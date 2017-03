Ligue des Champions : le Barça rêve d'une remontada, le PSG doit finir le boulot... Présentations et compos probables

Après une brillante victoire (4-0) à l'aller, le Paris Saint-Germain se déplace ce mercredi (20h45) à Barcelone à l'occasion du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Si l'espoir d'une remontada reste très présent chez les Blaugrana, les Parisiens s'avancent tout de même avec un avantage considérable.

Le PSG dispose d'une avance importante avant le retour.

Trois semaines plus tard, cette folle soirée du 14 février dernier reste encore dans toutes les têtes. Face au FC Barcelone, le Paris Saint-Germain a livré l'une de ses plus belles performances sur la scène européenne en s'imposant (4-0) lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions au Parc des Princes.

Et en ce mercredi 8 mars, les Parisiens n'ont qu'une seule mission : confirmer cette prestation en se qualifiant pour les quarts de finale de la compétition malgré l'enfer promis sur cette manche retour au Camp Nou.

Le Barça se motive pour une remontada depuis des semaines...

Car malgré la déroute du premier match, les Blaugrana n'ont absolument pas rendu les armes. En trois semaines, le club catalan a enchainé 4 succès en Liga notamment contre l'Atletico Madrid (2-1) ou encore le Celta Vigo (5-0). De retour aux commandes du championnat d'Espagne (le Real Madrid compte un match en retard), le Barça a retrouvé de la confiance et semble remotivé après l'annonce du départ de l'entraîneur Luis Enrique à la fin de la saison.

«Pourquoi j'y crois ? Si on est capable d'encaisser quatre buts, on peut en marquer six. On n'a rien à perdre, tout à gagner. Ça reste un match de football avant tout. (...) A nous de faire notre travail sur le terrain. Je n'en ai rien à foutre de rentrer dans l'histoire ou pas. On veut se qualifier», a affirmé le technicien catalan. Pour tenter de renverser cette situation et réaliser cette fameuse remontada, Enrique va d'ailleurs prendre tous les risques en alignant un 3-4-3 très offensif et ainsi tenter un exploit historique.

Pour Paris, il ne faut pas tout gâcher

Car dans les faits, il est bon de rappeler qu'aucune équipe n'est parvenue à se qualifier après une telle défaite à l'aller en Coupe d'Europe ! De quoi rassurer le PSG après son éclatant succès il y a trois semaines. En confiance après cette performance, les Parisiens devraient tout de même revoir leur stratégie pour ce match retour. Oublié le bloc haut et le pressing intense, le club de la capitale va changer sa tactique pour gêner les Barcelonais.

Selon L'Equipe, l'entraîneur francilien Unai Emery veut évoluer avec un bloc très compact et des lignes resserrées vers le milieu du terrain. L'objectif ? Empêcher la connexion entre les milieux et les attaquants du Barça sans trop se découvrir. En tout cas, il n'est pas question d'aller à Barcelone avec de la peur. «La clé, c'est d'être prêt pour répondre à tout ce qui se passera demain. Souffrir ensemble quand on souffrira, attaquer lorsque l'on en aura la possibilité», a prévenu l'Espagnol. Ce mercredi, la folie ne sera pas nécessaire, la qualification suffira...

La composition probable des deux équipes :

FC Barcelone : ter Stegen - Piqué, Umtiti, Mascherano - Rakitic, Busquets, Iniesta (c) - Rafinha, Messi, Neymar - Suarez.

Paris Saint-Germain : Trapp - Meunier, T. Silva (c), Marquinhos, Kurzawa - Verratti, Rabiot, Matuidi - Di Maria, Cavani, Draxler.

Que pensez-vous du match retour en le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...