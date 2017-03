PSG : symbole de l'échec parisien, Thiago Silva ne s'est pas senti honteux après le fiasco à Barcelone Youcef Touaitia - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 10/03/2017 à 10h54 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Capitaine d'un Paris Saint-Germain complètement à la ramasse à Barcelone (1-6) mercredi soir en Ligue des Champions, Thiago Silva a de nouveau manqué l'occasion d'affirmer son statut de leader. Pointé du doigt pour son incapacité à transcender ses troupes, le Brésilien ne semble pas touché plus que cela par ce fiasco retentissant. Thiago Silva s'est encore une fois troué dans un gros match... L'heure est au bilan du côté du Paris Saint-Germain. Alors que la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions était quasiment acquise suite à la démonstration du match aller (4-0), le club de la capitale a été piteusement sorti par le FC Barcelone (1-6) mercredi soir, lors de la seconde manche des 8es de finale. Si l'ensemble des joueurs parisiens ont frisé la nullité, un joueur cristallise cette incapacité des Franciliens à franchir un cap sur la scène européenne : Thiago Silva. Thiago Silva, monstre de papier Absent au Parc des Princes pour des raisons encore floues, le Brésilien faisait son retour pour cette rencontre cruciale. Une bonne nouvelle pour Unai Emery puisque l'expérience de son joueur pouvait être un atout très important afin de contenir les assauts barcelonais et maintenir une avance très confortable. Raté ! S'il n'est pas directement impliqué sur les buts encaissés, le capitaine parisien a tout simplement failli à sa mission. Incapable de remobiliser ses troupes et d'apporter de la sérénité à ses partenaires, le natif de Rio de Janeiro, qui a terminé la rencontre avec 58% de passes réussies, apparait comme un des principaux responsables de cette débâcle. D'autant plus qu'après le départ du vrai taulier de cette équipe durant quatre saisons, Zlatan Ibrahimovic, le Sud-Américain ne pouvait plus se cacher derrière l'incapacité chronique du Suédois à faire la différence sur la scène européenne. T. Silva – «une honte ? Jamais» Alors qu'on pouvait le penser gêné suite à ce fiasco, Thiago Silva a poursuivi sa soirée cauchemardesque par des propos douteux au micro de Globoesporte. «Une honte ? Jamais. Personne ne pense ça. Même avec le résultat d'aujourd'hui (mercredi, ndlr), je ne me sens pas honteux. D'aucune façon. Bien au contraire. Nous sommes des joueurs de caractère. Malheureusement, avec une défaite comme celle-ci, ce sera une nuit difficile pour nous tous. C'est compliqué de sortir avec un résultat comme celui-là» , a analysé le Parisien avec un détachement à peine croyable. A tel point que le solide roc pensait déjà au déplacement à Lorient ce dimanche pour remonter la pente. «Le football te prouve chaque jour une nouvelle chose. Le positif et le négatif après un match une défaite comme ça, c'est que nous avons un nouveau match dès dimanche qui peut te permettre d'effacer le précédent résultat. Même si c'est une compétition totalement différente et qui n'était pas notre premier objectif, cela doit l'être désormais. Nous devons relever la tête parce que nous avons un match très difficile à l'extérieur dimanche» , a continué le numéro 2 du PSG. Un avenir en question ? La question qui revient désormais est la suivante : quel avenir pour Thiago Silva ? A bientôt 33 ans, le patron de la défense a sérieusement écorné son image. Celui qui a un temps été considéré comme «le meilleur défenseur du monde» pourrait payer les pots cassés après ce revers historique, malgré la récente prolongation de son contrat jusqu'en juin 2020 en décembre dernier avec un salaire qui dépasse le million d'euros mensuel. Recruté au Milan AC pour 46 millions d'euros afin de faire franchir un cap au PSG, l'ancien élément de Porto ne semble pas avoir les épaules assez solides pour permettre à son club d'atteindre le dernier carré de la C1, un stade qu'il n'a personnellement jamais atteint. En attendant d'y voir plus clair dans les prochaines semaines, le joueur aura tout intérêt à relever la tête très rapidement même si le mal semble déjà fait... Thiago Silva a-t-il fait son temps au PSG ? Quel regard portez-vous sur ses performances dans les matchs importants du club parisien ? A-t-il les épaules pour garder le capitanat ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS