OM : fin de l'histoire avec Adidas, qui va offrir le meilleur contrat d'équipementier ?

Equipementier historique de l'Olympique de Marseille, Adidas ne sera plus sous contrat avec le club phocéen après l'exercice 2017-2018. Les négociations ont échoué entre les deux parties et l'OM pourrait se lier avec Puma...

Pour la saison 2018-2019, Adidas ne sera plus à l'OM.

C'est un vrai tournant pour l'Olympique de Marseille. A l'exception d'une coupure temporaire de deux ans entre 1994 et 1996, Adidas a toujours été l'équipementier officiel du club phocéen depuis 1974. Ces derniers mois, la marque aux trois bandes se trouvait en discussions avec la nouvelle direction pour prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu'en 2018. Mais un accord n'a pas été trouvé...

Adidas officialise la fin de l'aventure avec l'OM

En effet, le dossier du futur équipementier de l'OM, prioritaire pour le nouveau propriétaire Frank McCourt, a livré son premier enseignement ce lundi avec l'annonce officielle de la fin de l'aventure entre l'actuel 5e de Ligue 1 et la marque allemande. «La marque a pris acte du fait qu'elle ne pourrait se mettre d'accord avec la nouvelle direction, malgré des propositions dynamiques et ambitieuses», peut-on lire dans un communiqué d'Adidas.

La raison de cette fin de la collaboration entre les deux parties ? L'argent bien évidemment. Actuellement, la marque aux trois bandes donnait 10 millions d'euros par an à l'OM, mais la concurrence a visiblement fait grimper les enchères et a rendu un accord impossible à trouver. Du coup, en France, seul l'Olympique Lyonnais sera sous le pavillon d'Adidas.

Puma, le grand favori

Et maintenant, quel futur équipementier pour Marseille ? Logiquement, la formation olympienne va profiter de la concurrence entre Under Armour, New Balance et Puma pour empocher le plus gros chèque possible. D'après le média espagnol Marketing Deportivo MD, l'OM aurait même déjà trouvé un accord avec Puma pour un contrat de 15 millions d'euros par an. Une potentielle belle affaire financière pour le 2e plus gros vendeur de maillots en Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain.

