Le Borussia renversant, Aubameyang s'offre une sacrée revanche ! - Débrief et NOTES des joueurs (Dortmund 4-0 Benfica)

En ballotage défavorable après sa défaite 1-0 à l'aller, le Borussia Dortmund a eu besoin d'une heure avant de surclasser le Benfica Lisbonne 4-0 ce mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des Champions pour se qualifier. Catastrophique à l'aller, Aubameyang a superbement réagi en signant un triplé !

Aubameyang et le Borussia foncent en quarts !

Malgré sa défaite 1-0 à l'aller, le Borussia Dortmund a renversé la vapeur en s'imposant 4-0 à domicile face au Benfica Lisbonne ce mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Ce résultat permet au BvB de se qualifier pour les quarts au détriment de valeureux Lusitaniens qui auront fait douter les locaux pendant près d'une heure avant de s'écrouler défensivement.

Portés par un Signal Iduna Park en fusion, les Allemands entraient idéalement dans la partie. Comme un symbole, Aubameyang, catastrophique à l'aller, ouvrait le score de la tête à la conclusion d'un corner de Dembélé prolongé par Pulisic (1-0, 4e). Sur un contre, le Français tentait ensuite sa chance mais voyait le cadre se dérober.

Une bonne entame puis le Borussia cale…

La défense lisboète continuait à souffrir mais le BvB ne parvenait pas à enchaîner et commencer à baisser pied. Compacts au milieu de terrain, les Aigles en profitaient pour équilibrer les débats et tenter leur chance. Mais Bürki se couchait bien pour bloquer la tentative de Cervi avant de capter la tête de Luisao. A l'image de Dembélé, qui a frôlé l'expulsion avant la pause, les hommes de Thomas Tuchel semblaient sortir de leur match, même si Ederson devait intervenir pour détourner la tête de Pulisic.

Deux minutes de folie qui change tout !

La rencontre s'emballait au retour des vestiaires avec des occasions qui pleuvaient d'un but à l'autre. Côté portugais, Cervi était contré in extremis tandis qu'Aubameyang ne cadrait pas son retourné à l'autre bout du terrain. A trois reprises ensuite (deux fois sur hors-jeu), le Gabonais était mis en échec par Ederson. Du coup, Pulisic s'y essayait avec beaucoup plus de succès en battant enfin le Brésilien d'un ballon piqué (2-0, 59e). Dans la foulée, PEA pliait l'affaire en signant un doublé de près (3-0, 61e).

Aubameyang, quelle revanche !

Contraints de marquer deux buts, les hommes de Rui Vitoria se ruaient à l'attaque mais en se montrant bien trop brouillons. Le jeu devenait progressivement plus haché et le BvB gardait la mainmise sur le match à l'image de cette tête de Bartra sur le poteau. Finalement, Aubameyang s'offrait une revanche totale en signant un triplé juste avant sa sortie sous les ovations du public (4-0, 85e). Le Borussia a donc retrouvé son attaque de feu, la meilleure de l'histoire en phase de groupes de la C1 cette saison. Le futur adversaire des Allemands est prévenu !

La note du match : 7/10

On aura assisté à un match largement digne d'un 8e de finale de Ligue des Champions. Intense et animée, cette rencontre s'est longtemps révélée indécise et équilibrée jusqu'à ce que le BvB fasse la différence après l'heure de jeu. L'ambiance exceptionnelle du Signal Iduna Park n'aura rien gâché avec des tribunes combles, colorées et sonores sans parler du superbe tifo d'avant-match.

Les buts :

- Sur un corner côté droit de Dembélé, Pulisic prolonge de la tête au second poteau. Esseulé, Aubameyang reprend d'une tête smashée qu'Ederson ne parvient pas à dévier suffisamment (1-0, 4e).

- Piszczek récupère un ballon plein axe et lance Pulisic dans la surface adverse. L'Américain devance la sortie d'Ederson et le bat d'un petit ballon piqué (2-0, 59e).

- A la réception d'une transversale, Schmelzer centre en première intention, Aubameyang arrive à toute vitesse et reprend à bout portant (3-0, 61e).

- Côté gauche, Durm s'arrache pour effectuer un centre à ras de terre sur lequel la défense du Benfica passe complètement au travers. Seul au second poteau, Aubameyang reprend tranquillement pour signer un triplé (4-0, 85e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Pierre-Emerick Aubameyang (8/10)

Après avoir mangé la feuille de match à l'aller, le Gabonais nous devait une revanche, revanche qu'il a signé de manière retentissante. Auteur d'un triplé, l'attaquant a ouvert le score de la tête et placé les siens sur la voie après seulement 4 minutes. A bout portant, il a ensuite inscrit le but du break puis celui qui a donné à ce succès des allures de correction. S'il a bien combiné avec Dembélé sur les contres, l'ancien Stéphanois s'est toutefois heurté à un excellent Ederson avant d'inscrire son 2e but. Sorti sous les ovations du public et remplacé à la 86e par André Schürrle (non noté).

BORUSSIA DORTMUND :

Roman Bürki (6) : soirée plutôt tranquille pour le gardien suisse qui a fait le job en première période sur les tentatives de Cervi et Luisao.

Lukasz Piszczek (6) : le Polonais s'est montré un peu plus fébrile que ses coéquipiers de la défense à trois avec notamment une intervention ratée dans la surface qui aurait pu coûter cher au retour des vestiaires. Néanmoins passeur décisif sur le deuxième but qui permet au BvB de se mettre définitivement dans le bon sens.

