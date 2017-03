OM : la galère Bielsa, la tentation Liverpool... Les confidences de Lopez sur son parcours

Révélé cette saison avec l'Olympique de Marseille, le milieu de terrain Maxime Lopez a vécu des périodes plus délicates par le passé. Boudé par Marcelo Bielsa en 2014-2015, le minot a parfois regretté de ne pas avoir cédé aux sirènes de Liverpool...

Maxime Lopez n'a pas toujours eu la cote.

Il y a des joueurs pour qui le chemin est tout tracé depuis l'adolescence et d'autres qui empruntent des itinéraires plus tortueux. A priori, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez, appartient à la première catégorie.

Mais contrairement à ce qu'on peut penser, tout n'a pas toujours été facile pour le minot de 19 ans, titulaire indiscutable depuis l'arrivée de l'entraîneur Rudi Garcia en octobre dernier. S'il assure ne pas en vouloir au coach Franck Passi d'avoir tardé à lui donner sa chance en début de saison malgré des matchs de préparation prometteurs, le Phocéen a en revanche beaucoup souffert en 2014-2015 lorsque Marcelo Bielsa était à la tête de l'OM.

Liverpool avait sorti le grand jeu

«Je me suis dit : "Ca y est, tu vas t'entraîner avec les pros." Et ce ne fut pas le cas. L'année Bielsa a été très dure à vivre, heureusement que j'avais mon frère Julien à mes côtés», a reconnu Lopez ce mardi dans les colonnes de L'Equipe. «Ils (Bielsa et son staff, ndlr) n'échangeaient avec personne. Le coach Bielsa est venu nous voir jouer en jeunes, mais il fonctionnait comme ça, il ne parlait pas beaucoup aux joueurs.» A cette époque, le Marseillais, tout juste passé professionnel, regrettait clairement de ne pas avoir tenté l'aventure ailleurs. Surtout que Liverpool se montrait très pressant...

«Les dirigeants de Liverpool m'avaient dit : 'Dans cinq ans, tu joues à la place de Coutinho !' Ils m'ont bien caressé dans le sens du poil. J'ai même rencontré Steven Gerrard, au stade, après un match.» S'estimant trop jeune pour changer de vie et partir dans l'inconnu, le milieu de terrain a finalement fait le choix de rester sur la Canebière. Et après un exercice 2015-2016 qui lui a permis de se rapprocher du groupe pro, l'international français U20 explose enfin au grand jour cette saison.

«Je savais que le jour où j'aurais ma chance, je ne sortirais plus de l'équipe»

«Les gens croient parfois que je suis arrivé en L1 comme une fleur. Mais j'ai galéré et c'est le fait de galérer qui m'a sans doute permis de faire de beaux débuts», souligne le Marseillais, récemment encensé par Zinédine Zidane, dont il connaît bien les enfants. En dépit de ce parcours pas toujours évident, le jeune joueur a toujours gardé foi en ses capacités. «Honnêtement, ce n'est pas que je suis hautain, mais je savais que le jour où j'aurais ma chance, je ne sortirais plus de l'équipe.» Sur le terrain comme en dehors, Lopez sent bien les choses.

