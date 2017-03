Les 12 infos à savoir sur la journée : Chelsea fonce vers le titre, pas Nice, Lorient en folie, Benzema et Modeste brillent...

Chelsea en route vers le titre, le Real Madrid bien parti, le miracle lorientais à Nancy, Nice contrarié par Nantes, Benzema décisif, Modeste en fusion, Arsenal proche du gouffre, les lacets de Balotelli... Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et en Europe.

Conte se rapproche d'un premier titre avec Chelsea.

Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Metz 1-0 Bastia, Lille 0-0 Marseille (vendredi), Nantes 1-1 Nice, Nancy 2-3 Lorient, Bordeaux 5-1 Montpellier, Angers 3-0 Guingamp, Toulouse 0-0 Rennes.

Les principaux résultats à l'étranger : West Bromwich Albion 3-1 Arsenal, Stoke 1-2 Chelsea, West Ham 2-3 Leicester (Angleterre), Athletic Bilbao 1-2 Real Madrid (Espagne), Torino 2-2 Inter Milan, Milan AC 1-0 Genoa (Italie).

1. Chelsea y va tout droit, Leicester respire. Longtemps accrochés par une solide équipe de Stoke, les Blues ont fait un pas de plus vers le titre en arrachant une victoire précieuse (2-1). Alors que Walters (38e, sp) a répondu à l'ouverture du score sur coup franc de Willian (13e), c'est Cahill (87e) qui a offert aux siens trois points cruciaux dans la conquête du Graal. Désormais, Chelsea compte 13 points d'avance sur son dauphin Tottenham, qui joue dimanche contre Southampton.

De son côté, Leicester poursuit sa remontée après avoir battu West Ham (3-2). Mahrez (5e), Huth (8e) et Vardy (38e) ont permis aux Foxes, 15es, de l'emporter, tandis que Lanzini (20e) et Ayew (63e) ont réduit à deux reprises l'écart au score pour les Hammers. Et de trois pour le champion sortant !

2. Le miracle lorientais. Il y a des matchs qu'on dit «à six points». Le Nancy-Lorient était l'un d'eux. Une fois n'est pas coutume cette saison, ce sont les Merlus qui ont le sourire. Menés 0-2 à la pause suite à des buts de Maouassa (28e) et Dia sur penalty (43e), les Bretons ont trouvé les ressources nécessaires pour arracher la victoire. Moukandjo (63e), Lautoa (87e) d'un coup de tête, validé par la goal line technology et Mvuemba (90e+3) après un contre assassin ont permis à Bernard Casoni de respirer. Le maintien est possible pour Lorient, lanterne rouge, qui revient à hauteur de Bastia, 19e, et à trois unités de sa victime du soir, 18e et barragiste.

3. Arsenal, c'est catastrophique. Humiliés en 8es de finale de la Ligue des Champions par le Bayern Munich (1-5, 1-5), les Gunners se font également marcher dessus en championnat. Sur la pelouse de West Bromwich Albion, le club londonien a une nouvelle fois pris l'eau (1-3), concédant une quatrième défaite en cinq journées de Premier League. Un doublé de Dawson (12e, 75e) et un but de Robson-Kanu (56e) enfoncent un peu plus Arsène Wenger et les siens, 5es, dans une crise interminable.

Wenger divise les fans d'Arsenal

4. Bordeaux en mode Barça. Impressionnants en 2017, les Girondins de Bordeaux n'ont fait qu'une bouchée de Montpellier (5-1). Pourtant dominé en début de rencontre, le club girondin a profité du trou noir du MHSC entre la 25e et la 32e minute pour inscrire trois buts par Rolan, Sankharé et Vada sur penalty. Sept minutes qui rappellent bien évidemment la fin de match hallucinante entre le Barça et le PSG lors de l'incroyable remontada de la formation catalane, le score passant de 3-1 à 6-1 en un clignement d'oeil. Pour l'anecdote, Boudebouz sur penalty (47e) côté MHSC, Rolan (76e) et Malcom (90e+1) côté aquitain, ont marqué après la pause.

5. Benzema et le Real tiennent la cadence. Après une période creuse en début d'année 2017, le Real Madrid va mieux. Sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, les Merengue ont remporté un succès crucial dans la course au titre (2-1). En forme, l'excellent Benzema (27e), omniprésent dans le jeu, a libéré les siens avant de voir Aduriz (65e) remettre les pendules à l'heure. Mais Casemiro (68e), une nouvelle fois très bon, a offert la victoire au champion d'Europe en titre sur un service de Ronaldo, déjà décisif sur le but du Français. Leader avec provisoirement 5 points d'avance sur son dauphin le FC Barcelone, le Real de Zinédine Zidane reste en bonne position pour remporter la Liga.

