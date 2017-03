Lyon : génial face à Toulouse, Depay rend fier Aulas

Auteur d'un doublé, dont un but stratosphérique, face à Toulouse (4-0) dimanche en Ligue 1, Memphis Depay monte clairement en puissance avec l'Olympique Lyonnais. Après des débuts poussifs, le Néerlandais semble enfin lancé, au grand bonheur de Jean-Michel Aulas.

Memphis Depay nage comme un poisson dans l'eau à Lyon.

A Lyon, on se prépare à une fin de saison en fanfare. En bonne position avant la manche retour des 8es de finale de la Ligue Europa face à l'AS Rome après son succès à l'aller (4-2), le club rhodanien, solidement cramponné à la 4e place de Ligue 1, entend bien finir l'exercice en boulet de canon.

Avec 29 buts inscrits lors de leurs 7 derniers matchs toutes compétitions confondues, les Gones sont intenables. Alors qu'Alexandre Lacazette, Nabil Fekir ou encore Corentin Tolisso impressionnent ces dernières semaines, un autre homme monte clairement en puissance : Memphis Depay (23 ans).

Depay retrouve son talent

Recruté cet hiver pour 16 millions d'euros, plus 8 millions d'euros de bonus, en provenance de Manchester United, où il a connu 18 mois difficiles, le Néerlandais retrouve le sourire en France. Après des débuts poussifs, notamment en raison d'un manque de rythme suite à sa première partie de saison manquée en Angleterre, Depay est enfin lancé. Déjà intéressant face à Metz (5-0) fin février, le Batave, buteur à 5 reprises en 10 rencontres toutes compétitions confonues, a livré sa meilleure prestation contre Toulouse (4-0) dimanche.

Double buteur face aux Pitchounes, l'ancien joueur du PSV Eindhoven a probablement inscrit le plus beau but de l'année en championnat de France sur une frappe exceptionnelle de 47 mètres, qui n'a laissé aucune chance à Alban Lafont. Une inspiration géniale qui confirme l'énorme talent dont dispose Depay, élu meilleur joueur de la 29e journée de L1 par la rédaction de Maxifoot (en savoir plus ici).

Aulas se régale

Une réalisation de folie qui a forcément plu à Jean-Michel Aulas, pas peu fier d'avoir investi sur un joueur en manque de confiance. «Une fois de plus, à travers ce qu'il a montré, Memphis nous régale. Il a fait un geste que Pelé avait raté, je ne sais plus en quelle année. En tout cas, Bernard Lacombe n'a pas manqué de me le rappeler», s'est réjoui le président de l'OL en zone mixte.

«C'est le signe d'une très grande classe. C'est le genre de joueur qui fait venir les supporters au stade. Sur les six derniers matchs, on doit tourner à une moyenne supérieure à quatre buts par rencontre. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des joueurs maison exceptionnels et désormais des joueurs étrangers de niveau international», s'est félicité le dirigeant lyonnais. Nul doute que le meilleur reste à venir pour Depay à Lyon !

Selon vous, Memphis Depay montera-t-il encore en puissance avant la fin de la saison ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...