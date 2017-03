Bordeaux : stop pour Carrasso, encore pour Plasil ?

Cadres des Girondins, Cédric Carrasso et Jaroslav Plasil arrivent en fin de contrat. S'il est prévu que le milieu de terrain tchèque prolonge, le portier bordelais pourrait lui quitter les Marine et Blanc à l'issue de la saison. Jocelyn Gourvennec s'intéresse en effet beaucoup à un autre gardien.

Avec ses deux vétérans, Bordeaux réalise une saison honorable, pointant à la 6e place du classement aujourd'hui. A 35 ans, Cédric Carrasso et Jaroslav Plasil restent deux pions importants de l'équipe de Jocelyn Gourvennec. En plus de leur âge, le portier et le milieu de terrain bordelais ont un autre point commun : leur situation contractuelle.

Tous les deux arrivent en fin de contrat en juin prochain. Mais ils pourraient connaître des sorts différents. Le Tchèque devrait en effet prolonger son bail dans les semaines qui viennent. «Normalement oui, je serai encore là la saison prochaine» , a ainsi admis sur RMC l'ancien Monégasque, au club depuis 2009.

Gourvennec séduit par Costil

En revanche, l'aventure girondine touche peut-être à sa fin pour Carrasso. A en croire France Football, l'entraîneur de Bordeaux Jocelyn Gourvennec apprécierait beaucoup Benoît Costil, lui aussi en fin de contrat en juin prochain, et qui va quitter Rennes à l'issue de la saison.

Si les Marine et Blanc parviennent à attirer l'international tricolore, on voit mal Carrasso poursuivre l'aventure en Gironde si c'est pour y tenir un rôle de remplaçant. Mais en dépit de ses 35 ans, l'ancien Toulousain dispose encore de sérieuses qualités et ne manquera pas d'être sollicité s'il vient à se retrouver libre.

