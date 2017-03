Lyon : malheureux sur l'aile, Fekir obtient gain de cause

Décevant sur l'aile droite où son repli défensif ne satisfait pas, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais, Nabil Fekir, auteur d'une entrée en jeu décisive jeudi contre l'AS Roma (4-2) en Ligue Europa, a convaincu son entraîneur Bruno Genesio de l'utiliser désormais de préférence dans l'axe.

Fekir se sent beaucoup plus épanoui derrière l'attaquant.

Bientôt un an après son retour sur les terrains consécutif à sa rupture des ligaments croisés du genou, Nabil Fekir (23 ans) n'a pas encore retrouvé le niveau stratosphérique qui était le sien avant sa grave blessure.

Capable de coups d'éclats impressionnants comme face à Montpellier (5-0) en janvier en Coupe de France (un but, trois passes décisives), ou encore lors de la démonstration face à l'AZ Alkmaar (7-1) en Ligue Europa (triplé, deux passes décisives), le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais sort de dernières semaines mitigées. Régulièrement aligné sur l'aile droite, l'international français a multiplié les prestations insipides comme vendredi dernier face à Bordeaux (1-1) où son repli défensif défaillant a été pointé du doigt.

Fekir décisif contre la Roma

A travers son attitude souvent nonchalante, le Gone a clairement démontré à son entraîneur Bruno Genesio qu'il préfère évoluer dans l'axe. Message entendu jeudi contre l'AS Roma (4-2) en 8e de finale aller de la Ligue Europa où le Lyonnais a signé une entrée en jeu décisive dans l'axe avec le but du 3-2 inscrit au terme d'un superbe numéro et d'une frappe sublime. De quoi convaincre Genesio de se plier définitivement aux préférences de son joueur.

B. Genesio - «on l'utilisera là où il est plus à l'aise»

«Si nous en avons parlé tous les deux ? Oui... Puis je vois aussi certaines choses. Il ne faut pas être borné. Il est très à l'aise derrière l'attaquant, donc on l'utilisera là où il est plus à l'aise, a annoncé le coach de l'OL devant la presse. Je pense qu'il n'a pas trop envie de jouer à ce poste-là (sur l'aile, ndlr), je peux le comprendre, et du coup il n'est pas aussi performant qu'on aimerait qu'il le soit. Mon rôle, c'est de le mettre au poste où il sera le plus performant.»

Reste que le technicien rhodanien ne pourra pas systématiquement répondre aux exigences de Fekir. En effet, depuis le début de la saison, Genesio alterne entre le 4-3-3, le 4-2-3-1 et plus récemment le 4-4-2. Et avec le recrutement de Memphis Depay pour 16 millions d'euros (hors bonus) cet hiver et la belle forme de Mathieu Valbuena lorsqu'il n'est pas blessé, l'entraîneur de l'OL n'a pas que l'ego de Fekir à ménager…

Approuvez-vous la décision de Genesio ? D'après vous, Fekir peut-il signer une belle fin de saison ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...