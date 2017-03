Transfert : Barça, Real, Bayern, Manchester, Arsenal... Monaco peut-il retenir Mbappé ? Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 16/03/2017 à 11h54 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Buteur contre Manchester City (3-1) mercredi, l'attaquant de l'AS Monaco, Kylian Mbappé, profite de la Ligue des Champions pour faire grimper encore un peu plus sa cote auprès des cadors européens. Le club de la Principauté devrait recevoir des grosses offres l'été prochain. Mbappé ne cesse d'impressionner Mais où s'arrêtera Kylian Mbappé ? A seulement 18 ans, l'attaquant de l'AS Monaco épate tous les observateurs. En Ligue 1 comme en Ligue des Champions, le natif de Bondy joue avec la même maturité et ne semble pas ressentir la moindre pression. Mercredi soir, c'est lui qui lance l'ASM vers le succès en inscrivant le premier but face à Manchester City (3-1) en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Déjà impressionnant à l'aller (3-5) avec un but sur la pelouse de Manchester City, Mbappé a donc remis ça au stade Louis-II, inscrivant au passage sa 11e réalisation en dix rencontres ! A chaque fois qu'il a démarré titulaire depuis le mois de février, il a marqué. Soit 11 buts lors de ses huit dernières titularisations. Impressionnant ! A noter qu'il est également le plus jeune joueur dans le top 50 des buteurs en Europe avec 17 réalisations toutes compétitions confondues. Tous les plus grands clubs intéressés Suivi depuis déjà de nombreuses années par les recruteurs des grands clubs européens dans les équipes de jeunes, Mbappé fait forcément craquer encore un peu plus les cadors des grands championnats. «Nous avons des recruteurs qui scrutent chaque week-end la L1 et il serait naïf de ne pas avoir remarqué le talent de Mbappé» , confiait mercredi le recruteur du Bayern Munich, Christian Huterrer, au quotidien Le Parisien. Dortmund est également intéressé en Allemagne. En Angleterre, Manchester United, Chelsea, Arsenal et Tottenham, sont séduits. On peut penser que Manchester City se penchera très certainement sur son cas également. En Espagne, le Real Madrid est sur le coup alors que Zinedine Zidane avait déjà tenté de le recruter lorsqu'il était entraîneur de la réserve madrilène. Ce jeudi, c'est un intérêt du FC Barcelone qui est évoqué. Le quotidien catalan Sport en fait même sa Une et écrit que le Barça est «tombé amoureux» de Mbappé. Monaco veut le garder Il y a peu de doutes possibles concernant l'arrivée d'offres alléchantes pour l'attaquant monégasque l'été prochain. Si le club de la Principauté aurait fixé le prix de sa pépite à 60 millions d'euros minimum, l'intention est de la conserver au moins une saison de plus. «Nous allons discuter tranquillement, c'est notre souhait qu'il reste à Monaco» , a déclaré le vice-président de l'ASM, Vadim Vasilyev, au micro d'Infosport+ après la victoire de mercredi. Sous contrat jusqu'en juin 2019, Mbappé pourrait prolonger dans les prochains mois. Ainsi, Monaco espère obtenir bien plus que 60 M€ en le cédant, mais pas avant l'été 2018. De son côté, le joueur ne veut pas se précipiter. «Les grands joueurs veulent toujours laisser une grande marque. C'est ce que je veux faire à Monaco. Aujourd'hui, je n'ai pas fait assez pour m'en aller. Après, dans le football, tout est possible. Mais pour l'instant, j'ai vraiment envie de m'imposer et faire quelque chose de bien ici» , confiait-il récemment. En tout cas, il participe déjà à l'écriture d'un nouveau chapitre glorieux de l'histoire de l'ASM. Mbappé doit-il rester à Monaco encore une saison minimum ou déjà tenter sa chance dans un grand club ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





