et se ressemblent pour le Brésilien, plus que jamais performant au milieu du terrain. De nombreux ballons récupérés, un placement très intelligent entre les lignes, un pressing continu et un penalty parfaitement transformé, le Sud-Américain a livré une copie de qualité. Il aurait même pu inscrire un doublé en fin de partie mais son plat du pied droit n'a pas été assez précis.

Thomas Lemar (7) : contre son ancien club, le milieu offensif a été impressionnant de facilité. Orientation du jeu, choix des passes, Lemar a fait preuve d'une intelligence incroyable et aurait même dû obtenir un penalty avant la pause après une faute évidente de Da Silva. Acclamé par le public caennais à sa sortie. Remplacé à la 81e minute par Bernardo Silva (non noté).

Valère Germain (7) : le capitaine monégasque a encore une fois réalisé un bon match. Fin, intelligent, il est passeur décisif sur l'ouverture du score de Mbappé. C'est vrai, il a souvent été oublié par ses partenaires sur des contres mais son QI football impressionne toujours autant. Remplacé à la 79e minute par Tiémoué Bakayoko (non noté).

Kylian Mbappe (9) : lire commentaire ci-dessus.

CAEN 0-3 MONACO (mi-tps: 0-1) - FRANCE - Ligue 1 / 30e journée

Stade : Stade Michel d'Ornano - Arbitre : A. Gautier



Buts : - K. Mbappe (13e) Fabinho (49e, pen.) K. Mbappe (81e) pour MONACO

Avertissements : D. Da Silva (38e) , pour CAEN



CAEN : R. Vercoutre - D. Da Silva (J. Makengo, 67e) , A. Yahia , S. Ben Youssef - F. Guilbert , V. Bessat - R. Rodelin , J. Adéoti , J. Féret - Y. Karamoh (J. Louis, 76e) , I. Santini



MONACO : D. Subasic - A. Touré , K. Glik , Jemerson , B. Mendy - N. Dirar , João Moutinho , Fabinho , T. Lemar (Bernardo Silva, 82e) - V. Germain (T. Bakayoko, 79e) , K. Mbappe (I. Cardona, 88e)



