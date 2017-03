Ligue des Champions / Ligue Europa : Opposés à Dortmund et Besiktas, Monaco et Lyon ont toutes leurs chances pour les demies Youcef Touaitia - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 17/03/2017 à 14h35 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Respectivement opposés au Borussia Dortmund et à Besiktas en Ligue des Champions et en Ligue Europa, l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais ont bénéficié de tirages compliqués mais loin d'être insurmontables. Plus que jamais, les deux équipes françaises ont toutes les cartes en main pour retrouver le dernier carré d'une compétition européenne. Monaco et Mbappé croiseront la route de Dortmund. Ce vendredi, les fans du football français étaient impatients de connaître les futurs adversaires de l'AS Monaco, qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, ainsi que de l'Olympique Lyonnais, également parvenu à se hisser à ce stade de la compétition en Ligue Europa. Alors que le club princier aurait pu tomber sur le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich, c'est finalement le Borussia Dortmund qui croisera sa route. De son côté, le vice-champion de France évite Manchester United, grand favori de la C3, et sera opposé à Besiktas. Dortmund, l'adversaire parfait pour Monaco ? Pour les hommes de Leonardo Jardim, tombeurs de Manchester City (3-5, 3-1) au tour précédent, il s'agit bien évidemment d'un tirage compliqué mais finalement heureux. Car si la formation allemande reste un challenger redoutable, en atteste sa première place lors de la phase de poules devant les Merengue, éviter les grosses cylindrées à ce stade de la compétition est plutôt une bonne nouvelle. Alors que l'Atletico Madrid ou encore Leicester, qui s'affronteront lors de ces quarts de finale, auraient été des adversaires embêtants en raison de leur style de jeu basé sur le combat physique, un adversaire comme Dortmund semble plus prenable et adapté à l'ASM. Deuxième meilleure attaque de la compétition derrière le Barça (25 buts), l'équipe dirigée par Thomas Tuchel n'est pas connue pour fermer le jeu et pourrait souffrir devant l'armada offensive monégasque, irrésistible cette saison avec 126 buts inscrits toutes compétitions confondues. Un choc qui promet entre deux formations très efficaces, donc, à l'issue duquel les partenaires de Kylian Mbappé auront l'occasion de rejoindre le dernier carré de la C1 pour la première fois depuis 2004 et la finale perdue face à Porto. Lyon fait peur à Besiktas De son côté, Lyon a également toutes les chances de croire à une qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa. Après avoir écarté un des prétendants au titre, l'AS Rome (4-2, 1-2) au tour précédent, les Gones ont évité le grand favori, Manchester United, pour croiser la route de Besiktas. Comme l'OL, la formation turque, leader de son championnat, a été reversée en C3 après son parcours moyen dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Preuve que ce tirage ne plait pas forcément à l'équipe stambouliote, le bourreau de l'Olympiakos (1-1, 4-1) lors des 8es de finale craint les coéquipiers d'Alexandre Lacazette. «Ça sera difficile. L'OL est une bonne équipe, une des favorites de ce tournoi. Ça sera deux matchs compliqués pour les deux équipes. C'est un avantage de jouer le retour à domicile mais face à des joueurs aussi expérimentés, ça sera compliqué», a assuré le directeur du football Ali Naibi au micro de beIN Sports. En effet, la manche retour prévue à la Vodafone Arena, le 20 avril prochain, s'annonce déjà bouillante. A l'OL de faire le nécessaire dès la manche aller, le 13 avril au Parc OL, pour espérer s'ouvrir une nouvelle fois les portes d'un dernier carré d'une épreuve continentale, sept années après avoir échoué aux portes de la finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Quelles sont les chances de qualification pour Monaco et Lyon ? N'hésitez pas à réagir et débattre sur le tirage au sort dans l'espace «Publiez un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS