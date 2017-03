Journal des Transferts : les premières pistes du PSG, ça bouge pour Lacazette, grand ménage à City... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 18/03/2017 à 12h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Les premières pistes du PSG, ça bouge pour Lacazette, grand ménage à Manchester City, le Barça craque pour des Français, les Niçois affolent l'Europe... Voici le Top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours. Al-Khelaïfi veut du changement au PSG Pour suivre au plus près les transferts, Maxifoot vous propose chaque samedi le Journal des Transferts de la semaine avec un point complet sur les dernières infos transferts. Même hors période de mercato, les clubs s'activent ! Pour toujours plus d'informations sur les transferts, n'oubliez pas de lire les brèves du jour et les articles d'actualité, complémentaires du JdT. Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater 1. Les premières pistes du PSG Suite à l'élimination du Paris Saint-Germain en 8es de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-0, 1-6), le président Nasser Al-Khelaïfi a annoncé des futurs changements. Dans l'effectif tout d'abord puisque le club de la capitale a déjà commencé à coucher certains noms sur sa liste pour le prochain mercato. Au poste de gardien, l'avenir de Kevin Trapp est incertain et Paris songe à Samir Handanovic (Inter) et Jan Oblak (Atletico). En défense, les noms de Kurt Zouma (Chelsea) et Faouzi Ghoulam (Naples) circulent. La plus grosse rumeur évoque un intérêt pour le milieu Arturo Vidal (Bayern Munich), alors que l'attaquant formé au club Moussa Dembélé (Celtic), auteur d'une saison incroyable, est aussi surveillé de près. Nul doute que les pistes vont se multiplier au cours des prochains mois. Tout comme celles menant à un nouvel entraîneur puisque Unai Emery reste fragilisé par cet échec malgré le soutien d'Al-Khelaïfi. En cas de départ, un intérêt pour Diego Simeone (Atletico) et Mauricio Pochettino (Tottenham) est annoncé par la presse anglaise et espagnole. L'ancien directeur du football de la Real Sociedad Roberto Olabe était quant à lui annoncé dans la capitale pour remplacer Patrick Kluivert ou Olivier Létang. Mais ce samedi, ce sont des contacts avec le directeur sportif du FC Séville, Monchi, qui sont évoqués. L'été s'annonce agité à Paris. 2. Ça bouge pour Lacazette Dans le viseur d'Arsenal, Manchester City et Dortmund, Alexandre Lacazette est également très désiré par l'Atletico Madrid. Et les Rojiblancos sont visiblement passés la vitesse supérieure sur ce dossier ! En effet, d'après les informations du quotidien Marca, l'international français a été récemment aperçu dans la capitale espagnole afin de discuter avec les dirigeants des Colchoneros d'une éventuelle collaboration. Lié jusqu'en juin 2019 avec l'OL, Lacazette serait estimé à 60 millions d'euros par son président Jean-Michel Aulas. 3. Le grand ménage à Manchester City Eliminé par Monaco lors des 8es de finale de la Ligue des Champions (5-3, 1-3), Manchester City va devoir rapidement se remettre de cet échec cuisant. Pour cela, le club anglais pourrait opérer une incroyable lessive lors du prochain mercato estival. Ainsi, The Guardian nous informe que Pep Guardiola souhaiterait se séparer de 18 joueurs de l'effectif des Citizens, et non des moindres. En effet, la publication cite les noms de Vincent Kompany, Aleksandar Kolarov, Fernando, Fabian Delph, Kelechi Iheanacho et Sergio Agüero. En plus de ces six éléments, ceux qui arrivent en fin de contrat en juin prochain ne seront pas prolongés. Parmi eux, Willy Caballero, Pablo Zabaleta, Bacary Sagna, Gaël Clichy, Yaya Touré, Jesus Navas et Tosin Adarabioyo. Enfin, les joueurs prêtés cette saison devraient également être cédés. C'est le cas de Joe Hart, Eliaquim Mangala, Jason Denayer, Samir Nasri et Wilfried Bony. Des ventes estimées à 170 millions d'euros par les dirigeants des Skyblues qui s'apprêtent donc à passer un énorme coup de balai au club. 4. Le Barça craque pour les Français Après Samuel Umtiti et Lucas Digne l'été dernier, le FC Barcelone pourrait encore craquer pour des joueurs français l'été prochain. D'après le quotidien catalan Sport, le Barça est totalement "tombé amoureux" de l'attaquant de Monaco, Kylian Mbappé, courtisé par les plus grands clubs européens. Si l'ASM désire le conserver au moins une saison de plus, une offre mirobolante sera difficile à refuser. De son côté, le Mundo Deportivo annonce le retour de la piste Ousmane Dembélé, déjà courtisé lors de son départ de Rennes pour Dortmund l'été dernier. Mais il sera compliqué de faire craquer le BVB un an après l'arrivée de l'ailier tricolore. 5. Les Niçois affolent l'Europe Si Nice a une belle occasion de se qualifier pour la Ligue des Champions en fin de saison, les dirigeants niçois devront cependant batailler pour ne pas voir partir leurs meilleurs éléments l'été prochain. Alors que Ricardo Pereira, prêté par Porto, a tapé dans l'oeil d'Arsenal, de Liverpool et de l'Inter Milan, Dalbert Henrique est visé par le Sporting Portugal mais le Gym ne devrait pas le céder pour moins de 10 millions d'euros. Par ailleurs, Wylan Cyprien a tapé dans l'oeil d'Arsenal et Manchester City, tandis que Vincent Koziello reste surveillé par le Milan AC et l'Inter Milan. Enfin, le jeune Malang Sarr est dans le viseur de gros club étrangers (Arsenal, Bayern Munich, Milan AC, FC Barcelone...) mais aussi du PSG. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 18 mars 2017 à 12h C'est officiel : - Ancien adjoint de Claudio Ranieri, limogé le 23 février dernier, Craig Shakespeare terminera la saison sur le banc de Leicester.

