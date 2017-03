Les Verts peuvent remercier Perrin ! - Débrief et NOTES des joueurs (ASSE 2-2 Metz)

Plombée par une première période affligeante et menée deux fois au score, l'AS Saint-Etienne s'en est bien tirée dimanche à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1 en arrachant le match nul dans les dernières minutes à domicile face à Metz (2-2). Décisif, Perrin a sauvé les Verts en bon capitaine.

Que feraient les Verts sans Perrin ?

Longtemps apathique, l'AS Saint-Etienne s'en est très bien sortie en arrachant le match nul dans les dernières secondes face à Metz (2-2) ce dimanche à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1. Malgré ce dénouement heureux, l'ASSE n'avance plus et enchaîne un 6e match sans victoire avec désormais quatre points de retard sur l'Olympique de Marseille, 5e.

Il ne fallait pas arriver en retard puisque Sarr refroidissait le Stade Geoffroy-Guichard et un Ruffier figé après seulement 56 secondes de jeu sur une frappe géniale aux 20 mètres (0-1, 1ère) ! Loin de piquer les Stéphanois, cette entame catastrophique semblait les assommer. Contrôles ratés, passes approximatives, manque de mouvements : les hommes de Christophe Galtier ne se montraient absolument pas dangereux tout en faisant preuve de fébrilité sur chaque incursion lorraine.

Des Verts moribonds...

Sur un contre, Diabaté avait même la balle de break mais malgré la sortie ratée de Ruffier, le Malien manquait le cadre. Sur corner, Pierre-Gabriel devait ensuite s'employer pour sauver sur la ligne la tête décroisée de Sarr. Inquiétante, l'ASSE semblait enfin se réveiller avant la mi-temps avec une frappe au-dessus de Saivet puis un tir d'Hamouma détourné par Didillon. Insuffisant plus pour calmer la colère d'un Galtier bouillonnant et les sifflets du public forézien…

Metz ne lâche rien

A nouveau endormis en début de seconde période, les locaux n'étaient pas malheureux d'égaliser par Beric, trouvé dans la surface par Perrin (1-1, 53e). Mais le promu réagissait immédiatement, contraignant Ruffier à s'interposer devant Cohade puis Balliu. Le match s'ouvrait clairement et après un sauvetage de Didillon devant Saivet, Falette profitait d'une erreur de marquage pour redonner l'avantage aux Grenats à bout portant (1-2, 67e).

Et Perrin surgit !

Le portier messin s'envolait ensuite pour repousser la volée acrobatique de Perrin, avant que le cadre se dérobe de justesse sur une frappe d'Hamouma. On pensait le match plié mais Perrin sauvait une tentative de Nguette sur sa ligne avant de s'arracher dans les dernières secondes pour égaliser de la tête à la suite d'un coup-franc (2-2, 90e+5). L'ASSE doit une fière chandelle à son capitaine ! De son côté, Metz pourra avoir des regrets et méritait mieux, mais les Grenats prennent tout de même quatre points d'avance sur la place de barragiste avec un match en moins.

La note du match : 6/10

Les supporters des Verts ont donné de la voix et méritaient mieux en cette après-midi ensoleillée. Mais le jeu globalement affligeant proposé par leur équipe pendant 45 minutes avec un déchet très important en aura décidé autrement. Malgré tout, le bijou de Sarr, la fin de match ouverte et l'incroyable dénouement offert par leur capitaine devrait leur donner du baume au coeur.

Les buts :

- Sarr hérite d'un ballon heureux, fixe Malcuit puis dribble Veretout. A 20 mètres, le Sénégalais décoche une frappe en cloche puissante du droit qui fuse au ras du poteau gauche d'un Ruffier surpris (0-1, 1ère).

- Sur une montée, Perrin sert Beric dans la surface. Le Slovène effectue un contrôle orienté et dribble Falette avant de marquer d'un pointu qui passe à droite d'un Didillon battu (1-1, 53e).

- Sur un coup-franc, Jouffre décale Balliu à droite. Pas inquiété, le latéral centre pour le second poteau où Falette, oublié, a tout loisir de conclure d'un intérieur du pied gauche à bout portant (1-2, 68e).

