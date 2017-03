Lyon battu... mais Lyon qualifié ! - Débrief et NOTES des joueurs (Roma 2-1 OL)

Battu sur la pelouse de l'AS Rome (1-2), ce jeudi soir, lors du 8e de finale retour de la Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais a tout de même réussi à se qualifier pour le tour suivant à la faveur de sa victoire à l'aller (4-2). Malgré la domination italienne, les Gones ont su faire le dos pour écarter la Louve.

Lopes a réalisé un superbe match à Rome.

Le quatrième but d'Alexandre Lacazette au bout du temps additionnel lors du match aller (4-2) a donc pesé très lourd dans cette double confrontation. Car malgré sa défaite sur la pelouse de l'AS Rome (1-2) ce jeudi soir, lors de la manche retour des 8es de finale, l'Olympique Lyonnais est parvenu à valider son ticket pour le prochain tour de la Ligue Europa. Trois ans après, le club rhodanien retrouve donc le TOP 8 de la C3.

Deux minutes folles

Mis sous pression par des Romains conquérants, les Lyonnais étaient sauvés par la barre de Lopes sur une frappe terrible de Rüdiger puis par leur portier qui remportait son duel avec Salah. Des interventions cruciales puisque les Gones, sur leur première occasion, trouvait la faille grâce à un coup de tête énorme de Diakhaby sur un coup franc déposé par Valbuena (0-1, 16e). Une avance de courte durée car Strootman remettait les pendules à l'heure sur l'action qui suivait d'une reprise peu académique (1-1, 17e).

Dans un Stadio Olimpico en fusion, les joueurs de Bruno Genesio tentaient de calmer la bande à Rüdiger, complètement déchaîné, en ralentissant le jeu. Mais la hargne des Giallorossi était difficile à contenir et il fallait un énorme Lopes pour sauver son équipe juste avant la pause sur une double occasion énorme de Strootman puis sur une belle frappe de Dzeko.

L'OL a eu très chaud...

Au retour des vestiaires, la Roma accentuait la pression mais ne parvenait pas à faire sauter le verrou adverse. A force de reculer, les Lyonnais se mettaient finalement à la faute tous seuls puisque Tousart marquait contre son camp, contrant un dégagement raté de Jallet (2-1, 61e). Une réalisation qui faisait douter les partenaires de Gonalons, proches de la catastrophe sur une frappe croisée d'El Sharaawy qui effleurait le poteau de Lopes.

En difficulté lors du seconde acte, le vice-champion de France jouait plus bas et resserrait les boulons pour éviter de prendre définitivement l'eau. Au fil des minutes, la tension grimpait et Cornet, pourtant seul devant Alisson, manquait un duel crucial qui aurait pu tuer tout suspense. Une action finalement sans importance puisque l'OL résistait jusqu'au bout après plus de 90 minutes de souffrance !

La note du match : 6,5/10

Après une très belle première manche à Lyon, nous avons eu le droit à un match intense ce soir. Une belle ambiance, une Roma joueuse, un OL prudent, des actions, nous n'avons pas été déçus.

Les buts :

- Sur le côté droit, Valbuena botte un coup franc sortant déposé sur la tête de Diakhaby. Plus puissant, le jeune Gone s'envole dans le ciel romain pour tromper Alisson à bout portant sur sa gauche (0-1, 16e).

- A gauche, De Rossi bénéficie lui d'un coup franc rentrant. C'est tiré au second poteau et Strootman, d'une reprise du talon peu académique, devance la sortie de Lopes, qu'il trompe avec de la réussite (1-1, 17e).

- Sur le côté droit, El Sharaawy résiste au retour de Morel et envoie un centre puissant à ras de terre dans la surface. Jallet veut dégager le ballon mais il croise la route de Tousart sur sa route. Involontairement, le jeune Gone trompe son propre gardien (2-1, 61e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Anthony Lopes (7/10)

Le Portugais a été mis à contribution d'entrée, réalisant deux magnifiques arrêts dans le premier quart d'heure. S'il s'est légèrement troué sur l'égalisation de Strootman, il gagne deux duels avant la pause face au Batave et sort deux tentatives dangereuses de Dzeko puis Nainggolan par la suite. Des interventions décisives puisqu'il a empêché la Louve de prendre une avance de deux buts qui aurait été fatale à l'OL. Le grand bonhomme de cette partie !

AS ROME :

Alisson (5) : match difficile pour le Brésilien, qui s'est incliné sur la première occasion lyonnaise, la seule de la première période. Impérial devant Tolisso et Cornet lors du second acte, il pourra se mordre les doigts pour le but encaissé.

Antonio Rüdiger (6,5) : absent à l'aller, l'international allemand a touché la barre dès la 5e minute. Déchaîné, il a donné de la voix pour pousser ses partenaires qui n'ont malheureusement pour lui jamais su accélérer le rythme afin de combler leur retard. Un bon match de sa part tout de même.

