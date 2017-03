Ligue des Champions : Bayern-Real, c'est aussi les retrouvailles entre Ancelotti et Zidane !

Véritable choc des quarts de finale de la Ligue des Champions, le duel entre le Bayern Munich et le Real Madrid s'annonce très intéressant à suivre. A cette occasion, Carlo Ancelotti et Zinédine Zidane vont se retrouver pour la première fois...

Carlo Ancelotti et Zinédine Zidane vont être opposés...

En 2014, Carlo Ancelotti a permis au Real Madrid de remporter la 10e Ligue des Champions de son histoire. A cette époque, le technicien italien était épaulé par un certain Zinédine Zidane en tant qu'adjoint. Pendant cette année passée dans l'ombre du Transalpin, le Français aura appris son métier d'entraîneur... et on connaît la suite de l'histoire avec ce sacre en C1 l'an dernier pour Zidane avec les Merengue.

Ironie du destin, les deux coachs vont se croiser lors de cet exercice à l'occasion des quarts de finale de cette compétition européenne. Si ce choc entre le Bayern Munich et le Real s'annonce passionnant, les retrouvailles entre Ancelotti et Zidane vont également susciter l'attention.

Z. Zidane - «j'ai beaucoup appris avec lui»

Présent en conférence de presse ce vendredi après le tirage au sort, l'entraîneur de l'actuel leader de la Liga s'est montré plutôt heureux de retrouver son ancien mentor. «Je ne lui ai pas encore parlé, j'ai été son adjoint, j'ai beaucoup appris avec lui, c'est un type bien et nous savons ce qu'il a réalisé ici. Nous nous connaissons très bien tous les deux, mais tout peut arriver dans un match», a commenté le champion du monde 1998.

«L'important pour cette rencontre n'est pas l'organisation, c'est l'attitude, c'est l'abnégation que nous allons y mettre», a ensuite continué Zidane. Autant dire que si les deux hommes se connaissent parfaitement, le Français ne s'attend pas à faire la différence tactiquement face à Ancelotti, qui va retrouver la Maison Blanche pour la première fois depuis son licenciement.

Ancelotti garde de très bons souvenirs

Très apprécié à Madrid, l'ancien boss du Paris Saint-Germain avait été débarqué de son poste pour la plus grande colère des socios et de certains membres du vestiaire madrilène après un exercice 2014-2015 bouclé avec seulement un titre remporté lors du Mondial des Clubs. Et forcément, affronter le Real représentera un moment particulier pour le Transalpin.

«Je connais très bien le Real. Ils seront très difficiles à jouer. Ça sera spécial pour moi, je suis très enthousiaste à l'idée de jouer contre le Real et de retourner à Madrid. Nous croyons en nous et nous avons une chance de passer. Nous voulons être la meilleure équipe et remporter la Ligue des Champions», a commenté Ancelotti. A tous les niveaux, ce Bayern-Real promet !

Que pensez-vous de ce choc et des retrouvailles entre Carlo Ancelotti et Zinédine Zidane ?