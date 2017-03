On en rêvait, Monaco l'a fait ! - Débrief et NOTES des joueurs (Monaco 3-1 Man City)

Malgré la défaite de l'aller, on savait l'AS Monaco capable de créer l'exploit. Les hommes de Leonardo Jardim ont répondu à nos attentes en dominant Manchester City 3-1. Pour la deuxième fois en trois ans, les Monégasques disputeront donc les quarts de finale de la Ligue des Champions. Enorme !

Mendy peut laisser exploser sa joie : l'ASM est en quart de finale !

Ce n'est pas grand, c'est géant. En dominant 3-1 Manchester City ce mercredi, l'AS Monaco disputera les quarts de finale de la Ligue des Champions. Il fallait une performance XXL du club de la Principauté après la défaite 5-3 de l'aller. On l'a eue.

Les Monégasques, privés de Falcao, forfait, entraient très fort dans cette partie et étaient rapidement récompensés. Après une première grosse occasion sur laquelle il butait sur Caballero, Mbappé était à la réception d'un centre-tir de Bernardo Silva et trompait le portier des Citizens à bout portant (1-0, 8e). Louis II, oui Louis II, chantait comme un seul homme.

2-0 avant même la demi-heure de jeu

Les hommes de Leonardo Jardim, très appliqués, ajoutaient un second but avant même la demi-heure de jeu. Sur un centre à ras de terre de Mendy, énorme dans son couloir, Fabinho, au point de penalty, plaçait un plat du pied parfait (2-0, 29e). Le Prince Albert jubilait en tribune, Falcao appréciait le spectacle et la performance. Pep Guardiola, lui, avait le masque, ses hommes étant complètement éteints.

Au retour des vestiaires, les Monégasques avaient la mauvaise idée de reculer et de laisser le ballon aux Anglais. Et il fallait une intervention exceptionnelle de Raggi pour empêcher Agüero de réduire l'écart. A l'heure de jeu, suite à une grosse accélération de Sané, l'Argentin pouvait cette fois reprendre le cuir mais l'avant-centre de City manquait le cadre. Etouffée, l'ASM ne faisait plus que balancer des ballons loin devant pour se soulager. Dans la foulée, c'est Subasic qui mettait en échec Agüero en échec. Guardiola pouvait se prendre la tête à deux mains.

Bakayoko fait exploser Louis II

Mais ce qui devait arriver arriva. Sur une frappe de Sterling bien repoussée par Subasic, Sané, oublié par un Sidibé encore défaillant, suivait bien et réduisait l'écart (2-1, 71e). Mais plutôt que de s'effondrer, Monaco repartait de l'avant et, sur un coup franc de Lemar, Bakayoko, de la tête, faisait exploser Louis II (3-1, 77e). Incroyable scénario encore une fois dans cet affrontement entre les deux équipes. Dans les tribunes, Falcao n'en pouvait plus.

Les Monégasques tenaient jusqu'au bout leur avantage de deux buts. Héroïques, les Asémistes disputeront donc les quarts de finale de la Ligue des Champions. Jamais Guardiola n'avait été éliminé aussi tôt de la C1. ENORME !

La note du match : 8/10

On a assisté à une rencontre de premier plan au stade Louis II, grâce notamment à une très grosse prestation de l'AS Monaco. Le tout dans une très belle ambiance. Et avec la qualification au bout. Le scénario rêvé tout simplement.

Les buts

- Après une incursion dans la surface de Mendy contré par Stones, Bernardo Silva centre fort devant le but. Mbappé, couvert par Sagna, trompe Caballero à bout portant (1-0, 8e).

- Sur le côté gauche, Mendy centre à ras de terre au point de penalty pour Fabinho, dont le plat du pied ne laisse aucune chance à Caballero (2-0, 29e).

- Sur une frappe de Sterling bien repoussée par Subasic, Sané, oublié par un Sidibé encore défaillant, suit bien et réduit l'écart (2-1, 71e).

- Sur un coup franc tiré par Lemar, Bakayoko, oublié au point de penalty, place une tête parfaite qui ne laisse aucune chance à Caballero (3-1, 77e). Le but de la qualification pour l'ASM !