Sokratis Papastathopoulos (7) : match de patron du défenseur grec dont les jaillissements dans les pieds des attaquants adverses ont permis d'écarter le danger en première période. Egalement auteur de belles ouvertures pour ses attaquants. Remplacé à la 88e par Matthias Ginter (non noté).

Marc Bartra (7) : gros match de l'Espagnol, vigilant et à créditer notamment d'un bon retour devant Salvio. L'ancien Barcelonais s'est même payé le luxe d'étaler sa technique dans le camp adverse en fin de partie. Puis le poteau s'oppose à sa tête et le prive d'un but.

Erik Durm (5,5) : de plus en plus effacé au fil du match, l'Allemand aura été l'élément le plus discret de son équipe. Il sauve néanmoins sa partie en s'arrachant pour offrir une passe décisive à Aubameyang sur le dernier but.

Julian Weigl (6,5) : parfois chahuté par le milieu compact des Portugais en première période, l'Allemand a fait l'étalage de ses qualités techniques et de sa vision du jeu après la pause.

Gonzalo Castro (5,5) : le milieu de terrain a plutôt souffert ce soir, intervenant souvent en retard. Il a néanmoins frappé quelques coups de pied intéressants et monte en puissance en seconde période à l'image de sa frappe qui passe de peu à côté.

Marcel Schmelzer (7) : très disponible, le capitaine du Borussia a multiplié les appels et les débordements dans son couloir gauche. Récompensé par son superbe centre instantané sur le deuxième but d'Aubameyang.

Ousmane Dembélé (7) : belle partie du Français, dont la vitesse a permis de faire des ravages en contre dans la défense adverse, provoquant plusieurs fautes. Auteur du corner entraînant l'ouverture du score, l'ancien Rennais a bien combiné avec ses partenaires, notamment Aubameyang. Dommage qu'il manque le cadre en début de partie. Un passage à vide cependant avant la pause où sa nervosité a failli lui valoir l'expulsion… Remplacé à la 81e par Shinji Kagawa (non noté).

Christian Pulisic (7,5) : discret en première période, l'Américain s'est réveillé après la pause. Très vif, il s'est retrouvé dans tous les bons coups avec son but libérateur évidemment, mais aussi sa remise de la tête pour Aubameyang sur l'ouverture du score.

Pierre-Emerick Aubameyang (8) : lire le commentaire ci-dessus.

BENFICA LISBONNE :

Ederson Moraes (4) : battu trois fois de près par Aubameyang, le gardien brésilien n'a pas grand-chose à se reprocher sur le triplé du Gabonais. C'est moins le cas sur son duel perdu face à Pulisic qui le bat d'un piqué. A part ça, le jeune portier a encore démontré son talent, en mettant notamment trois fois en échec "PEA" même si deux de ces actions ont été sifflées hors-jeu.

Nélson Semedo (4) : convoité par les plus grands clubs européens, le latéral droit s'est signalé par plusieurs montées et deux superbes centres qui ont trouvé Cervi dans la surface. Auteur de plusieurs bonnes interventions défensivement, il semble toutefois lâcher le marquage d'Aubameyang sur l'ouverture du score avant de laisser encore un boulevard au Gabonais sur le dernier but.

Luisão (3) : évidemment embêté par la vitesse de Dembélé, le défenseur central brésilien s'en est bien sorti pendant une heure. En compensant par son placement, il a bien contenu le Français. En revanche, la fin de match du capitaine du Benfica, aux abonnés absents sur les deux derniers buts, est à oublier très vite.

Victor Lindelöf-Nilsson (2,5) : même constat que pour son coéquipier de la charnière centrale sauf que le Suédois, fraîchement prolongé, s'est moins montré à son avantage même lorsque le Benfica allait bien. Il laisse filer Pulisic sur le deuxième but, celui qui change tout…

Eliseu (3,5) : offensivement, le Portugais a réalisé plusieurs montées intéressantes. Mais défensivement, il a lui aussi explosé en fin de partie, se laissant notamment distancer sur le dernier but.

André Almeida (4) : match assez brouillon du milieu de terrain, qui a manqué de justesse malgré une belle combativité.

Andreas Samaris (2) : dépassé par la vitesse de Dembélé en contre, le Grec s'est souvent montré désemparé, multipliant les fautes. Au bord de l'expulsion, son entraîneur a préféré le sortir. Remplacé à la 74e par Andrija Zivkovic (non noté).

Eduardo Salvio (6) : grâce à sa superbe qualité technique, l'Argentin a amené le danger en contre, créant fréquemment des espaces dans le milieu de terrain adverse. Mais ses percées n'ont pas débouché sur des situations concrètes. Remplacé à la 64e par Jonas (non noté).

Pizzi (5) : sa vivacité a permis de gratter quelques ballons intéressants et le Portugais s'est aussi signalé sur des coups de pied arrêtés bien frappés.

Franco Emanuel Cervi (5) : très intéressant dans sa faculté à se démarquer dans la surface, l'Argentin a pu tenter deux frappes mais aucune n'a fait mouche… Remplacé à la 82e par Raúl Jiménez (non noté).

Konstantinos Mitroglou (3,5) : de retour dans la région qui l'a vu grandir, le héros du match aller aura passé une soirée beaucoup moins réjouissante sous les yeux de sa famille. Intéressant dans un rôle de pivot, il n'a toutefois rien eu à se mettre sous la dent…

