OM : les Bleus, sa réconciliation avec Payet, l'élimination du PSG à Barcelone... Thauvin sur un nuage

Auteur de ses 9e et 10e buts de la saison en Ligue 1 vendredi contre Angers (3-0), Florian Thauvin a confirmé sa grande forme actuelle. Après la rencontre, l'attaquant marseillais était particulièrement volubile. Il faut dire que l'ancien Bastiais a vécu une très belle semaine...

Florian Thauvin était proche du triplé contre Angers.

Dimitri Payet avait prévenu le matin du match : entre Florian Thauvin et lui, la hache de guette a été enterrée. On a pu s'en apercevoir face à Angers vendredi (3-0), quand, à la suite d'une belle combinaison entre les deux hommes sur coup franc, l'OM ouvrait le score. Visiblement, le courant passe bien désormais et les insultes prononcées par Thauvin à l'égard de Payet en février 2015 à Rennes sont oubliées.

«C'était il y a quoi, deux ans, trois ans ? C'étaient des gamineries, des erreurs du passé. C'est aussi de ma faute, j'ai une responsabilité. On a été bêtes tous les deux de se comporter comme ça ! Mais on a compris que ce n'était pas en se faisant la guerre qu'on y arriverait. C'est quelqu'un que j'ai appris à connaître et à apprécier» , a assuré l'ancien Bastiais après le succès des siens face au SCO.

«Une belle soirée de football»

En grande forme actuellement, lui qui a inscrit ses 9e et 10e buts de la saison hier en Ligue 1, Thauvin pourrait bien être l'invité surprise de la prochaine liste de Didier Deschamps, divulguée le 16 mars. «C'est un rêve et je travaille pour ça, n'a pas caché l'attaquant marseillais. Je sais que c'est compliqué et qu'il y a beaucoup de monde. Il faudra en faire beaucoup toutes les semaines pour y aller. Je travaille et j'attends. Je suis patient.»

S'il est appelé en Bleu, ce sera la cerise sur le gâteau d'une belle semaine pour l'ailier olympien. Car mercredi, Thauvin avait vibré devant sa télé. «Je suis un amoureux du football, je regarde beaucoup le foot, et encore plus la Ligue des Champions. C'était une belle soirée de football, on a vu un match fantastique, a raconté le Marseillais, avant d'expliquer que ses propos n'avaient pas pour objectif de se moquer du PSG. Je ne suis pas là pour me mettre le club de Paris et ses supporters à dos, il faut respecter tout le monde.» D'autant que s'ils ont subi cette élimination historique, c'est parce que les Parisiens disputaient la Ligue des Champions.

