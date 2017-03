Lyon : pas de podium en L1, l'Europa League, les Bleus... La fin de saison rêvée de Valbuena

Définitivement remis de sa blessure à la cuisse, Mathieu Valbuena peut se concentrer sur ses objectifs de fin de saison. Tout d'abord en club avec l'Olympique Lyonnais, mais aussi avec l'équipe de France que le milieu offensif espère bien retrouver après des mois d'absence.

Mathieu Valbuena a l'équipe de France en ligne de mire.

Même avec Alexandre Lacazette (25 ans) sur le banc des remplaçants, le résultat est le même : l'Olympique Lyonnais frappe fort ! Trop fort pour Toulouse, balayé (4-0) au Parc OL dimanche en championnat.

Mais malgré son attaque de feu et son match en retard, le club rhodanien aura du mal à accrocher une place sur le podium. A neuf journées de la fin, Lyon compte 13 points de retard sur la troisième place occupée par l'OGC Nice.

Pas de podium, Valbuena l'accepte si...

De toute façon, l'OL a trouvé un autre chemin pour atteindre son objectif. Après leur succès de prestige contre la Roma (4-2) jeudi, en huitième de finale aller, les coéquipiers de Mathieu Valbuena (32 ans) rêvent d'un sacre en Europa League. «Être quatrième et gagner l'Europa League, on signe de suite» , a annoncé le milieu offensif sur RMC. Sans pour autant s'enflammer avant le match retour.

«On n'a pas une équipe pour jouer petits bras. On doit jouer sur nos qualités, nos valeurs, c'est-à-dire attaquer et garder des sécurités, a prévenu l'ancien Marseillais. On a fait le boulot à l'aller, car mettre quatre buts à cette équipe, peu l'ont fait en Serie A. On s'attend donc à un match très difficile là-bas, mais on est armé pour aller se qualifier.» Difficile de ne pas penser à la fameuse remontada du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain (6-1) la semaine dernière. «C'est à nous de se servir de cette défaite du PSG pour éviter une élimination» , a-t-il ajouté.

Le retour de Valbuena en EdF ?

Mais pour que sa fin de saison soit vraiment parfaite, Valbuena attend aussi une récompense en équipe de France. De nouveau performant en club, le Lyonnais croit en ses chances malgré la rude concurrence, lui qui n'a plus porté le maillot des Bleus depuis octobre 2015. «Beaucoup de jeunes talents frappent à la porte et sont bons. Un groupe s'est formé» , a noté l'homme aux 52 sélections.

«Mais j'y crois tout le temps, sans faire une fixation dessus, a-t-il précisé. La dernière fois qu'on m'a parlé de l'équipe de France, j'avais dit que je voulais être performant avec mon club. Jouer, prendre du plaisir. Aujourd'hui, je suis content et comblé. Sans faire de langue de bois, l'équipe de France, j'y crois toujours.» Longtemps gêné par les blessures, sans parler de ses soucis extra-sportifs, Valbuena pourrait vivre une fin de saison passionnante !

