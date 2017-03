Lyon trop fort pour la Louve ! - Débrief et NOTES des joueurs (OL 4-2 Roma)

Mené à la pause, l'Olympique Lyonnais a pris le dessus sur l'AS Rome (4-2) ce jeudi soir, lors du 8e de finale aller de la Ligue Europa. Malgré les deux buts encaissés, les Gones ont pris une sérieuse option sur la qualification et devront réaliser une partie aussi aboutie que leur seconde période pour s'ouvrir le chemin des quarts de finale.

Lacazette a inscrit le quatrième but de l'OL contre l'AS Rome.

Encore sous le choc de l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le football français retrouve légèrement le sourire ce jeudi soir. Et pour cause, l'Olympique Lyonnais a brillamment battu l'AS Rome (4-2) lors du 8e de finale aller de la Ligue Europa.

Pourtant mené à la pause, le club rhodanien a trouvé les ressources nécessaires pour renverser la vapeur et aborder la manche retour, prévue dans une semaine, avec confiance.

Diakhaby dans tous les coups

Mis sous pression par des Romains très agressifs, les Lyonnais trouvaient la faille sur leur première occasion par Diakhaby, à la réception d'un coup franc de Valbuena (1-0, 8e). Surpris, les Giallorossi réagissaient bien et poursuivaient leur domination qui finissait par payer. Sur une erreur monumentale de Diakhaby, qui glissait à 30 mètres de son but, Salah ne se faisait pas prier pour aller tromper Lopes avec plein de sang-froid (1-1, 20e).

Lyon n'y est pas…

Un but qui faisait mal aux hommes de Bruno Genesio, qui s'ils continuaient d'attaquer, s'exposaient aux contres supersoniques des visiteurs. Ces derniers poussaient fort après la demi-heure de jeu et finissaient par prendre l'avantage sur un énorme coup de tête de Fazio, parfaitement servi par De Rossi (1-2, 33e). Emmenée par un Nainggolan extraordinaire, la Louve gérait dès lors et maîtrisait parfaitement les débats jusqu'à la pause.

Les Lyonnais en feu !

Au retour des vestiaires, Tolisso relançait les siens après une action exceptionnelle avec Lacazette (2-2, 47e). Bien plus tranchants, les Rhodaniens obligeaient les partenaires de Manolas à reculer, mettant à contribution Alisson à de nombreuses reprises, notamment sur deux superbes frappes de Lacazette et Valbuena. Très appliquée lors des 45 premières minutes, la formation transalpine était méconnaissable lors du second acte et subissait les assauts de l'OL.

A peine entré, Fekir illuminait le Parc OL après un festival dans la défense adverse conclue par une frappe limpide (3-2, 74e). Une réalisation tout simplement géniale ! A la recherche du quatrième but, les Lyonnais acculaient les joueurs de la Roma, à côté de la plaque. Manolas aurait même dû écoper d'un carton rouge pour un second carton jaune suite à une faute sur Lacazette. Finalement, le buteur tricolore, monstrueux depuis le retour des vestiaires, expédiait un missile téléguidé dans la lucarne droite d'Alisson (4-2, 90e+3). Exceptionnels Lyonnais !

La note du match : 9/10

Une superbe partie. Deux équipes qui n'ont fait que d'attaquer, des joueurs de très grande qualité des deux côtés, une belle ambiance, des buts, nous n'avons pas été déçus pendant 90 minutes ! Cela faisait très, très longtemps qu'on n'avait pas vu un tel OL sur la scène européenne.

Les buts :

- Sur un coup franc côté droit, Valbuena le frappe parfaitement et trouve Diakhaby au second poteau. Lucide, le défenseur central envoie le ballon au fond des filets d'Alisson (1-0, 8e).

- A 30 mètres de son but, Diakhaby glisse et laisser filer Salah droit vers le but de Lopes. Plein de sang-froid, l'Egyptien trompe le gardien portugais d'une frappe croisée entre les jambes (1-1, 20e).

- Les Lyonnais se dégagent sur corner mais Nainggolan remet le ballon en jeu vers De Rossi. Sur le côté droit, le capitaine romain envoie distille un centre millimétré sur la tête de Fazio, qui saute plus haut que tout le monde pour tromper Lopes (1-2, 33e).

