Ligue Europa : Lyon veut éviter l'erreur du PSG...

Victorieux à l'aller (4-2), l'Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse de l'AS Rome ce jeudi (21h05) pour le 8e de finale retour de la Ligue Europa. Prévenus après le fiasco du PSG face au Barça, les Lyonnais comptent bien se servir de cette leçon.

Lyon est prêt pour un gros combat face à la Roma

En s'imposant 4-2 face à l'AS Rome au Parc OL à l'aller, l'Olympique Lyonnais a fait un pas vers la qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Mais les récents résultats du Paris Saint-Germain et de Monaco ont prouvé que rien n'est acquis dans le football et que des renversements de situation ne sont pas impossibles.

Lyon ne veut pas «renier sa culture»

L'OL ne vient donc pas avec l'ambition de défendre au Stadio Olimpico ce jeudi (21h05) pour son 8e de finale retour. «On ne va pas se contenter de défendre pour garder le résultat car on ne sait pas faire. On tâchera d'être dans le ton, même si on devra faire face à la pression de l'adversaire» , a annoncé le capitaine Maxime Gonalons.

Les Gones ont retenu la leçon après le naufrage du PSG sur la pelouse du FC Barcelone (1-6), lorsque les Parisiens avaient totalement déjoué, reniant leur philosophie pour défendre leur avantage acquis à l'aller. «Le tout, c'est de conserver notre identité. Garder un score, on ne sait pas faire, nous. Il ne faut pas se renier, renier sa culture. Ce n'est jamais très bon» , assure Christophe Jallet à L'Equipe.

Répondre au pressing romain

Leur entraîneur Bruno Genesio insiste tout de même sur la nécessité de trouver le juste milieu entre la défense et l'attaque. «L'AS Rome va essayer de mettre beaucoup de rythme et du pressing. A nous d'être prêts à résister et d'essayer de faire aussi le maximum de pressing afin de les mettre en difficulté» , explique le coach lyonnais. «On est capables d'avoir du répondant. Si on répond présent dans les duels mais aussi par la passe, le talent et la technique de nos joueurs, on sera récompensés» , assure Gonalons.

«Ces efforts, on doit les faire tout le temps et c'est encore plus facile dans un match comme celui-ci» , poursuit Jallet. Si Paris a laissé des regrets aux supporters français, son échec aura peut-être servi de leçon pour les autres clubs. Mais attention, les Parisiens avaient aussi annoncé une envie de ne pas défendre avant le match. Et on connaît la suite... Il faudra donc confirmer ces propos sur le terrain.

Valbuena et Cornet titulaires, Fekir sur le banc ?

Pour cela, Genesio devrait s'appuyer sur des hommes frais après avoir fait tourner contre Toulouse (4-0) le week-end dernier. Alexandre Lacazette, Mathieu Valbuena, Corentin Tolisso et Lucas Tousart devraient réintégrer le onze de départ. Memphis Depay n'est pas qualifié et Maxwell Cornet pourrait être préféré à Nabil Fekir et Rachid Ghezzal sur l'aile droite. Suspendu contre le TFC, Mouctar Diakhaby devrait retrouver sa place en défense centrale.

Les équipes probables :

Roma : Alisson - Rüdiger, Fazio, Manolas, Juan Jesus - De Rossi, Strootman - Salah, Nainggolan, Perotti - Dzeko.

Lyon : Lopes - Jallet, Mammana, Diakhaby, Morel - Tousart, Gonalons - Cornet, Tolisso, Valbuena - Lacazette.

