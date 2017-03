PSG : ses galères, son retour en forme sous Emery... Les confidences de Pastore Damien Da Silva - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 08/03/2017 à 17h46 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Après une première partie de saison encore gâchée par les blessures, le milieu offensif du Paris Saint-Germain Javier Pastore revient en forme ces dernières semaines. L'occasion pour lui d'évoquer ses galères et de se confier sur son évolution sous les ordres d'Unai Emery. Javier Pastore va beaucoup mieux en ce moment. En l'espace de deux titularisations en Ligue 1 et d'une entrée gagnante en Coupe de France à Niort (2-0), Javier Pastore a rappelé au monde du football pourquoi il est l'un des chouchous des supporters du Paris Saint-Germain. Elégant dans son jeu, l'Argentin parvient également à réaliser des différences importantes, comme lors du Clasico face à l'Olympique de Marseille (5-1). Malheureusement, le milieu offensif n'a pas eu beaucoup l'occasion d'afficher son talent ces derniers mois. Après un exercice 2015-2016 déjà gâché par des blessures, le joueur de 27 ans a connu une première partie de saison ruinée par des douleurs récurrentes aux mollets. Pastore revient sur son calvaire... Ainsi, de fin septembre à début février, Pastore a vécu une longue traversée du désert... Incapable de se remette durablement de ses problèmes physiques, l'Argentin s'est remis en question avec le staff médical du PSG. «Durant toute la saison (2015-2016, ndlr), des blessures se sont enchaînées à chacun de mes mollets. On travaillait pour que je puisse revenir en 2 semaines pour pouvoir jouer un match important, je le finissais avec des douleurs, je jouais à nouveau 3 jours plus tard et je me blessais une nouvelle fois», a raconté le Parisien pour le média espagnol El Pais. «On ne pense jamais à la cause, seulement au traitement pour pouvoir être disponible lors des matchs importants. Cela a été une erreur que nous avons commise tous ensemble. (...) J'ai perdu une année complète, et cette saison j'ai repris de la même façon jusqu'au moment où je me suis dit qu'il fallait que je m'arrête parce que cela n'était pas normal. (...) Cela fait 2 mois que je n'ai plus de douleurs. Nous avons déterminé que l'origine de ces blessures était la forme des appuis. En changeant mes appuis, la sensation de fatigue et de douleur aux mollets a complètement disparu», a-t-il révélé. Son retour en forme, c'est aussi Emery De retour dans une bonne forme physique depuis 3 semaines, Pastore a également tenu à rendre un hommage à son entraîneur Unai Emery. Selon le Sud-Américain, l'exigence du technicien espagnol lui permet d'afficher ce niveau de jeu. «Emery me crie dessus pour cela toute la journée pour que je termine mes actions. Il sait que je préfère revenir au milieu du terrain pour donner la dernière passe et créer des actions plutôt que de les terminer», a-t-il confié, avant détailler les consignes du coach francilien. «C'est quelque chose que me demande tout le temps Emery : arriver dans la surface quand l'action est construite du côté opposé à celui où je me trouve. J'ai parfois des difficultés, parce que si je n'arrive pas à voir cet espace j'ai tendance à revenir en arrière pour participer à une autre action ou offrir une ligne de passe à mon arrière latéral», a analysé l'ancien élément de Palerme. Avec son talent et la rigueur tactique d'Emery, Pastore dispose de tous les éléments pour charmer encore et encore les fans du PSG. Pourquoi pas dès ce mercredi (20h45) contre le FC Barcelone en Ligue des Champions ? Que pensez-vous des propos de Javier Pastore ? Peut-il redevenir un titulaire sous les ordres d'Unai Emery ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