6. Le titre s'éloigne pour Nice. Avant les rencontres du PSG contre Lyon et de Monaco à Caen, ce dimanche, Nice était dans l'obligation de l'emporter à Nantes. Raté pour les Aiglons, qui n'ont pu faire mieux qu'un résultat nul (1-1). Sala (22e) a ouvert la marque pour les locaux, Seri (28e) a lui égalisé d'une frappe surpuissante. Une contre-performance malgré tout heureuse pour le Gym qui a été dominé par les Canaris. Pour lire l'analyse complète de la rencontre, cliquez ici.

7. Modeste, un triplé et un record. Absent de la dernière liste de Didier Deschamps, Anthony Modeste a envoyé un sérieux signal au sélectionneur des Bleus face au Hertha Berlin (4-2). Comment ? En claquant un triplé ! Avec désormais 22 buts au compteur, l'ancien Bordelais est devenu le joueur étranger le plus prolifique sur une seule saison dans l'histoire du FC Cologne. L'Autrichien Toni Polster en avait mis seulement 21 lors de l'exercice 1996-1997. Et dire qu'il reste encore 9 journées dans le championnat allemand...

8. Balotelli, le coup du lacet. Débuter un match à dix contre onze, oui, c'est possible ! Comment ? Demandez à Mario Balotelli ! Gêné par ses lacets, l'Italien, déjà fâché avec une chasuble par le passé, a réussi l'exploit de faire son apparition sur la pelouse après 90 secondes de jeu. Une scène cocasse qui n'a pas manqué d'agacer Lucien Favre sur le bord de la touche. Serge Aurier a un concurrent de taille !

9. Angers poursuit son beau parcours. Balayé à Marseille (0-3) la semaine passée, Angers a passé ses nerfs sur Guingamp en mettant le même score. Jonathan Bamba (63e), Mangani (69e) et Diedhiou, après une percée exceptionnelle (85e) ont offert la victoire au SCO, qui remporte donc un cinquième succès en six rencontres de championnat. Après s'être effondrés en fin d'exercice la saison passée, les hommes de Stéphane Moulin font l'inverse en 2016-2017 !

10. Kondogbia donne de ses nouvelles ! Si l'Inter Milan réalise une seconde partie de saison assez exceptionnelle avec huit succès en dix rencontres de championnat, Kondogbia a retrouvé des couleurs. Et pour cause, l'ancien Monégasque a inscrit le premier but de sa saison face au Torino (2-2). Une réalisation vaine puisque les Nerazzurri ont concédé leur premier résultat nul depuis le 20 novembre. Mais on ne boudera pas notre plaisir de voir une ancienne promesse retrouver le sourire !

11. Un TFC-Rennes bien triste... Après le piteux Lille-OM (0-0) de la veille, la Ligue 1 a assisté à une autre rencontre assez terne entre Toulouse et Rennes (0-0). Incapables de faire des différences, les deux équipes n'avancent pas au classement. Et le carton rouge écopé par Blin (63e) n'a absolument rien changé à l'issue de cette confrontation.

12. Triaud craque un fumigène ! Après 21 ans de bons et loyaux services à la tête de Bordeaux, Jean-Louis Triaud a décidé, la semaine passée, de quitter la présidence du club girondin. Pour rendre hommage à un des personnages les plus marquants du football français de ces deux dernières décennies, les Ultras bordelais l'ont invité devant la tribune pour... craquer un fumigène ! Une superbe image qui restera gravée dans la mémoire de l'homme de 67 ans, ému aux larmes.

Triaud craque un fumigène avec les Ultras

pour ses adieux Triaud craque un fumi pic.twitter.com/nM9uLVkn2Q — Philippe (@philousports) 18 mars 2017

La rage de Bellugou après la remontada des Merlus (Nancy 2-3 Lorient)

Sala et Dalbert au duel (Nantes 1-1 Nice)

Le magnifique tifo en hommage à Triaud (Bordeaux 5-1 Montpellier)

Les supporters angevins ont eu une pensée pour Raymond Kopa (Angers 3-0 Guingamp)

Gourcuff n'a pas trouvé l'étincelle... (Toulouse 0-0 Rennes)

La joie indescriptible de Conte sur le but de Cahill (Stoke 1-2 Chelsea)

Certains fans des Gunners n'en peuvent plus de Wenger... (WBA 3-1 Arsenal)

Mahrez et les Foxes vont bien mieux ! (West Ham 2-3 Leicester)

Benzema a encore marqué pour les Merengue (Athletic Bilbao 1-2 Real Madrid)

Auteur d'un triplé, Modeste est inarrêtable ! (Cologne 4-2 Hertha Berlin)