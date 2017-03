OM : la 4e place, les Marseillais n'y croient plus... Vraiment ?

Cinquième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille est en lice pour une qualification européenne en fin de saison. Mais les Marseillais l'assurent, la 4e place de Lyon est désormais inatteignable. Pourtant, l'OL n'est qu'à cinq points.

Pour Garcia, l'objectif de l'OM est la 5e place

Finalement, l'Olympique de Marseille réussit une saison plutôt honorable. Au lancement de l'exercice, ils n'étaient pas nombreux à prédire une 5e place du club phocéen après 29 journées de championnat alors que l'effectif avait été totalement chamboulé durant l'été avec un mercato pas forcément convaincant pour les supporters marseillais.

Certes, l'OM a manqué de constance dans ses résultats, mais les hommes de Rudi Garcia sont en mesure de décrocher une qualification européenne pas forcément attendue l'été dernier. Mais Marseille ne peut-il pas espérer mieux en allant chercher une quatrième place directement qualificative pour la Ligue Europa par exemple ? Les Phocéens ne veulent plus s'enflammer.

Lyon hors de portée ?

«On est cinquième, il faut le rester, a indiqué Dimitri Payet en conférence de presse ce mercredi. On ne regarde pas Lyon. Ce serait une erreur de le faire. Ils sont devant et ils ont un match en moins. On regarde Bordeaux et Saint-Etienne. Quand on aura assuré la 5e place, on regardera la position Lyon.» Une communication bien huilée puisque Rudi Garcia tenait un discours identique quelques minutes plus tard.

«On ne pourra pas rattraper Lyon. Ils ont un match en moins, donc potentiellement huit points de plus que nous. On a fait le yoyo. On doit concentrer toute notre énergie sur le fait de garder la 5e place. Bordeaux et Saint-Etienne sont derrière nous mais avec la victoire à 3 points, ça va vite» , a assuré l'entraîneur marseillais. Ce dernier sait pourtant très bien qu'un match retard reste à disputer et que plusieurs équipes se sont cassées les dents en loupant l'occasion de décrocher les trois points dans ce genre de rendez-vous.

L'OM joue la prudence

Pour le moment, l'OL n'est qu'à cinq points et, comme le dit lui-même Garcia, «ça va vite» alors que les Lyonnais auront peut-être la tête à la Ligue Europa en cas de qualification face à l'AS Rome (4-2 à l'aller). Finalement, on peut y voir un discours plus prudent de la part des Marseillais qui n'ont pas réellement connu une grande réussite lorsqu'ils affichaient des ambitions élevées cette saison, comme avant le dernier clasico face au PSG (1-5).

A Marseille, ville de passion et d'excès, la nouvelle direction a compris qu'il fallait faire rêver les supporters, mais pas trop vite. Et si Frank McCourt ambitionne de faire briller l'OM en Ligue des Champions, les Olympiens sont conscients qu'il faudra beaucoup de temps. «Il faut encore travailler. Le projet du PSG a commencé en 2011, et on voit où ils en sont aujourd'hui, et encore, ils n'ont pas atteint leur objectif...» , prévient Payet. L'OM fera donc les comptes à la fin de la saison.