- Veretout frappe un ultime coup-franc vers Perrin qui bat Falette dans les airs pour marquer d'une tête décroisée dans un but déserté par Didillon qui était sorti à sa rencontre (2-2, 90e+5).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Loïc Perrin (8,5/10)

Une passe quasiment décisive et le but de l'égalisation inscrit à la 95e minute ! Difficile de rêver mieux pour le capitaine stéphanois qui a également réalisé un sauvetage sur sa ligne juste avant son but. A part ça, le défenseur central a plutôt bien contenu l'omniprésent Diabaté, même il s'est rendu coupable de quelques errances, comme sur le contre dangereux mené par le Malien. Indispensable offensivement avec également une volée qui oblige Didillon à la parade. Le meilleur attaquant des Verts ce dimanche, c'est dire…

ST ETIENNE :

Stéphane Ruffier (5,5) : d'ordinaire décisif, même le portier stéphanois a éprouvé des difficultés ce dimanche. Statique et sans doute dérangé par le soleil sur l'ouverture du score, il rate ensuite une sortie importante devant Diabaté. Plus solide face à Cohade et Balliu après la pause avant d'être battu de près sur le second but messin.

Kevin Malcuit (4) : deux grilles de lecture possibles pour son match. D'un côté, il a énormément souffert défensivement face à Sarr et il est à la ramasse derrière Falette sur le second but. Mais après une entame chaotique, il s'est aussi beaucoup dépensé offensivement pour proposer des solutions

Kévin Théophile Catherine (6,5) : même s'il a parfois été chahuté par Diabaté, le défenseur central a rendu une copie très propre. Vigilant, il a plusieurs fois été présent pour intervenir en dernier recours, à l'image de son retour qui empêche Diabaté de marquer dans le but vide à la demi-heure de jeu.

Loïc Perrin (8,5) : lire le commentaire ci-dessus.

Ronael Pierre-Gabriel (4,5) : match contrasté pour le jeune latéral gauche. Pendant une bonne partie de la rencontre, il a affiché un niveau impressionnant en multipliant les gestes justes avec deux bons retours devant Diabaté ou encore une tête sauvée sur la ligne. Mais il laisse toute la latitude à Balliu pour centrer sur le second but messin… Evacué du terrain par Ruffier à la suite d'une vive douleur au genou et remplacé à la 76e par Bryan Dabo (non noté).

Jordan Veretout (6) : mis dans le vent par Sarr sur l'ouverture du score en raison d'un manque d'agressivité, le milieu de terrain a cherché à se rattraper par la suite, initiant plusieurs mouvements et récoltant des fautes. Intéressant sur coups de pied arrêtés, il frappe le coup-franc de l'égalisation finale.

Ole Kristian Selnaes (5) : retour timide pour le Norvégien. Correct à la récupération, il a distillé quelques passes lumineuses, mais on aurait aimé le voir plus inspiré dans ses choix.

Romain Hamouma (5) : attendu pour son retour, l'attaquant a connu un début de match compliqué en ratant la plupart de ses contrôles… Plus disponible ensuite, il a une belle occasion avant la pause mais bute sur Didillon avant de manquer le cadre en fin de partie. Se rattrape un peu en combinant bien sur le premier but.

Henri Saivet (4,5) : trop discret, le Sénégalais ne convainc toujours pas… Il aura eu le mérite de tenter de sonner la révolte avec une frappe passée de peu au-dessus avant la pause, avant d'échouer sur Didillon avant sa sortie. Remplacé à la 66e par Alexander Toft-Söderlund (non noté).

Kevin Monnet-Paquet (5) : combatif, l'ancien Lorientais aura longtemps été l'élément offensif de l'ASSE le plus à son avantage. Il s'arrache notamment pour effectuer plusieurs centres.

Robert Beric (6) : pas franchement en réussite, le Slovène a longtemps manqué tout ce qu'il a tenté, mais il fait le boulot en égalisant une première fois pour les Verts. Remplacé à la 85e par Benjamin Corgnet (non noté).

METZ :

Thomas Didillon (5) : s'il ne peut rien sur le premier but, le portier messin effectue une sortie très hasardeuse sur l'égalisation de Perrin. Dommage car cette erreur fait tâche dans un bilan globalement positif. Même si ses interventions n'ont pas toujours été académiques et qu'il a souvent eu tendance à relâcher le ballon, il jaillit devant Hamouma avant la pause, avant de mettre en échec Saivet puis de s'envoler pour détourner la reprise acrobatique de Perrin.