- Dans l'axe, Tolisso réalise un magnifique une-deux-trois avec Lacazette avant de déclencher une lourde frappe à mi-hauteur à l'entrée de la surface qui ne laisse aucune chance à Alisson (2-2, 47e).

- Servi dos au but à l'entrée de la surface par Tolisso, Fekir se joue d'Emerson, Juan et Fazio avant d'enchaîner un crochet extérieur et une frappe limpide du pied gauche qui ne laisse aucune chance à Alisson, battu sur sa droite (3-2, 74e).

- Valbuena rentre dans l'axe depuis le côté gauche et sert Lacazette, positionné à l'entrée de la surface. D'une frappe monstrueuse, le Français explose la lucarne droite d'Alisson (4-2, 90e+3).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Alexandre Lacazette (8,5/10)

Plutôt transparent en première période, l'attaquant lyonnais a repris du poil de la bête après la pause, se muant en passeur décisif pour Tolisso après une magnifique action. Mis en confiance, le numéro 9 de l'OL a fait très mal aux défenseurs romains, qui ont beaucoup souffert face à lui. Pour couronner son second acte grandiose, son but génial à la toute dernière minute qui offre un bel avantage à Lyon. Enorme !

LYON :

Anthony Lopes (6) : le Portugais a réalisé quelques arrêts importants en début de rencontre mais n'a rien pu faire face à la déferlante romaine. En revanche, il réalise une excellente seconde période, se montrant très solide sur les différentes tentatives italiennes.

Rafael (4,5) : une partie assez faible du Brésilien, qui n'a jamais trouvé la solution pour déstabiliser le bloc adverse. Moyen défensivement. Remplacé à la 46e minute par Christophe Jallet (7), qui a été excellent dans son couloir.

Emanuel Mammana (5) : meilleur ces dernières semaines, l'Argentin a eu bien plus de mal ce soir. La vitesse de Salah et la puissance physique de Dzeko l'ont énormément gêné même s'il a été bien plus solide après la pause. Remplacé à la 71e minute par Nabil Fekir (non noté), qui a réalisé une superbe entrée, marquant au passage un but magnifique.

Mouctar Diakhaby (6) : le jeune Gone est passé par tous les états. Buteur précoce, le défenseur central s'est rendu coupable d'une bévue suite à sa glissade fatale qui a amené le but de Salah. Il a au moins le mérite de s'être repris, réalisant une heure assez solide par la suite.

Jérémy Morel (6,5) : un match sérieux de l'ancien Marseillais, qui ne s'est pas débiné face à Bruno Peres. Il a haussé le ton en seconde période, réalisant de nombreux débordements de qualité.

Maxime Gonalons (7) : le capitaine lyonnais a été très bon. Il s'est comporté comme un véritable patron, coupant à de nombreuses reprises les transmissions romaines. Bon pour le moral !

Corentin Tolisso (8) : assez effacé en première période, le milieu lyonnais a fait parler la poudre au retour des vestiaires en égalisant de fort belle manière. Dans tous les bons coups, le jeune Gone a fait vivre un calvaire au bloc défensif romain, étant également à l'origine du but de Fekir. Une seconde période absolument monstrueuse de sa part.

Lucas Tousart (6,5) : comme tous ses partenaires, le talentueux milieu lyonnais a élevé le niveau après la pause. Bien plus précis dans ses transmissions, il a su faire mal à ses homologues romains

Mathieu Valbuena (7,5) : dans tous les bons coups, il est à l'origine du premier et du dernier but. Un match plein pour l'ancien Marseillais qui confirme sa montée en puissance entrevue depuis de nombreuses semaines.

Alexandre Lacazette (8,5) : lire commentaire ci-dessus.

Rachid Ghezzal (6) : une rencontre intéressante de l'Algérien, qui a souvent fait mal lors de ses percées. C'est vrai, il n'a pas eu d'occasions franches mais son travail sur l'aile a été important. Remplacé à la 76e minute par Maxwell Cornet (non noté).

