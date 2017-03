PSG : à Barcelone, le ciel est tombé sur la tête des Parisiens...

Au terme d'un match retour avec un dénouement incroyable, le Paris Saint-Germain a été éliminé de la Ligue des Champions par le FC Barcelone (4-0, 1-6) en 8es de finale. Un véritable cauchemar pour les Parisiens, qui vont avoir du mal à digérer un tel échec.

Les Parisiens ont connu une énorme désillusion.

Du rêve au cauchemar... En l'espace de trois semaines, le Paris Saint-Germain est passé dans tous les états. Euphoriques après le match aller (4-0), les Parisiens se retrouvent au fond du trou ce mercredi avec cette élimination en 8es de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (1-6).

Victime d'une fin de match incroyable avec 3 buts encaissés en seulement 7 minutes, le club de la capitale vient de vivre, cette fois-ci, l'une des pages les plus sombres de son histoire en Coupe d'Europe. Un échec retentissant qui va laisser des traces...

Les joueurs déboussolés, Al-Khelaïfi furieux

Car à l'image des pleurs de Thomas Meunier et Marco Verratti au terme de la partie, les joueurs d'Unai Emery sont bien évidemment marqués par cette terrible désillusion. «C'est difficile de trouver des explications, on est tombé sur un Barça qui n'avait rien à perdre et a joué le tout pour le tout. Nous, au lieu de rivaliser, on a acquiescé, on s'est laissé dominer, victimiser, cela a été un drôle de match», a déploré le latéral belge du PSG en zone mixte.

Bien plus tranchant, le président Nasser Al-Khelaïfi n'a pas épargné ses troupes en fustigeant le niveau de jeu affiché par son équipe au Camp Nou. «Il y a trois semaines, on gagne 4-0 et là on perd 6-1... C'est vraiment très dur à accepter. En vérité, c'est même très très dur. Les joueurs sont comme moi. Tout le monde a fait le maximum mais on n'était pas au niveau. L'arbitre a aussi beaucoup aidé Barcelone mais on va l'accepter. C'est un cauchemar pour tout le monde», a commenté le Qatari.

Et maintenant, le PSG doit se relever...

Après ce revers incroyable sur la scène européenne, Paris va devoir retrouver des ressources importantes pour se relancer et conserver ses trois titres nationaux. Conscient des échéances à venir, Emery s'est projeté sur l'avenir. «Aujourd'hui, pour toutes les personnes du PSG, staff, joueurs et supporters, c'est un mauvais moment. Ce qui s'est passé sur le terrain est une expérience négative. (...) C'est une expérience. Une expérience négative mais une expérience. J'apprends pour le futur», a déclaré l'Espagnol.

En tout cas, le message de se remobiliser pour la fin de la saison est déjà passé dans le vestiaire du PSG avec notamment l'intervention d'Hatem Ben Arfa. «C'est compliqué mais on va se remobiliser, on est des professionnels. C'est en tout cas le message qui doit être véhiculé : d'aller chercher des choses dans cette fin de saison. La défaite est derrière nous maintenant, il faut penser à la fin de la saison», a lancé le Français. Faire une croix sur son rêve en C1 et oublier ce cauchemar pour sauver sa saison, voici désormais le quotidien du PSG. Triste retour à la réalité...