Iván (6) : encore un match abouti pour le latéral droit lorrain. Défensivement, il n'a pas eu trop de soucis et il en a profité pour améliorer son apport offensif tout au long de la partie. L'Espagnol chauffe les gants de Ruffier et réalise le centre décisif sur le but de Falette.

Milan Bisevac (6) : omniprésent, le Serbe a repoussé la plupart des tentatives stéphanoises ce dimanche, que ce soit des pieds ou de la tête, dégageant notamment un ballon chaud qui traînait dans sa surface en fin de partie. Un peu dépassé sur le premier but toutefois.

Simon Falette (4,5) : du bon et du moins bon pour le défenseur central. Globalement solide, l'ancien Brestois a dégagé de nombreux ballons de la tête et il signe le but du 2-1. Mais il se fait effacer sur le premier but des locaux avant de s'incliner dans les airs face à Perrin sur le deuxième.

Benoît Assou-Ekotto (5,5) : retour dans le Forez réussi pour le latéral gauche. Solide défensivement, le Camerounais a engrangé de la confiance et tenté quelques montées.

Georges Mandjeck (5,5) : match solide du Camerounais, qui n'a rien lâché à la récupération, même s'il a eu tendance à baisser pied au fil du match en accumulant les fautes.

Cheick Doukouré (5,5) : capitaine ce dimanche, l'Ivoirien a rendu une copie correcte avec notamment un bon travail de pressing.

Yann Jouffre (6) : apport intéressant de l'ancien Lorientais, qui a bien combiné et signe notamment une percée qui aboutit au tir de Cohade dans la surface. Précieux sur coups de pied arrêtés comme le prouve la tête de Sarr sur un de ses corners puis son coup-franc qui entraîne le 2e but. Remplacé à la 88e par Florent Mollet (non noté).

Renaud Cohade (5,5) : partie encourageante du Messin face à son ancien club. Il a fait de bons appels et bien dédoublé avec Jouffre notamment. Ruffier le met en échec en seconde période.

Ismaïla Sarr (6,5) : auteur d'une ouverture du score magistrale, le Sénégalais a mis en difficulté Malcuit sur plusieurs raids. Mais il a parfois eu du déchet à l'image d'une frappe totalement manquée. Frôle le doublé sur une tête sauvée sur la ligne puis il sort victime de douleurs musculaires. Remplacé à la 77e par le remuant Opa Nguette (non noté) dont la tentative est sauvée sur la ligne en fin de partie.

Cheick Diabaté (5,5) : en forme, le Malien a réalisé un match intéressant avec une disponibilité remarquable pour un attaquant de pointe. Très souvent utilisé par ses partenaires en point d'appui, l'ancien Bordelais a pesé sur la défense des Verts. Mais il manque une grosse occasion durant chaque période, surtout lors de la seconde lorsque son missile dans la surface passe juste à côté… Remplacé à la 77e par Mevlüt Erding (non noté).

ST ETIENNE 2-2 METZ (mi-tps: 0-1) - FRANCE - Ligue 1 / 29e journée

Stade : Stade Geoffroy-Guichard - Arbitre : J. Miguelgorry



Buts : R. Beric (53e) L. Perrin (90+5e) pour ST ETIENNE - I. Sarr (1e) S. Falette (67e) pour METZ

Avertissements : - C. Doukouré (69e) , pour METZ



ST ETIENNE : S. Ruffier - R. Pierre-Gabriel (B. Dabo, 77e) , K. Théophile Catherine , L. Perrin , K. Malcuit - J. Veretout , O. Selnæs - R. Hamouma , H. Saivet (A. Søderlund, 67e) , K. Monnet-Paquet - R. Beric (B. Corgnet, 86e)



METZ : T. Didillon - Iván , M. Bisevac , S. Falette , B. Assou-Ekotto - G. Mandjeck , C. Doukouré - Y. Jouffre (F. Mollet, 89e) , R. Cohade , I. Sarr (O. N'Guette, 60e) - C. Diabaté (M. Erdinç, 78e)



Pierre-Gabriel porté hors du terrain par Ruffier…

… puis évacué en larmes

Falette pensait bien offrir la victoire à Metz (1-2, 67e)

Mais l'inévitable Perrin a égalisé dans les derniers instants (2-2, 90e+5)

Diabaté regrettera son manque de réalisme