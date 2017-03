Journal des Transferts : Mbappé les rend tous fous, le PSG peut foncer sur Alexis Sanchez, Dortmund flashe sur Lacazette... Pierre-Damien Lacourte - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 11/03/2017 à 11h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Mbappé les rend tous fous, le PSG peut foncer sur Alexis Sanchez, le Borussia Dortmund flashe sur Lacazette, un gardien portugais pour l'OM, des "signaux forts" à Paris… Voici le Top 5 des gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours. Kylian Mbappé dispose d'une cote énorme aujourd'hui en Europe. Pour suivre au plus près les transferts, Maxifoot vous propose chaque samedi le Journal des Transferts de la semaine avec un point complet sur les dernières infos transferts. Même hors période de mercato, les clubs s'activent ! Pour toujours plus d'informations sur les transferts, n'oubliez pas de lire les brèves du jour et les articles d'actualité, complémentaires du JdT. Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater 1 – Mbappé les rend tous fous Enorme avec l'AS Monaco depuis quelques semaines, Kylian Mbappé (18 ans) pourrait déjà quitter la Principauté durant l'intersaison. Parce qu'il y a des sommes qui ne se refusent pas... Un chèque de 60 millions d'euros pourrait notamment convaincre la direction monégasque de céder sa pépite. Et cette somme, Manchester United pourrait bien la proposer à l'ASM cet été. Mbappé serait en effet devenu l'une des priorités de recrutement de José Mourinho, au même titre que le Munichois Robert Lewandowski. Mais les Red Devils ne sont pas seuls sur les rangs : Arsenal, le Real Madrid et la Juventus Turin rêvent eux aussi d'attirer celui que l'on présente comme le nouveau Thierry Henry. 2 – Le PSG peut foncer sur Alexis Sanchez En froid avec sa direction pour une prolongation de contrat qui n'avance pas et peut-être fâché avec une partie de ses partenaires, Alexis Sanchez (28 ans) pourrait bien quitter Arsenal cet été à un an du terme de son contrat. Et à en croire la presse anglaise, un départ vers Manchester City ou Chelsea, deux des clubs les plus intéressés, est aujourd'hui exclu, les Gunners ne souhaitant pas renforcer un concurrent direct pour le titre. Alexis Sanchez pourrait donc être contraint de quitter l'Angleterre durant l'intersaison. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain. On le sait, le club de la capitale a fait du recrutement d'une nouvelle pointure en attaque, pour épauler Edinson Cavani, l'une de ses priorités pour le prochain mercato estival. Le Chilien, capable d'évoluer à tous les postes devant, présente le profil idéal. Mais il faudra faire face à la concurrence de la Juventus Turin, elle aussi très intéressée. En tout cas, l'indemnité de transfert (on parle de 30 millions d'euros) ne sera pas un problème pour le PSG. 3 – Le Borussia Dortmund veut miser sur Lacazette Malgré des performances toujours au top, Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans), actuel meilleur buteur du championnat allemand devant Robert Lewandowski, pourrait quitter le Borussia Dortmund à l'issue de la saison en raison d'un comportement qui agace parfois en interne. Le BvB travaillerait déjà pour remplacer l'ancien Stéphanois et sa priorité aurait pour nom Alexandre Lacazette (25 ans). Avec la vente d'Aubameyang, le Borussia aurait de quoi convaincre l'Olympique Lyonnais de lui céder son buteur vedette (au moins 60 millions d'euros). Reste à savoir si Lacazette, également courtisé en Angleterre (Arsenal, Liverpool) s'imagine poursuivre sa carrière de l'autre côté du Rhin. 4 – Un gardien portugais pour l'OM ? Qui pour succéder à Yohann Pelé dans la cage de l'Olympique de Marseille la saison prochaine ? Avec les ambitions élevées des dirigeants phocéens, un gardien sera attendu cet été. Si Steve Mandanda, en difficulté du côté de Crystal Palace, a récemment évoqué un possible retour, les décideurs olympiens pourraient également se tourner vers le Portugal et le gardien du Sporting, Rui Patricio (29 ans). Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club lisboète, le champion d'Europe serait même déjà en contact avec l'OM d'après A Bola. Le Sporting serait disposé à céder son dernier rempart à l'issue de la saison contre un chèque de 20 millions d'euros. Une somme trop élevée pour un gardien qui n'a jamais évolué dans un grand club européen. 5 – Des "signaux forts" à Paris Enervé après l'humiliation subie à Barcelone, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi veut du changement. Dans un entretien accordé au journal Le Parisien, le dirigeant a annoncé que le club francilien allait «envoyer l'été prochain des signaux forts» . Mais ces modifications ne concerneront pas l'entraîneur Unai Emery, très critiqué ces derniers jours, mais qui gardent la confiance de son supérieur. «Depuis son arrivée, Unai Emery travaille énormément chaque jour pour faire progresser cette équipe. Nous devons maintenant tirer tous les enseignements de cet échec et non pas réagir sous le coup de l'émotion, a confié le patron du PSG. J'ai déjà eu de longues conversations avec le coach ces deux derniers jours. Unai a des qualités en lesquelles nous croyons. Il a mon soutien plein et entier. Avec lui, nous allons parler des changements qui seront nécessaires à l'intersaison.» Mais Emery le sait, un revirement de situation est toujours possible. Et ce n'est pas Laurent Blanc qui dira le contraire… Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 11 mars à 12h C'est officiel : - Le milieu de terrain Yves Bissouma a prolongé jusqu'en 2021 à Lille.

- Le milieu Ivan Rakitic va prolonger jusqu'en 2021 au FC Barcelone.

- Le milieu de terrain espagnol du Bayern Munich Xabi Alonso prendra sa retraite à l'issue de la saison.

- Le défenseur suédos Victor Lindelöf a prolongé jusqu'en 2021 au Benfica Lisbonne.

- Michel est le nouvel entraîneur de Malaga.

- Tayfun Korkut est le nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Pour Patrice Evra, l'attaquant de la Juventus Turin Mario Mandzukic serait une très bonne recrue pour l'OM.

- Le PSG ne serait plus intéressé par l'attaquant du FC Barcelone Neymar.

- Le PSG serait intéressé par Isco, sur le départ du Real Madrid.

- Annoncé dans le viseur du Bayern Munich notamment, Marco Verratti se voit toujours au PSG la saison prochaine.

- L'agent de Marquinhos verrait bien le défenseur brésilien du PSG au FC Barcelone.

- Monaco exigerait 60 millions d'euros en échange de son milieu de terrain Tiémoué Bakayoko.

- L'attaquant bordelais Diego Rolan se verrait bien poursuivre sa carrière en Espagne.

- Guingamp veut prolonger le contrat de son latéral droit Jordan Ikoko jusqu'en 2020.

- Nantes a refusé 12 millions d'euros du Torino cet hiver pour Amine Harit. A l'étranger : - Les Los Angeles Galaxy souhaiteraient faire de Zlatan Ibrahimovic le joueur le mieux payé de la MLS la saison prochaine.

- Antoine Griezmann a pris la décision de rester une saison de plus à l'Atletico Madrid.

- Courtisé par le Real Madrid, Eden Hazard pense rester à Chelsea la saison prochaine.

- Le Borussia Dortmund exigerait 80 millions d'euros pour libérer son attaquant Marco Reus.

- Le milieu de terrain de l'Atalanta Bergame Franck Kessié serait proche de la Roma.

- Le FC Barcelone convoite les latéraux Cesar Azpilicueta (Chelsea) et Hector Bellerin (Arsenal).

- Le FC Barcelone aurait des vues sur le milieu espagnol de Southampton Oriol Romeu.

- Nommé après le départ de Claudio Ranieri, Craig Shakespeare pourrait terminer la saison sur le banc de Leicester. A samedi prochain pour un nouveau JdT de la semaine !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS