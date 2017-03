Top Déclarations : Nasri et le tricheur Vardy, Diarra et son OM nul, Casoni a une équipe de m.., Judas Mourinho... Romain Rigaux - Top Declarations, Mise en ligne: le 18/03/2017 à 08h54 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Au menu du Top Déclarations cette semaine, Nasri est remonté contre Vardy, Diarra fracasse l'OM, Casoni agacé par son équipe, Mourinho qualifié de Judas, Kluivert n'a pas fait rêver Tapie, Dupraz en a marre de ses "marcheurs" … Découvrez les phrases choc de la semaine. Nasri sera expulsé pour ce geste sur Vardy, qui en rajoute... Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Samir Nasri - «Pour moi, c'est un tricheur. Si ça avait été un joueur étranger, vous, la presse anglaise, auriez été capables de le dire. (…) Un joueur international n'a pas besoin de faire ça. Regardez les images. Il l'a fait et l'a bien fait. (...) Je pensais que les joueurs anglais étaient plus costauds que ça. C'est lui qui est venu mettre sa tête contre mon visage. J'ai été surpris et j'aurais dû y penser, mais je ne suis qu'un homme. C'était juste une réaction. Il y a eu faute, il m'a poussé et m'a dit : ''Qu'est-ce que tu fais ?'. Après il est venu se coller à mon visage. C'est ce qui s'est passé. J'aurais aimé lui parler mais il y avait trop de caméras» (Skysports, le 16/03/2017) Expulsé pour un léger coup de tête sur Jamie Vardy lors de la défaite du FC Séville à Leicester (0-2), le Français n'a pas digéré. 2. Lassana Diarra - «Le niveau de l'équipe est nul. Je me retrouve à organiser le jeu, ce n'est pas à moi de faire ça. Avec dix joueurs de mon quartier, on ferait mieux !» (France Football, le 14/03/2017) Une phrase lâchée par le milieu de terrain début 2016 lorsque l'OM alignait des prestations bien décevantes. Depuis, il est parti... 3. Bernard Casoni - «Je mets des choses en place tout le temps, pour une équipe de merde. Fait chier» (Images captées par Canal+, le 13/03/2017) L'entraîneur de Lorient était très agacé par la prestation de ses joueurs contre le PSG (1-2)... 4. José Mourinho - «Ils peuvent m'appeler comme ils le veulent. Je suis professionnel et je défends mon club. Jusqu'au jour où ils auront un manager qui aura gagné quatre fois la Premier League avec eux, je serai le numéro 1. Quand ils auront quelqu'un qui aura gagné quatre fois la Premier League, je deviendrai le numéro 2. Mais jusqu'à ce moment-là, Judas est le numéro» (Conférence de presse, le 14/03/2017) L'entraîneur de Manchester United a vécu une soirée très chaude devant son ancien public de Stamford Bridge lors du quart de finale de FA Cup perdu contre Chelsea (0-1). 5. Bernard Tapie - «Le PSG a besoin d'un très, très grand manager dont le nom signifie quelque chose. Il a suffisamment d'argent pour se le payer. Kluivert, il faut arrêter. Il vous a fait rêver ? Pas moi. Kluivert, il ne m'a rien fait. Mais enfin... Dans le très haut niveau, il y a des mecs fabuleux» (L'Equipe, le 15/03/2017) Pour l'ancien président de l'OM, Paris a besoin d'une grande figure du football pour se faire respecter des arbitres en Ligue des Champions. Et visiblement, il ne pense pas que l'actuel directeur du football parisien Patrick Kluivert puisse tenir ce rôle. 6. Pascal Dupraz - «Ce qui me gêne, c'est que des garçons comme Sylla ou Somalia font des kilomètres quitte à s'égarer de temps à autre techniquement, et que j'en ai d'autres qui font moins de kilomètres. J'ai les champions du monde des marcheurs ! Certains devraient courir parce que, de toute façon, ils vont aller marcher au bord de la Garonne à force» (Conférence de presse, le 12/03/2017) L'entraîneur de Toulouse n'a pas du tout apprécié l'attitude de certains joueurs contre Lyon (0-4). 7. Antonio Conte - «J'étais ce type de joueur. (...) Il est meilleur que moi. Je pense que j'étais plus fort pour marquer des buts mais dans tous les autres domaines, il n'y a pas photo. Il est plus fort que moi. (...) N'Golo est un mec fantastique, un joueur fantastique, un grand partenaire au comportement exemplaire» (ESPN, le 12/03/2017) Un bel hommage de l'entraîneur de Chelsea à son milieu de terrain français N'Golo Kanté. Plus tard, Frank Lampard a déclaré qu'il était même le «meilleur milieu de terrain du monde» . 8. Serge Aurier - «La machine médiatique s'emballe parfois très vite, j'en suis conscient, mais ils ne savent pas toujours ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Chacun fait son boulot, mais c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être et je peux vous assurer que ça va et que ce n'est pas ce que certains ont pu laisser entendre. Je comprends qu'en cette période, tout le monde reste encore très émotif, vous ne pouvez pas savoir à quel point toute l'équipe aurait voulu continuer à vivre avec vous ce parcours européen cette année» (Twitter, le 13/03/2017) Pour le latéral droit du PSG, son entrée en jeu à Lorient (2-1) qui a tant fait polémique, avec 8 minutes prises pour remplacer le blessé Thomas Meunier, n'était donc pas une manière d'afficher son agacement par rapport à son temps de jeu plus faible ces dernières semaines. 9. Donato Di Campli - «Il est énervé. Les médias français devraient embrasser ses pieds, le remercier de jouer au PSG. (…) Marco a un contrat jusqu'en 2021, son président a réaffirmé sa volonté de construire une grande équipe. Mais il est aussi vrai que mon téléphone ne cesse de sonner. Si c'est suivi par d'autres gros incidents de ce type, nous aurons une réflexion importante» (Domenica Premium, le 12/03/2017) L'agent de Marco Verratti menace encore d'un départ suite l'affaire de la supposée sortie en boîte de nuit du milieu de terrain du Paris Saint-Germain révélée par L'Equipe et démentie par l'entourage de l'Italien. 10. Gérard Houllier - «Aujourd'hui, il n'y a pas de relation. Moi j'aime Bernard (Lacombe) mais je n'apprécie pas le type de comportements qu'il a. Un club ne peut avoir du succès que dans l'unité» (La chaîne L'Equipe, le 14/03/2017) La situation entre Houllier et Lacombe ne s'améliore pas à Lyon... C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS