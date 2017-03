Equipe de France : les nouveaux, Lacazette, Sissoko... Deschamps justifie ses choix Romain Rigaux - Equipe De France, Mise en ligne: le 16/03/2017 à 16h06 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Didier Deschamps s'est expliqué sur son choix de convoquer Kylian Mbappé, Benjamin Mendy, Florian Thauvin et Corentin Tolisso pour la première fois en équipe de France. Mais aussi sur les absences d'Alexandre Lacazette et Moussa Sissoko. Deschamps a annoncé sa liste ce jeudi Un vent nouveau souffle sur l'équipe de France ce jeudi après l'annonce de la liste des 24 joueurs convoqués pour les deux prochains matchs contre le Luxembourg (25 mars), en éliminatoires de la Coupe du monde 2018, et l'Espagne (28 mars), en amical. Avec quatre nouveaux appelés chez les Bleus, Didier Deschamps a réservé quelques surprises. Outre les jeunes déjà appelés par le passé et encore présents dans cette liste comme Presnel Kimpembe, Adrien Rabiot, Thomas Lemar ou encore Ousmane Dembélé, le sélectionneur tricolore a décidé de faire appel à Kylian Mbappé, Benjamin Mendy, Florian Thauvin et Corentin Tolisso. Le «bon moment» pour Mbappé Encore un peu plus depuis mercredi soir et son but face à Manchester City (3-1) en Ligue des Champions, le nom de Mbappé est sur toutes les lèvres ces dernières semaines. Et la présence de l'attaquant de Monaco dans la liste de Deschamps était espérée par beaucoup d'observateurs. Un voeu exaucé par le technicien qui n'a pas hésité à le convoquer malgré son jeune âge (18 ans). «Il est jeune mais la qualité et le talent n'ont pas d'âge. Il y a d'autres jeunes qui sont déjà venus avant lui. J'ai pensé que c'était le bon moment pour qu'il vienne avec nous» , a expliqué Deschamps. Au vu de la forme du Monégasque, on ne peut qu'approuver ce choix. Lacazette reste à quai Mais la présence de Mbappé dans cette liste fait un malheureux : Alexandre Lacazette. Auteur de 28 buts en 33 matchs toutes compétitions confondues cette saison, le Lyonnais est encore une fois absent. Pour le sélectionneur, il n'y a pas de place libre à son poste actuellement. Et pas seulement pour une question de forme. «Il fait ce qu'il faut. Après, j'ai des choix à faire. Les trois autres attaquants axiaux c'est parce qu'ils sont déjà venus et ils ont de la complicité, et j'ai choisi Kylian parce que je voulais le voir» , a expliqué Deschamps. Le vécu d'Olivier Giroud chez les Bleus semble donc lui assurer sa place malgré sa saison moyenne à Arsenal, alors que Kévin Gameiro peut profiter de sa complicité avec Antoine Griezmann. Dans ces conditions, un retour de Lacazette paraît donc très compliqué... Thauvin séduit à un poste encore vacant Le Lyonnais peut l'avoir mauvaise. En plus de se faire griller par Mbappé, il observe également l'arrivée dans le secteur offensif de Thauvin. Enfin régulier, le Marseillais a séduit Deschamps. «Il a beaucoup plus de continuité cette année. Il a eu un parcours en dents de scie, mais je le trouve beaucoup plus régulier et il a de très bonnes statistiques pour un joueur offensif» , a déclaré «DD». Le Marseillais a un coup à jouer à un poste d'ailier droit où personne ne s'est encore réellement imposé. «C'est un joueur qui a vraiment des qualités spécifiques. De par le poste où il joue, où il est capable de faire des différences en marquant ou en faisant marquer» , a justement remarqué Deschamps, qui alignait souvent Moussa Sissoko à ce poste. Ce dernier n'est d'ailleurs pas présent dans la liste. Sissoko paie son manque de temps jeu, Tolisso en profite La faute à son temps de jeu réduit à Tottenham. «Il fait partie de joueurs qui ont très peu temps de jeu, s'est justifié Deschamps. Il avait déjà un temps de jeu un peu réduit et il s'est encore réduit. Je fais en sorte d'appliquer avec tout le monde la même ligne directrice. Tout dépend de la concurrence. Je ne remets pas en cause les qualités de Moussa. Il joue trop peu ces derniers temps.» Sissoko n'a disputé que 1 029 minutes cette saison, pour dix titularisations dont seulement trois depuis le début de l'année 2017. Tolisso prend finalement sa place parmi les milieux de terrain. «C'est un joueur en progression qui peut évoluer à plusieurs postes. Il est complet et réaliste une bonne saison avec son club. Il est décisif» , a noté le sélectionneur. Mendy peut bousculer la hiérarchie Enfin, Benjamin Mendy est récompensé pour sa progression. «Déjà à Marseille il avait réalisé de très bonnes saisons. Il a été freiné par plusieurs blessures. Aujourd'hui, il en a beaucoup moins et il est dans une équipe euphorique. Il a progressé. Aujourd'hui, il est plus attentif à la phase défensive. Il a ajouté la rigueur défensive à ses qualités offensives, ce qui fait de lui un joueur très performant» , a souligné Deschamps. Loin d'être à son meilleur niveau avec le PSG, Layvin Kurzawa dispose d'un candidat solide au poste de latéral gauche. Quant à Lucas Digne, son temps de jeu et ses performances sous le maillot du FC Barcelone ne lui permettent pas pour le moment de s'imposer comme un élément incontournable chez les Bleus. Le bon moment pour des tests Mais cette arrivée de quatre joueurs nouveaux n'a rien d'un hasard. Avec un rendez-vous face à un adversaire très abordable comme le Luxembourg puis un match amical, même s'il s'agit de l'Espagne, Deschamps a pensé qu'il s'agissait d'une belle occasion de faire des tests. «Les jeunes, je ne leur donne pas le pouvoir, ils viennent. Il ne faut pas attendre tout, tout de suite. Là, je pense que c'est le moment» , a-t-il indiqué. Et pour rester, les nouveaux devront faire leurs preuves. «Après, à voir ce qu'il va se passer pendant ces deux matchs. Ce n'est pas une finalité d'être appelé pour la première fois en équipe de France» , a prévenu Deschamps. A eux de saisir cette opportunité pour s'installer chez les Bleus. Que pensez-vous des choix de Deschamps ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS