Lyon : étincelants contre la Roma, Lacazette et Tolisso frappent fort à la porte de l'équipe de France Youcef Touaitia - Equipe De France, Mise en ligne: le 10/03/2017 à 17h40 Excellents face à l'AS Rome (4-2) jeudi soir, lors du 8e de finaler aller de la Ligue Europa, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso brillent de mille feux du côté de l'Olympique Lyonnais. Assez pour prétendre à une place dans la prochaine liste de Didier Deschamps en équipe de France ? Lacazette et Tolisso bientôt en Bleus ? Reversé en Ligue Europa suite à son élimination dès la phase de poules de la Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais s'est fixé un objectif ambitieux : aller au bout de la compétition européenne. D'utopie, au soir du derby perdu face à Saint-Etienne (0-2), le 5 février, le souhait du président Jean-Michel Aulas pourrait se transformer en rêve accessible. Et pour cause, les Gones sont dans une forme olympique. Intenables en championnat, les Rhodaniens ont magnifique battu l'AS Rome (4-2) jeudi soir, lors du 8e de finale aller de la C3. Un match au cours duquel Alexandre et Lacazette (25 ans) et Corentin Tolisso (22 ans) ont marché sur l'eau, assez pour se faire une réflexion : les deux Lyonnais sont-ils prêts pour l'équipe de France ? Lacazette enfin de retour ? Pour le premier, ce ne serait pas une première. Et encore moins une surprise. Buteur à 16 reprises lors de ses 16 dernières sorties toutes compétitions confondues, l'attaquant écrase tout sur son passage. L'homme aux 28 réalisations en 33 matchs cette saison a littéralement marché sur la Roma au Parc OL, livrant sa prestation la plus aboutie de sa carrière sur la scène européenne. A l'heure où Olivier Giroud traverse une période compliquée avec Arsenal, le Lyonnais pourrait faire son grand retour chez les Bleus. Absent des plans de Didier Deschamps depuis la victoire au Danemark (2-1) le 11 octobre 2015, Lacazette attend patiemment depuis. Selon son coach en club, c'est le moment de le récompenser pour sa saison jusqu'ici aboutie. «Alex a fait ce qu'il fallait pour être en équipe de France. Après, c'est au sélectionneur de faire ses choix» , a préconisé Bruno Genesio, le plus fervent des soutiens du Guadeloupéen. Mais ce dernier n'est pas le seul à prétendre aux Tricolores. Tolisso face à une rude concurrence Car Tolisso, lui, marche également sur l'eau. Egalement buteur face à la Louve, le milieu de terrain, qui a inscrit 11 buts en 35 rencontres toutes compétitions confondues depuis le coup d'envoi de l'exercice, explose enfin au haut niveau. Le Gone a su diversifier son jeu, devenant aussi important offensivement que défensivement. Priorité du recrutement estival de la Juventus Turin, le natif de Tarare a choisi le bon match pour briller. En effet, les médias italiens n'ont pas hésité à comparer le jeune Français à l'ex-Piémontais Arturo Vidal, référence à son poste et taulier du Bayern Munich. Malgré tout, il sera compliqué pour Tolisso d'intégrer dans l'immédiat l'équipe de France. Et pour cause, les milieux présents lors du dernier rassemblement en novembre ne sont pas près de sortir des plans de Deschamps. Paul Pogba, N'Golo Kanté et Blaise Matuidi sont pour le moment intouchables tandis qu'Adrien Rabiot pourrait lui s'installer durablement. Seul Moussa Sissoko, au fond du trou à Tottenham, semble sur la sellette malgré sa proximité avec le sélectionneur. Dans tous les cas, Tolisso, comme Tiémoué Bakayoko (Monaco), ne sont plus très loin de la consécration. Pour en savoir plus, l'annonce de la liste jeudi prochain pour les rencontres face au Luxembourg (25 mars) et l'Espagne (28 mars) nous éclaircira beaucoup sur les projets du boss des Bleus. Selon vous, Lacazette et Tolisso doivent-ils être appelés en équipe de France ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