Konstantinos Manolas (6) : une semaine après sa prestation très mediocre, le Grec avait bien moins de travail à effectuer face à une équipe lyonnaise peu portée vers l'offensive.

Federico Fazio (6) : l'ancien joueur de Séville a plutôt bien fait son travail. Il faut dire que les Gones n'ont pas été aussi flamboyants qu'à l'aller, ce qui lui a facilité la tâche.

Daniele De Rossi (6,5) : au rendez-vous, le capitaine de la Louve. Passeur décisif sur le but de Strootman, il a mis les Lyonnais en danger sur tous les coups de pied arrêtés tirés. Remplacé à la 84e minute par Francesco Totti (non noté), qui a probablement joué son dernier match sur la scène européenne.

Bruno Peres (4) : le Brésilien a nouvelle fois déçu. Peu en vue sur le plan offensif, il n'a jamais su apporter le surnombre devant. Sa sortie sous les sifflets témoigne de son match raté. Remplacé à la 59e minute par Stephan El Sharaawy (non noté), qui a mis le feu à la défense lyonnaise dès son entrée, étant à l'origine du but de la victoire.

Mário Rui (5,5) : absent à Lyon, le Portugais n'a pas énormément apporté offensivement mais a réalisé un bon match défensif face à Cornet. Remplacé à la 76e minute par Diego Perotti (non noté).

Kevin Strootman (6) : le Néerlandais a redonné de l'espoir aux siens en égalisant rapidement après le but de Diakhaby et aurait même pu mettre ses partenaires dans une position confortable s'il avait converti ses deux énormes occasions peu avant la pause. Globalement, il a réalisé un match intéressant.

Radja Nainggolan (6,5) : encore un bon match du Belge, au four et au moulin. Toujours bien placé, il a posé de gros soucis au bloc défensif lyonnais pas sa présence au milieu et sur tout le front de l'attaque.

Mohamed Salah (5,5) : l'Egyptien a posé énormément de problèmes à l'arrière-garde lyonnaise, souvent dépassée par sa vitesse en première période. Il a néanmoins été moins en vue après la pause, handicapant la possible remontée au score de son équipe.

Edin Dzeko (4) : le buteur romain n'a pas eu la même efficacité face à l'OL que lors de ses précédentes rencontres. Trop statique, peu pressant, le Bosnien a énormément déçu...

LYON :

Anthony Lopes (7) : lire commentaire ci-dessus.

Christophe Jallet (5,5) : excellent à l'aller, l'international tricolore a forcément eu plus de mal ce soir face à une formation bien plus tranchante offensivement. A noter qu'il rate son dégagement sur le but contre son camp de Tousart.

Emanuel Mammana (6) : difficilement entré dans la partie, l'Argentin s'est repris au fil des minutes pour contenir un Dzeko peu inspiré. Il sort sur blessure, éreinté par les efforts fournis.

Mouctar Diakhaby (6,5) : premier buteur lors de la manche aller, le jeune défenseur a remis ça en expédiant un énorme coup de tête sur coup franc. Une réalisation qui vaut son pesant d'or puisqu'elle permet à l'OL de se qualifier. Sinon, Diakhaby a été plutôt pas mal globalement.

Jérémy Morel (6) : encore une fois, l'ancien Marseillais s'est montré solide dans son couloir gauche, empêchant Bruno Peres de réaliser des différences. Il a eu un peu plus de mal à contenir El Shaarawy mais il a été assez bon finalement.

Lucas Tousart (5) : la révélation de la saison côté lyonnais a eu un peu plus de mal ce soir, mis sous pression par les expérimentés milieux adverses. Preuve de sa fébrilité, son but contre son camp largement évitable suite à un placement hasardeux.

Maxime Gonalons (5,5) : le milieu a joué son rôle de capitaine à la perfection, haranguant ses troupes tout au long de la partie même s'il a eu du mal face à un De Rossi très affuté ce soir.

Maxwell Cornet (5) : quelques débordements intéressants mais rien de bien dangereux de la part de l'ailier lyonnais, en difficulté face à Mario Rui. Il aurait pu éviter à ses partenaires une fin de partie suffocante mais il a raté un incroyable duel face à Alisson. Dommage...

Corentin Tolisso (5) : appelé pour la première fois en équipe de France ce jeudi, le Lyonnais s'est montré plutôt discret ce soir. La faute à une équipe romaine très pressante qui l'a empêché de s'exprimer comme il le souhaitait.

Mathieu Valbuena (6) : le meilleur des éléments offensifs lyonnais. Passeur décisif pour Diakhaby, il a fait parler son expérience pour énerver les Romains en passant pas mal de temps au sol. Malin. Remplacé à la 90e minute par Rafael (non noté).

Alexandre Lacazette (5) : après son récital à Lyon, la star rhodanienne a réalisé un match moins flamboyant dans un rôle ingrat. Il a fourni de gros efforts pour empêcher la première relance romaine même s'il a été globalement décevant. Remplacé à la 84e minute par Nabil Fekir (non noté).

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue Europa sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !