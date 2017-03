PSG : Tapie donne sa solution pour obtenir le respect des arbitres en Ligue des Champions Romain Rigaux - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 15/03/2017 à 10h01 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Une semaine après le huitième de finale retour de Ligue des Champions perdu par le Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (1-6), l'arbitrage de la rencontre fait encore couler beaucoup d'encre. Bernard Tapie croit savoir comment le PSG peut être plus respecté sur la scène européenne. Tapie glisse des conseils au PSG Depuis le 8e de finale retour de Ligue des Champions perdu par le Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (1-6), une question revient régulièrement : l'arbitre Deniz Aytekin a-t-il favorisé le Barça dans cette rencontre ? Si certains voient un match arrangé, d'autres comme Bernard Tapie estiment que l'homme en noir a sans doute arbitré un peu plus en faveur des Barcelonais, mais pas volontairement. «Il n'y a aucun doute que l'arbitre a commis une erreur et il n'y a aucun doute non plus qu'il l'a commise inconsciemment» , assure Tapie dans les colonnes de L'Equipe. Mais l'ancien président de l'OM ne croit pas à un match acheté. «Ces pratiques ? J'en ai toujours entendu parler. C'est du baratin. J'ai perdu une finale contre l'Étoile Rouge Belgrade (en 1991, 0-0, 4-5 tab). Si on pouvait remporter la Coupe d'Europe en usant de ces moyens, ça se saurait et l'Étoile Rouge n'aurait pas gagné» , explique-t-il. «Tu es allemand, tu arbitres PSG - Barcelone. Eh bien le PSG, tu n'en as rien à faire.» Pour Tapie, la raison d'un arbitrage favorable au Barça est ailleurs. «Les arbitres sont des hommes, passionnés de foot comme vous et moi, souvent depuis des dizaines d'années. Ils se sont nourris par admiration des exploits de certains joueurs et de certains clubs. Tu es allemand, tu arbitres PSG - Barcelone. Eh bien le PSG, tu n'en as rien à faire. Rien. Le club qui t'a fait rêver, c'est le Barça, pas Paris» , explique-t-il. Et l'ancien homme politique poursuit son raisonnement. «Quand Cavani est bousculé dans la surface de réparation, ça ne finit pas pareil que si c'est Messi. (...) Regardez lorsque le PSG bat Nancy (1-0, le 4 mars). Sur un penalty inexistant. Les dirigeants du PSG doivent se rendre compte de ça ou arrêter le football parce que le football fonctionnera toujours comme ça» , a-t-il ajouté. En clair, le PSG doit apprendre à se faire respecter sur la scène européenne comme en L1. Et Tapie a sa petite idée. «Kluivert, il vous a fait rêver ?» Pour lui, l'arrivée d'une grande figure du football au sein du club est indispensable. C'est ce qu'il avait fait en nommant Franz Beckenbauer entraîneur puis manager après l'élimination controversée de l'OM face à Benfica en 1990. «C'était incroyable. Les arbitres lui demandaient des autographes sur le ballon du match. On a bénéficié de son incroyable notoriété» , raconte-t-il. Et pour Tapie, Patrick Kluivert n'a pas l'aura nécessaire pour jouer ce rôle. «Le PSG a besoin d'un très, très grand manager dont le nom signifie quelque chose. Il a suffisamment d'argent pour se le payer. Kluivert, il faut arrêter. Il vous a fait rêver ? Pas moi. Kluivert, il ne m'a rien fait. Mais enfin... Dans le très haut niveau, il y a des mecs fabuleux» , explique l'ancien boss phocéen. Alors qu'Unai Emery a déclaré que Paris avait «besoin de plus de respect en Europe» , le PSG suivra-t-il les conseils du seul président ayant remporté la C1 avec un club français ? Que vous inspirent les propos de Tapie ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





