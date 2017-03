PSG : Verratti, Marquinhos, Cavani, Di Maria, Matuidi... Un avenir en questions après l'échec face au Barça Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 12/03/2017 à 12h56 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'élimination du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (4-0, 1-6) en 8e de finale de la Ligue des Champions pourrait bien avoir des conséquences sur l'avenir de nombreux joueurs dans la capitale. Certains songent à un départ en fin de saison, et non des moindres. Verratti plus très sûr de vouloir rester au PSG ? Il y a des échecs plus difficiles à accepter que d'autres. L'élimination du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (4-0, 1-6) en 8e de finale de la Ligue des Champions restera forcément un souvenir très douloureux pour de nombreux Parisiens. Surtout, il s'agit d'un pas en arrière par rapport aux saisons précédentes. Alors que le Paris SG avait pour ambition de franchir enfin le palier des quarts de finale pour s'inviter dans le dernier carré, le club de la capitale a finalement fait moins bien que les saisons précédentes. Une qualification lui tendait pourtant les bras après sa large victoire à l'aller... Un échec qui pousse plusieurs joueurs à s'interroger sur leur avenir. Verratti et Marquinhos s'interrogent Selon les informations de Téléfoot, plusieurs Parisiens n'écartent pas un départ en fin de saison. Ainsi, Marquinhos (22 ans) hésiterait à poursuivre son aventure au PSG alors que son nom revient du côté du FC Barcelone, de Chelsea et de Manchester United. Mais ce serait également le cas de Marco Verratti (24 ans). Alors que l'Italien annonçait récemment se sentir «très bien à Paris» , cette élimination va-t-elle changer la donne ? Nos confrères assurent qu'il a 50% de chances de partir ! Rappelons néanmoins que les dirigeants parisiens ne sont pas vendeurs sur ces deux dossiers. Ils ont repoussé à plusieurs reprises les propositions de cadors européens ces dernières années et n'ont aucune raison de céder en fin de saison. Même si Marquinhos et Verratti décidaient d'écouter les offres l'été prochain, il y a donc très peu de chances pour que Paris accepte un départ. La donne est peut-être différente pour d'autres éléments. Di Maria et Matuidi sur le départ, Cavani hésite... Pour Angel Di Maria (29 ans), la tendance est à un départ en fin de saison, assure cette même source. A la recherche d'un ailier gauche, la Juventus Turin pourrait faire une belle proposition et Paris ne retiendra pas forcément un joueur qui aurait déjà pu partir cet hiver. Sous contrat jusqu'en 2018, Blaise Matuidi (29 ans) pourrait aussi faire ses valises à un an de la fin de son contrat, lui qui était déjà tout proche de rejoindre la Juve l'été dernier. Lié au PSG jusqu'en 2019, Adrien Rabiot (21 ans) serait aussi en pleine réflexion. Enfin, Paris va devoir gérer un épineux dossier. En effet, Edinson Cavani (30 ans) s'interrogerait lui aussi sur son avenir dans la capitale. Souvent annoncée imminente, la prolongation de son contrat qui se termine en juin 2018 n'est toujours pas bouclée. Le PSG serait bien inspiré de régler rapidement ce dossier en se montrant convaincant puisque l'Uruguayen pourrait jouer la montre afin de faire grimper les enchères. Sans prolongation avant l'été prochain, El Matador pourrait partir, lui qui sera libre de négocier avec le club de son choix à partir de janvier 2018... Selon vous, quels joueurs le PSG doit-il laisser partir l'été prochain ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS