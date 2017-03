Nice dit presque adieu au titre - Débrief et NOTES des joueurs (Nantes 1-1 Nice)

A l'issue d'une rencontre intense et disputée, Nantes et Nice ont partagé les points du nul (1-1) ce samedi lors de la 30e journée de Ligue 1. Si les Canaris se rapprochent un peu plus du maintien, les Aiglons ont probablement dit adieu au titre de champion avec cette nouvelle contre-performance.

Nantes et Nice ont livré une grosse bataille.

Nice était prévenu : pour mettre la pression sur l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, la victoire était impérative à Nantes ce samedi pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Et c'est raté !

Accrochés par des Canaris bagarreurs, les Aiglons, qui restent 3es, ont raté le coche (1-1) et voient leurs chances de remporter le titre de champion s'amoindrir considérablement avec provisoirement 4 points de retard sur le leader Monaco, qui se déplace dimanche à Caen.. Le FCN, de son côté, a fait un pas de plus vers le maintien.

Sala, encore lui

Conquérants, les Nantais mettaient d'entrée une grosse pression sur l'arrière-garde niçoise. Bien plus tranchants dans les duels, les partenaires de Thomasson, qui obligeait Cardinale à s'employer sur une frappe lointaine, maîtrisaient les débats dans le premier quart d'heure. Et alors que les Aiglons montaient en puissance au fil des minutes, Sala se chargeait de les punir à la suite d'une très belle remise en retrait d'Iloki (1-0, 22e).

Le bijou de Seri

Une joie de courte durée puisque Seri trouvait la lucarne droite de Dupé sur la première frappe azuréenne après une action somptueuse initiée par Eysseric et Belhanda (1-1, 28e). Un but délicieux qui ne coupait pas les ailes des Canaris, toujours aussi impliqués dans les duels et impressionnants dans le pressing jusqu'à la pause.

Au retour des vestiaires, les Niçois passaient clairement à la vitesse supérieure même si Cardinale se donnait une frayeur en repoussant sur sa barre une tête pourtant peu dangereuse de Nakoulma. Plus désorganisés et moins impériaux, les locaux retrouvaient néanmoins un second souffle et pressaient de nouveau Nice, débordé suite à deux actions chaudes, dont une frappe monstrueuse de Nakoulma puis une tentative piquée de Sala trop imprécise.

Nakoulma, c'était chaud !

L'éclaircie entrevue en début de seconde période semblait si lointaine que l'OGCN se contentait du résultat nul... Dans une fin de match moins rythmée, les hommes de Lucien Favre ont eu très chaud jusqu'au bout puisque Nakoulma aurait dû bénéficier d'un penalty suite à une intervention musclée d'Eysseric, au grand dam de Sergio Conceiçao. Nice peut s'estimer heureux !

La note du match : 6/10

Une partie assez plaisante à suivre entre une équipe de Nantes, toujours très joueuse et impliquée, et Nice certes moins impressionnant qu'en début de saison, mais toujours intéressant à voir évoluer. La belle ambiance à la Beaujoire n'a rien gâché au spectacle.

Les buts :

- Sur le côté gauche, Lima échappe à la vigilance de Souquet et centre fort dans la surface. Les défenseurs niçois se trouent et c'est Iloki, dos au but, qui hérite du ballon. D'une remise intelligente en retrait, le Nantais sert idéalement Sala qui place un plat du pied droit puissant, ne laissant aucune chance à Cardinale, battu sur sa gauche (1-0, 22e).

- Après une touche rapidement jouée, Eysseric fait la différence sur le côté gauche puis sert Belhanda. D'une talonnade géniale, le Marocain remet en retrait pour Seri, qui trouve la lucarne droite de Dupé d'une frappe puissante aux 20 mètres (1-1, 28e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Emiliano Sala (7/10)

Auteur du but de la victoire face au MHSC, l'Argentin profitait de la suspension de Bammou pour retrouver le onze de départ. Bingo puisque le joueur passé par Bordeaux a une nouvelle fois trouvé la faille d'un plat du pied puissant en première période. Après la pause, il a eu deux grosses occasions pour offrir la victoire aux siens mais il a manqué de précision dans ses gestes. Il a globalement été bon, multipliant les efforts hallucinants pour empêcher la première relance niçoise. Remplacé à la 90e minute par Mariusz Stepinski (non noté).

