Ligue des Champions : immense, panache, magnifiques, magique... La presse française savoure l'exploit de Monaco ! Romain Rigaux - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 16/03/2017 à 09h53 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'AS Monaco a réalisé un superbe exploit mercredi soir en renversant Manchester City en 8e de finale de la Ligue des Champions. Une performance fêtée par la presse française, totalement conquise par cette équipe monégasque. La joie des Monégasques «L'état de grâce» (L'Equipe), «Monaco, héroïque, offre sa remontée au foot français» (RMC), «Ce Monaco est immense» (Eurosport), «Enorme» (Nice-Matin), «Superbe Monaco» (Le Parisien), «Monaco l'a fait !» (La Voix du Nord), «Monaco réalise l'exploit face à Manchester City !» (Le Dauphiné Libéré), «On en rêvait, Monaco l'a fait !» (Maxifoot)... Ce jeudi matin, la France se réveille d'une humeur plus joyeuse par rapport à la semaine dernière. La presse française fête l'exploit de Monaco qui est parvenu à éliminer Manchester City (3-5, 3-1) mercredi soir en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. L'exploit des Monégasques «Les Monégasques ont signé hier l'un des plus beaux exploits de leur histoire, dans un stade et une ambiance largement à la hauteur de l'événement» , écrit L'Equipe. «Ils sont magnifiques, ces Monégasques ! Les hommes de Leonardo Jardim ont réalisé un exploit monumental mercredi soir à Louis-II. Remonter un handicap de deux buts à Manchester City, ce n'est vraiment pas rien. C'est une énorme performance» , savoure Eurosport. «Comment qualifier la soirée de ce mercredi à Louis-II ? Magique, dantesque : les expressions se bousculent et s'entrechoquent à l'instant de les coucher sur le papier» , peut-on lire dans Le Parisien. Le journal régional souligne la superbe prestation de Monaco «avec son coeur, ses tripes et son panache. Il a réussi cette performance grâce à sa rigueur, son organisation et la solidarité idoine.» «Et dans tous les secteurs de jeu, quelle discipline, quelle organisation, quelle maîtrise technique ! Il n'y avait rien à jeter» , s'émerveille L'Equipe. Le jeu de Monaco a séduit RMC souligne le travail de Leonardo Jardim : «Le coach portugais avait vu le scénario du match. Il faudrait marquer trois buts à cette équipe de City pour passer. Comme face au Real Madrid en 2004, l'ASM a claqué son 3-1. Plus généralement, Jardim a parfaitement maîtrisé la rencontre.» Nice-Matin s'est aussi régalé au cours «d'une soirée grandiose, qui a confirmé que le merveilleux jeu offensif de Leonardo Jardim tenait la route au très haut niveau» . «Dans la légende des Princes, cette rencontre égale, voire dépasse, en terme d'intensité émotionnelle, celles du Real Madrid ou de Chelsea en 2004. On en viendrait presque à oublier qu'il ne s'agissait que d'un 8e de finale retour et qu'il reste encore cinq marches à gravir pour s'imaginer succéder à Marseille» , écrit Le Parisien. Une leçon pour le PSG Forcément, le parallèle est fait avec l'échec du PSG. «En face, il y avait trop d'envie, d'orgueil et de détermination pour lâcher le morceau, tout ce qui a manqué aux uns, à Barcelone, il y a huit jours, et qui a fait la force des Monégasques, hier, en plus de leur incroyable talent, pour aller au bout de l'exploit», peut-on lire dans L'Equipe. «Et Monaco n'a pas tant souffert que ça dans les dernières minutes. Tout le contraire du PSG au Camp Nou la semaine dernière», indique RMC. «De quoi en tirer une conclusion et peut-être une leçon pour la direction du PSG, qui jusqu'à présent, n'a fait que répéter les erreurs du 'Grand Lyon' des années 2000 : on peut acheter de grands joueurs certes, mais le succès, lui, il se construit. On ne revendique pas un exploit, on se bat pour lui», écrit So Foot. «Il y a encore huit jours, si un devin nous avait confié qu'il n'y aurait plus qu'un seul représentant de la Ligue 1 en quarts, rares sont ceux qui auraient mis un billet sur les Asémistes.» Et l'ASM connaîtra son futur adversaire après le tirage au sort qui se déroulera ce vendredi. Qu'avez-vous pensé de la qualification de Monaco ? Pour vous, jusqu'où peuvent-ils aller ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