- Le milieu de terrain Momo Sissoko a quitté la Ternana (D2 italienne) un mois après son arrivée pour des raisons familiales.

- Prêté depuis le début de la saison par Toulouse, le défenseur central Uros Spajic a été définitivement transféré à Anderlecht.

- Le gardien Guy-Roland Ndy Assembé a prolongé à Nancy jusqu'en 2019.

- Le PSG a prolongé son attaquant de la réserve Gaëtan Robail jusqu'en 2020.

- Les milieux de terrain Jordan Sebba et Quentin Boisgard ont signé leur premier contrat pro avec Toulouse. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - L'ailier du PSG, Angel Di Maria, est sur les tablettes de la Juventus Turin et de l'Inter Milan.

- L'Inter Milan souhaite un prêt avec option d'achat obligatoire du milieu du PSG, Grzegorz Krychowiak.

- Le gardien de Crystal Palace, Steve Mandanda, a démenti un accord avec l'OM pour un retour l'été prochain.

- La Roma réclamerait 5 M€ pour son milieu de terrain prêté à l'OM William Vainqueur.

- L'OM a offert un contrat pro de trois ans à son jeune défenseur Boubacar Kamara, qui n'a pas encore annoncé sa décision au club.

- Le milieu de terrain de Lyon, Lucas Tousart, a été supervisé par Manchester United. L'OL souhaite le prolonger.

- Le latéral droit de Lyon Jordy Gaspar intéresse Liverpool et le Milan AC.

- En fin de contrat en juin prochain, Jaroslav Plasil devrait prolonger à Bordeaux.

- Sans club depuis son départ de l'OM, Lassana Diarra ne serait pas contre un retour au Havre.

- Prêté par le PSG, l'attaquant Jean-Christophe Bahebeck se voit rester à Pescara. A l'étranger - Le Bayern Munich a démenti un intérêt pour le milieu offensif du Real Madrid, James Rodriguez.

- L'agent Mino Raiola a écarté un départ de l'attaquant Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) à Naples.

- Sous contrat jusqu'en juin 2018, le milieu Andrés Iniesta devrait prolonger avec le Barça jusqu'en 2020.

- Le Real Madrid viserait le défenseur de Porto, Felipe Monteiro, pour remplacer Pepe, en fin de contrat en juin. Un accord avec le joueur serait déjà trouvé et un transfert de 30 M€ est évoqué.

- Le Real Madrid demanderait au gardien de Manchester United, David De Gea, de se décider d'ici la première semaine du mois de mai concernant un éventuel transfert dans la capitale espagnole.

- Prêté au Bayern Munich par la Juve, l'ailier Kingsley Coman aurait fait l'objet d'offres comprises entre 50 et 60 M€ de Chelsea et Manchester City.

- La Juve songe à l'ailier du Bayern Munich, Douglas Costa.

- Le défenseur de l'AS Rome, Antonio Rüdiger, serait la priorité de Josep Guardiola à Manchester City.

- Manchester City s'intéresse au milieu du Bayern Munich, Joshua Kimmich, déçu actuellement par son temps de jeu.

- Manchester City songe au gardien du Real Madrid, Keylor Navas.

- La Juventus Turin souhaite recruter le milieu d'Anderlecht, Youri Tielemans.

- Le Bayern Munich a ciblé l'ailier du Bayer Leverkusen Julian Brandt.

- Liverpool s'intéresse au défenseur central Virgil van Dijk (Southampton), au milieu Tiémoué Bakayoko (Monaco) ainsi qu'aux ailiers Alexander Oxlade-Chamberlain (Arsenal) et Iñaki Williams (Athletic Bilbao).

- L'attaquant d'Everton Romelu Lukaku refuse finalement de prolonger son contrat qui se termine en juin 2019. Chelsea, Manchester United, la Juventus Turin et le PSG sont à l'affût.

- Le latéral gauche de Naples, Faouzi Ghoulam est annoncé dans le viseur de Manchester City.

- Courtisé par le Real Madrid et Chelsea, le gardien Gianluigi Donnarumma aurait décidé de rester au Milan AC l'été prochain. A samedi prochain pour un nouveau JdT de la semaine !