AS ROME :

Alisson (6) : malgré les quatre buts encaissés, le gardien a empêché son club de repartir avec au moins quatre buts en plus, notamment sur des arrêts magnifiques devant Lacazette et Valbuena.

Bruno Peres (4,5) : le Brésilien a été très actif dans son couloir, combinant à de nombreuses reprises avec Salah. Seulement, cela a duré 45 minutes, car après la pause, l'ancien joueur du Torino a complètement coulé.

Emerson (3) : un match catastrophique. Le défenseur s'est fait marcher dessus toute la rencontre.

Juan (3) : un constat similaire puisque le défenseur central a été mangé par la fougue des attaquants lyonnais.

Federico Fazio (5,5) : malgré les buts encaissés, l'Argentin aura été dans tous les bons coups offensifs de son équipe. A l'origine du premier but puisqu'il est à la réception du six mètres dégagé par Lopes qui mène au but de Salah, il marque sur un coup de tête peu après la demi-heure de jeu. Malheureusement, il repart avec quatre buts dans la valise...

Konstantinos Manolas (2) : d'habitude si précieux et solide en défense, le Grec a livré une prestation qui frise le néant. C'est à se demander comment il a terminé la rencontre sur la pelouse car le carton rouge aurait dû lui être attribué en toute fin de partie pour un second avertissement.

Kevin Strootman (6) : celui qu'on nomme la «lessiveuse» en Italie a réalisé un match propre. Excellent en première période, il a néanmoins eu plus de mal après la pause, gêné par le pressing plus intense des Gones.

Daniele De Rossi (6) : le vétéran romain a toujours la grinta qui le caractérise. Excellent au milieu, l'international Italien a fait parler sa qualité technique ce soir, délivrant une magnifique passe décisive à Fazio sur le deuxième but de son équipe. Malheureusement, il a plongé physiquement, tirant la langue dès l'heure de jeu. Remplacé à la 82e minute par Leandro Paredes (non noté).

Radja Nainggolan (7,5) : le Belge est un joueur absolument extraordinaire. En attaque, au milieu, en défense, l'ancien élément de Cagliari était partout sur le terrain. Sans sa présence, la Louve aurait pu repartir avec une valise encore plus pleine qu'elle ne l'est. Remplacé à la 84e minute par Diego Perotti (non noté).

Mohamed Salah (6) : première période intéressante de l'Egyptien qui a rendu fous les Gones. Sa vitesse incroyable a complètement déstabilisé les défenseurs lyonnais, incapables de le contenir. Il a néanmoins été trop esseulé après la pause pour continuer sur sa lancée.

Edin Dzeko (3,5) : danger numéro un de la Louve, le Bosnien a traversé le match comme un fantôme. Il a pourtant pesé en début de rencontre mais cela n'a pas suffi. Remplacé à la 93e minute par Stephan El Shaarawy (non noté).

LYON 4-2 AS ROME (mi-tps: 1-2) - LIGUE EUROPA - 1/8e de finale

Stade : Parc Olympique Lyonnais - Arbitre : A. Taylor



Buts : M. Diakhaby (8e) C. Tolisso (47e) N. Fekir (74e) A. Lacazette (90+2e) pour LYON - Mohamed Salah (20e) F. Fazio (33e) pour AS ROME

Avertissements : L. Tousart (62e) , pour LYON - Emerson (41e) , K. Manolas (66e) , pour AS ROME



LYON : Anthony Lopes - Rafael (C. Jallet, 46e) , E. Mammana (N. Fekir, 71e) , M. Diakhaby , J. Morel - L. Tousart , M. Gonalons - R. Ghezzal (M. Cornet, 76e) , C. Tolisso , M. Valbuena - A. Lacazette



AS ROME : Alisson - K. Manolas , F. Fazio , Juan - D. De Rossi (L. Paredes, 82e) - Bruno Peres , Emerson - K. Strootman , R. Nainggolan (D. Perotti, 85e) - Mohamed Salah , E. Dzeko (S. El Shaarawy, 90+4e)



Le joli tifo de l'OL

La joie des Romains sur le but de Fazio

Entrée gagnante pour Fekir, auteur d'un but somptueux dès son entrée en jeu

Lacazette a inscrit un magnifique but en fin de partie