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Fabinho (9/10)

En plus d'inscrire le deuxième but de l'AS Monaco, le Brésilien a été énorme au milieu de terrain, grattant un nombre incroyable de ballons dans l'entrejeu et en perdant très peu. Il joue comme un patron à seulement 23 ans. Enorme.

MONACO :

Danijel Subasic (7) : maladroit sur deux-trois dégagements au pied, le Croate a en revanche été décisif en seconde période en remportant un duel très important face à Agüero. Sur le but de Sané, il est malheureux puisqu'il avait réalisé au départ une belle parade sur la frappe de Sterling.

Djibril Sidibé (4) : à l'aller, ses errements défensifs avaient déjà plombé l'AS Monaco. Ce soir ,c'est encore lui qui oublie Sané sur le but de City. C'est bien d'être un formidable contre-attaquant, un latéral doit savoir aussi défendre. Ce n'est pas son cas. Si ça passe en Ligue 1, c'est fatal à ce niveau de compétition en revanche. Dommage car il avait été impeccable en première période.

Benjamin Mendy (8) : l'ancien Marseillais a été phénoménal en première période en étant impliqué sur les deux buts de son équipe, le tout en étant énorme défensivement. Il a davantage subi après le repos mais n'a rien lâché. Une grosse prestation.

Fabinho (9) : lire le commentaire ci-dessus.

Andrea Raggi (7) : attendu au tournant, l'Italien a tenu la baraque derrière. Au sol comme dans les airs, il a gagné de nombreux duels même s'il se fait déposer une fois par Sané en seconde période. Avant ça, il sort un ballon très chaud dans les pieds d'Agüero. Blessé, il doit céder sa place à la 70e minute à Almamy Touré (non noté), qui a résisté en fin de match.

Jemerson (8) : sans lui, Monaco en avait pris 5 à l'aller. Avec lui, un seul. Discret, le Brésilien est toutefois d'une efficacité redoutable défensivement grâce notamment à un placement toujours très intelligent. Un futur grand celui-là.

Bernardo Silva (7) : si les Monégasques ont surtout attaqué côté gauche en première période, il a quand même été important dans son couloir droit, ne perdant aucun ballon. Passeur décisif pour Mbappé. En deuxième période, il a dû surtout courir après mais n'a pas ménagé sa peine dans ce domaine.

Tiémoué Bakayoko (8) : tonique en première période, il a effectué un gros pressing sur le porteur du ballon adverse. Après le repos, il a paru émoussé, manquant d'impact. Mais il est le héros de la soirée en plaçant ce coup de tête victorieux qui offre la qualification à l'ASM.

Thomas Lemar (7) : il a fait très mal aux Citizens en première période, grâce à sa technique au-dessus de la moyenne et son pouvoir d'accélération balle au pied. Après le repos, c'est lui qui tire ce coup franc parfait qui termine sur la tête de Bakayoko.

Kylian Mbappe Lottin (7) : après une grosse occasion manquée, le jeune attaquant lance la soirée monégasque en reprenant victorieusement le centre de Bernardo Silva. De belles courses pour défendre ensuite. Emoussé, il a souffert en deuxième période mais on l'oubliera très vite. Remplacé, sous un tonnerre d'applaudissements, à la 81e minute par Joao Moutinho (non noté), très important en fin de match pour gêner la relance adverse.

Valère Germain (6) : moins en vue que ses autres partenaires de l'attaque, le capitaine monégasque a tout de même été important dans un rôle de pivot. Il a pris plusieurs ballons de la tête à la charnière centrale anglaise. Remplacé à la 91e minute par Nabil Dirar (non noté).

MANCHESTER CITY :

Wilfredo Caballero (4) : s'il met rapidement Mbappé en échec, le portier de City s'incline ensuite à trois reprises. Il n'a pas su être décisif dans cette partie.

Bacary Sagna (4) : les deux buts monégasques viennent de son côté en première période. Sur le premier, c'est lui qui couvre Mbappé. S'il a souffert, le Français a aussi écarté plusieurs ballons chauds. Mais ce n'était pas encore suffisant.

Gaël Clichy (4) : soirée compliquée pour le Français, incapable de prendre le ballon à Bernardo Silva en première période. Plus tranquille après la pause, il n'en a pas profité pour prendre réellement son couloir. Remplacé à la 84e minute par Kelechi Iheanacho (non noté), qui n'a pas eu le temps de s'illustrer.

John Stones (6) : le meilleur défenseur de son équipe. Attentif, il a sorti quelques ballons chauds et s'est aussi efforcé de relancer proprement.

Aleksandar Kolarov (4) : aligné en charnière centrale, le Serbe a souffert. Il laisse échapper Mbappé sur l'ouverture du score. Un choix perdant de Pep Guardiola.

Fernandinho (4) : positionné devant la défense, le Brésilien a subi la marée monégasque en première période. Un peu mieux après le repos mais le mal était fait avec déjà deux buts encaissés.

Raheem Sterling (5) : remuant, il a causé des soucis aux Monégasques après le repos. C'est notamment lui qui amène le but de Sané en voyant sa frappe être repoussée par Subasic.

David Silva (3) : une grosse déception. L'Espagnol est passé à côté de son match, affichant même un déchet technique surprenant. La presse anglaise ne manquera pas de lui taper sur les doigts.

Kevin De Bruyne (3) : lui aussi a déçu. Et pas qu'un peu. Le Belge a traversé la première période comme un fantôme. Un peu plus en vue après le repos mais il était très loin de son meilleur niveau.

Leroy Sané (6) : remuant sur le côté gauche, il a fait mal aux Monégasques en deuxième période. Proche d'être passeur décisif pour Agüero, il relance ensuite City en suivant bien sur la frappe de Sterling.

Sergio Agüero (3) : l'attaquant de City le plus dangereux et de loin. Malheureusement pour lui et son équipe, il manque le cadre sur un service en retrait de Sané puis perd son duel face à Subasic. Deux grosses occasions manquées qui coûtent très cher aux Citizens à l'arrivée.

+ Retrouvez les résultats de la Ligue des Champions sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !

MONACO 3-1 MANCHESTER CITY (mi-tps: 2-0) - LIGUE des CHAMPIONS - 1/8e de finale / 8ee journée

Stade : Stade Louis II. - 15.700 spectateurs - Arbitre : G. Rocchi



Buts : K. Mbappe Lottin (8e) Fabinho (29e) T. Bakayoko (77e) pour MONACO - L. Sané (71e) pour MANCHESTER CITY

Avertissements : T. Bakayoko (59e) , V. Germain (89e) , T. Lemar (90+2e) , pour MONACO - B. Sagna (11e) , K. De Bruyne (58e) , R. Sterling (74e) , pour MANCHESTER CITY



MONACO : D. Subasic - D. Sidibé , A. Raggi (A. Touré, 70e) , Jemerson , B. Mendy - Bernardo Silva , Fabinho , T. Bakayoko , T. Lemar - V. Germain (N. Dirar, 90+1e) , K. Mbappe Lottin (João Moutinho, 81e)



MANCHESTER CITY : W. Caballero - B. Sagna , J. Stones , A. Kolarov , G. Clichy (K. Iheanacho, 84e) - Fernandinho - R. Sterling , David Silva , K. De Bruyne , L. Sané - S. Agüero



Les buts de la rencontre en vidéo

La joie de Mbappé après l'ouverture du score monégasque (8e)...

... imité par ses coéquipiers Bernardo Silva et Lemar

Benjamin Mendy laisse aussi éclater sa joie

Avant même la demi-heure de jeu, Fabinho inscrit déjà le deuxième but monégasque

Sané avait refroidi Louis II à la 71e minute

Bakayoko inscrit le but de la qualification monégasque (77e)

La joie énorme de Subasic après le but de Bakayoko

Les Monégasques étaient évidemment fous de joie après cet exploit...

... et sont allés communier avec leur public venu nombreux à Louis II

Entré en fin de match, Almamy Touré était heureux comme un gamin après cette qualification

Fabinho, monstrueux au cours de ce match, était forcément très heureux après la qualification