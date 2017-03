Barça-PSG : honte, humiliation, faute professionnelle, peur... Les réactions des lecteurs de Maxifoot ! Romain Rigaux - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 09/03/2017 à 14h28 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le Paris Saint-Germain a vécu un véritable naufrage sur la pelouse du FC Barcelone (6-1) mercredi soir en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Ces dernières heures, les lecteurs de Maxifoot ont été nombreux à partager leur déception après ce fiasco. Verratti dépité, comme tous les supporters... Les supporters du Paris Saint-Germain et les Français n'avaient pas vraiment de doutes il y a encore 24 heures. Et pourtant, ce jeudi matin, c'est la gueule de bois pour le football français. Peu de personnes imaginaient le PSG capable de connaître un tel naufrage sur la pelouse du FC Barcelone (6-1) après sa victoire 4-0 à l'aller, et un 3-1 en seconde période qui devait assurer la qualification au Camp Nou. De nombreux lecteurs de Maxifoot ont tenu à partager leur déception et leur colère. Le KO et la honte Beaucoup d'entre vous étaient totalement KO après le coup de sifflet final. «Inimaginable... Incompréhensible, 4 cadeaux, on ne mérite pas de passer sur le retour, on aurait dû tuer le match sur l'occasion de Di Maria, on ne l'a pas fait. (...) C'est irréel, j'y crois pas, je cauchemarde...» , a écrit Arthur Badabim. «Suis juste KO debout. On est la honte du football français» , lâche Sirhugues Pierre. Un sentiment de honte partagé par de nombreux lecteurs. «La honte ! La honte ! La honte !» , écrit Marlon Debrando. «Dire humiliation n'est même pas suffisamment fort pour définir ce qu'ont subit les Parisiens. J'ai honte de la manière dont cette équipe a représenté le maillot du PSG ce soir. Sans âme, sans courage, se faisant manipuler par une équipe du Barça qui n'avait pas besoin d'autant d'aide» , lâche Kendall Ginsbach. «Ce soir, j'ai honte de mon club» , soupire Wizer Ever. Des choix critiqués Et après la déception, la colère est évidemment présente face à la prestation des Parisiens au Camp Nou. «On n'a aucune excuse, on s'est fait humilier pour 50 ans, erreur de partout, de l'entraîneur en passant par les joueurs, avec 4 buts d'avance comment peut-on jouer aussi bas ? Les joueurs, où avaient-ils la tête ? C'est une faute professionnelle» , lance David Maubeuge. «Franchement, ils m'ont dégoûté. On s'est pris une belle raclée, comment peut-on avoir la prétention de vouloir gagner la C1 après ça ?» , lâche Pedro Açores. «Derrière ce bide cataclysmique, il y a certes Emery, mais il y a un autre homme, toujours le même, je n'en démords pas depuis des années : Thiago Silva» , pointe Dracco Rock. «Je ne comprends pas pourquoi on n'a fait quasi aucun pressing. A 3-0, quand on fait un semblant de pressing, on aurait pu revenir à 3-2 tellement il y avait d'espaces» , s'interroge Miralem Pjanic. Les Parisiens pas prêts mentalement Pour d'autres, les Parisiens n'ont pas été à la hauteur au niveau mental et ont eu peur malgré le 4-0 à l'aller. «Triste, que les valeurs qui sont les nôtres, la fierté, l'honneur et la combativité aient été étrangères à vous hier soir. Plus que le Barça, c'est vous qui avez cru en ce renversement de situation, au point que vous l'avez provoqué. Votre énorme victoire au Parc, vous a fait peur au lieu de vous donner une confiance méritée» , lance Pierre Carvas. Même son de cloche du côté de Pascal François : «Il aurait mieux valu un 2-0 à l'aller, plus facile à gérer. C'est uniquement un problème de préparation psychologique des joueurs, donc un problème de coaching. Jamais une équipe n'aurait dû rentrer sur le terrain avec un tel état d'esprit de peur et de confiance mêlées.» N'hésitez pas vous aussi à partager vos impressions et à donner votre impression après cette terrible désillusion sur les différents articles. Pour vous, qui est le principal responsable de l'échec du PSG ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