NANTES :

Maxime Dupé (5) : toujours préféré à Riou, le gardien a dû s'incliner sur la première tentative niçoise signée Seri. La seule action chaude de la partie pour lui puisque les Aiglons n'ont pas été dangereux par la suite. Rageant car il a été irréprochable sur toutes ses interventions, notamment dans le domaine aérien.

Léo Dubois (5) : le Canari s'est montré très offensif aujourd'hui, n'hésitant pas à aider Iloki sur les attaques de son équipe. Malgré tout, il faut noter un déchet hallucinant dans son jeu qui n'aide pas vraiment face à une équipe aussi sérieuse que Nice.

Koffi Djidji (6) : une copie assez propre du défenseur nantais, qui monte en puissance au fil des semaines. Il a bien contenu les attaquants adverses, pas forcément dangereux aujourd'hui.

Diego (6,5) : un vrai bon match du défenseur brésilien, qui a tenu en respect un Balotelli peu inspiré. Il n'a pas baissé les yeux face à l'Italien, le poussant dans ses retranchements tout au long de la partie avec des duels très chauds. Attention tout de même puisqu'il a légèrement perdu ses nerfs avec une faute inutile sur le Transalpin et un carton jaune assez bête.

Lima (6) : comme à la Mosson, le Brésilien a été décisif grâce à un débordement judicieux qui amène l'ouverture du score de Sala. S'il a reculé au fil du match, sa justesse technique a été essentielle au bon moment pour Nantes.

Jules Iloki (5) : s'il a été décisif sur l'ouverture du score de Sala avec une remise intelligente, l'ailier n'a pas été brillant sur cette partie. Dans son couloir, il a énormément provoqué... mais a buté encore et encore sur la défense des Niçois. Remplacé à la 61e minute par Alexander Kacaniklic (non noté).

Valentin Rongier (6,5) : précieux à la récupération, le jeune milieu de terrain a une nouvelle fois réalisé une prestation intéressante en coupant à de nombreuses reprises les transmissions azuréennes. Sa lecture du jeu en fait un pion majeur du FCN.

Guillaume Gillet (6) : le capitaine nantais a réalisé une belle partie en étant solide défensivement avec une superbe activité à la récupération. Par contre, offensivement, le Belge reste limité avec notamment plusieurs frappes totalement ratées...

Adrien Thomasson (5) : excellent dans l'Hérault, l'ancien joueur d'Evian a eu un peu plus de mal à se distinguer aujourd'hui face à un bloc niçois compliqué à bouger. Un déchet important dans ce qu'il a entrepris. Remplacé à la 80e minute par Amine Harit (non noté).

Emiliano Sala (7) : lire commentaire ci-dessus.

Prejuce Nakoulma (6,5) : double buteur à Montpellier, le Burkinabè a posé des problèmes aux défenseurs adverses grâce à sa vitesse impressionnante. Il a surtout offert de nombreuses solutions à ses partenaires et aurait pu inscrire un but de folie à la 68e minute sur une reprise de volée plein de culot proche de tromper Cardinale, quelques minutes après avoir touché la barre de la tête. Le demi-finaliste de la dernière CAN aurait dû bénéficier d'un penalty à la dernière minute suite à une intervention musclée d'Eysseric. Malgré tout, un bon match de sa part.

NICE :

Yoan Cardinale (5) : le gardien niçois a eu plus de travail à effectuer que Dupé. Il doit s'incliner sur la frappe puissante de Sala même s'il ralentit légèrement le ballon. Après la pause, il est proche de réaliser une grosse bourde sur une tête pourtant en déséquilibre de Nakoulma qu'il dévie sur sa barre. Ensuite, il s'est tout de même distingué par une belle sortie pour gêner Sala sur une énorme occasion.

Arnaud Souquet (4,5) : s'il a touché énormément de ballons, le latéral droit a eu du mal à exister offensivement. Il est trop court dans son intervention devant Lima sur l'action qui mène au but de Sala. Peut largement mieux faire.

