Valbuena, Payet, Marseille, la mentalité française, Barça-PSG... Les révélations croustillantes de Barton Youcef Touaitia - Actu Générale, Mise en ligne: le 19/03/2017 à 12h18 Désormais à Burnley, Joey Barton n'a pas oublié son passage du côté de l'Olympique de Marseille lors de la saison 2012-2013. Fidèle à sa personnalité atypique, l'Anglais est revenu sur son expérience sur la Canebière et bien plus encore... Joey Barton a gardé de bons souvenirs de l'OM. Revoilà Joey Barton ! Aujourd'hui à Burnley, le milieu de terrain a passé une saison en France, du côté de l'Olympique de Marseille, en 2012-2013. Une année riche pour l'Anglais, qui a laissé de bons souvenirs aux supporters phocéens, non pas pour son niveau sur le terrain mais pour sa personnalité atypique et entière. A l'occasion d'un entretien pour le Journal Du Dimanche, le Britannique a évoqué son rôle dans le vestiaire olympien, notamment avec son partenaire de l'époque Mathieu Valbuena. Barton épingle Valbuena et ses anciens partenaires «Avec mon expérience, je maintenais l'équilibre. J'étais ami de tout le monde mais je recadrais aussi quand ça n'allait pas. Mathieu Valbuena faisait une super saison, mais il avait peut-être un peu pris la grosse tête et il fallait parfois la lui dégonfler. Lui rappeler que ce n'était pas l'Olympique de Valbuena», a confié l'ancien Magpie à propos du Lyonnais. Honnête, Barton n'a pas hésité à tacler ses ex-coéquipiers, qu'il juge peu professionnels et égocentriques. «Pour eux, ce n'est pas compatible avec le talent : si t'es doué, pas besoin de bosser. Si tu travailles dur, c'est que t'as pas de talent. Ils se convainquent même qu'ils ont plus de talent en travaillant moins. Bizarre, non ? À l'OM, j'ai cru qu'ils avaient pigé quand je les ai vus aller bosser en salle de muscu. Mais non, c'était pour être beau avant d'aller à Ibiza en juin», a déploré le joueur de 34 ans. Barton taille la mentalité française, Payet en prend pour son grade... Autre aspect négatif de son aventure à Marseille, la découverte de la mentalité française. Son avis à ce propos vaut le détour. «Il y avait pas mal de clans et j'avais l'impression de faire le numéro des assiettes tournantes au cirque», avoue l'ex-international anglais. «C'étaient des bons gars, mais les Français ont un formidable talent pour se créer des problèmes. Ça doit être dans votre culture : quand tout va bien, vous jetez une grenade pour voir ce qui se passe.» Arrivé juste après son départ de la Canebière, Dimitri Payet en a également pris pour son grade. Revenu à Marseille après avoir remporté son bras de fer avec West Ham l'hiver dernier, le Réunionnais a été fortement critiqué par le milieu de terrain. «On ne le voyait que contre Sochaux ou Brest, jamais dans les affiches», souligne le joueur formé à Manchester City. «Mais en Angleterre, ça a été différent dès son premier match. Sauf qu'à la fin, aucun grand club ne s'est positionné dessus. C'était la Chine ou Marseille.» Barça-PSG, Barton a apprécié Bien évidemment, Barton a profité de cette entrevue pour titiller le Paris Saint-Germain suite à l'humiliation subie à Barcelone (1-6) en Ligue des Champions. «C'est chouette pour le football français que le PSG puisse battre Barcelone 4-0. Mais le voir se faire éliminer 6-1 au Camp Nou, c'est fantastique pour le foot marseillais. Mais l'aller était de bien meilleure qualité. Là, c'était une équipe en panique contre une équipe qui n'arrêtait pas de tricher. C'est incroyable que Paris se soit si vite effondré», a analysé le Claret. Des révélations croustillantes qui ne manqueront pas de faire réagir ! Que pensez-vous des propos de Barton ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