Dante (6,5) : en tant que bon capitaine, le Brésilien s'est comporté comme un véritable patron, n'hésitant jamais à haranguer ses troupes dans les moments difficiles. Une prestation solide de sa part face à des attaquants nantais déchaînés.

Maxime Le Marchand (5) : de nombreux ballons récupérés mais également beaucoup de déchet pour l'ancien Havrais. Il a parfois souffert dans les duels physiques avec Sala.

Dalbert Henrique (6) : bien mieux que Souquet, le Brésilien a été excellent à la récupération et n'a pas hésité à apporter son soutien devant. Malheureusement, ses partenaires offensifs n'ont pas été flamboyants pour l'accompagner.

Jean Michaël Seri (7) : le meilleur passeur du championnat a livré une belle prestation. Grâce à sa qualité technique, il a été le premier à lancer la révolte pour les Niçois avant d'égaliser de fort belle manière d'une grosse frappe dans la lucarne de Dupé. S'il a perdu beaucoup de ballons, l'Ivoirien a néanmoins été précieux dans l'entrejeu.

Mounir Obbadi (6) : discret, l'ancien Monégasque a néanmoins été important dans son travail de l'ombre. Efficace à la récupération, il a été crucial dans les moments chauds traversés par son équipe. Remplacé à la 90e minute par Vincent Koziello (non noté).

Ricardo Pereira (4) : un match plus que moyen du Portugais dans un rôle plus offensif qu'à l'accoutumée. Il n'est jamais parvenu à déborder sur l'aile droite, bien contenu par un Lima sérieux. Tout juste revenu de blessure, il n'était clairement pas dans le coup physiquement.

Younès Belhanda (5) : le Marocain n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il joue en première intention. Sa passe décisive pour Seri, d'une talonnade magnifique, atteste de la classe du joueur. Malheureusement, c'est bien la seule action intéressante de sa partie, assez décevante globalement.

Valentin Eysseric (5) : à l'origine du but égalisateur de Seri, l'ancien Vert a, comme Belhanda, été précieux au cours de cette action. Mais comme son acolyte, il a manqué de présence aujourd'hui pour espérer accrocher un meilleur résultat. Il aurait même dû concéder un penalty pour une charge sur Nakoulma en fin de partie.

Mario Balotelli (4,5) : fidèle à son habitude, l'Italien s'est fait remarquer dès le coup d'envoi en ne participant pas aux 90 premières secondes de la partie en raison d'un noeud trop serré au niveau des lacets... Dans le jeu, il a été intéressant sur quelques séquences avec des passes bien senties mais cela reste bien trop insuffisant pour espérer mener son équipe à la victoire. Surtout, il n'a eu aucune occasion à se mettre sous la dent et a passé son temps à se chauffer avec les Nantais... Remplacé à la 85e minute par Mickaël Le Bihan (non noté).

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !

NANTES 1-1 NICE (mi-tps: 1-1) - FRANCE - Ligue 1 / 30e journée

Stade : Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau - Arbitre : B. Millot



Buts : E. Sala (22e) pour NANTES - J. Seri (28e) pour NICE

Avertissements : Lima (51e) , Diego (64e) , P. Nakoulma (90+3e) , pour NANTES - V. Eysseric (44e) , pour NICE



NANTES : M. Dupé - L. Dubois , K. Djidji , Diego , Lima - G. Gillet , V. Rongier - J. Iloki (A. Kacaniklic, 61e) , A. Thomasson (A. Harit, 80e) , P. Nakoulma - E. Sala (M. Stepinski, 90+2e)



NICE : Y. Cardinale - A. Souquet , Dante , M. Le Marchand , Dalbert Henrique - M. Obbadi (V. Koziello, 90+5e) , J. Seri - Ricardo Pereira , Y. Belhanda , V. Eysseric - M. Balotelli (M. Le Bihan, 84e)



La Brigade Loire a répondu présent pour la réception de Nice

Sala a inscrit son 9e but en Ligue 1 d'un joli plat du pied

La joie de Seri, auteur d'un but magnifique à l'entrée de la surface

Balotelli a été bien muselé par les Canaris