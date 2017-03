Ramos enfile son costume de super-héros et brise le rêve napolitain ! - Débrief et NOTES des joueurs (Naples 1-3 Real)

Bousculé et mené au score, le Real Madrid est parvenu à renverser Naples (3-1) sur la pelouse du San Paolo grâce à un doublé de Sergio Ramos. Déjà vainqueurs à l'aller sur le même score, les Merengue valident leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions

Ramos a inscrit un doublé pour le Real Madrid

Battu 3-1 à l'aller par le Real Madrid, Naples avait affiché ses intentions avant la rencontre : mettre de la folie dans ce match pour rêver d'une qualification. Dans un stade San Paolo bouillant, les Napolitains n'ont pas démérité en dominant longtemps les Madrilènes et en menant au score.

Mais l'expérience et le réalisme des Merengue sur coups de pied arrêtés ont fait la différence pour le club de la capitale espagnole qui se qualifie pour les quarts de finale avec un nouveau succès 3-1.

Le Real Madrid tremble

Asphyxiés dès le coup d'envoi par le pressing des locaux, les Madrilènes vivaient un début de rencontre très compliqué. Face aux vagues napolitaines, les hommes de Zinedine Zidane ne pouvaient que dégager le ballon et ne parvenaient pas à poser le pied sur le ballon. Insigne et Hamsík alertaient Navas sur des tirs lointains alors que les Merengue profitaient des contres pour tenter de se montrer dangereux, avec notamment une belle reprise de Kroos. Mais le travail du Napoli était récompensé avant la demi-heure de jeu.

Au terme d'une superbe action collective, les Napolitains prenaient l'avantage sur une frappe croisée à ras de terre de Mertens (1-0, 25e). Déjà bouillant, le San Paolo s'enflammait ! Un volcan que Ronaldo était tout près d'éteindre quatre minutes plus tard en trouvant le poteau de Reina. Moins de dix minutes plus tard, c'est le poteau de Navas qui privait Mertens d'un doublé ! Derrière, le Napoli continuait de dominer la partie, sans parvenir à inscrire un deuxième but avant le retour aux vestiaires.

Ramos en sauveur !

La seconde période repartait sur les mêmes bases. Mais comme souvent lorsque le Real Madrid est en difficulté, c'est le capitaine Ramos qui s'est mué en sauveur en égalisant de la tête sur corner (1-1, 52e). La mission du Napoli se compliquait un peu plus cinq minutes après puisque Ramos doublait la mise d'une nouvelle tête sur corner (1-2, 58e). Quel renversement de situation ! Forcément, c'était plus difficile ensuite pour Naples d'emballer à nouveau cette rencontre et le Real marquait un dernier but par Morata dans les arrêts de jeu (1-3, 90e+1). Les Madrilènes disputeront pour la septième fois d'affilée les quarts de finale de la C1.

La note du match : 7,5/10

Dans la belle ambiance du San Paolo, on a assisté à une rencontre très plaisante. Notamment en première période avec beaucoup d'intensité et une prestation impressionnante du Napoli. Le renversement de situation sur les deux buts du Real Madrid était presque inattendu au vu de la prestation des Merengue pendant plus de 45 minutes et cela a finalement tué tout suspense pour la fin du match.

Les buts :

- Insigne sert plein axe Hamsik, qui lance instantanément Mertens dans la surface côté gauche. L'attaquant belge contrôle et enchaine par une frappe croisée du gauche à ras de terre dans le petit filet opposé (1-0, 25e).

- Sur un corner tiré par Kroos au premier poteau, Ramos s'élève plus haut que tout le monde et marque d'une tête décroisée (1-1, 52e).

- Sur un nouveau corner tiré par Kroos, Ramos s'imposer encore dans les airs devant Koulibaly et Hiysaj et voit sa tête, qui filait vers le but, déviée par Mertens qui trompe Reina (1-2, 57e).

- Lancé dans la surface côté gauche par Marcelo, Ronaldo voit sa frappe à ras de terre repoussée par Reina. Mais Morata a bien suivi et pousse le ballon dans le but vide (1-3, 90e+1)

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Sergio Ramos (8/10)

Le défenseur central espagnol a encore enfilé son costume de sauveur ce soir. Une habitude pour le capitaine madrilène, habitué à sortir le Real Madrid de situation compliquée. Alors que sa défense prenait l'eau en début de match, il a souvent réalisé les interventions justes. Et c'est donc offensivement qu'il s'est illustré en marquant deux buts de la tête.

NAPLES :

Pepe Reina (5) : finalement peu inquiété ce soir, le gardien du Napoli n'a pas su se montrer décisif. Il ne peut pas grand-chose sur le deuxième but madrilène avec un ballon détourné par Mertens. Sur le troisième, il repousse le tir de Ronaldo, mais sur Morata... Malheureux.

Elseid Hysaj (6) : s'il ne s'est pas vraiment montré offensivement, il a réalisé un match sérieux défensivement en verrouillant son couloir où Ronaldo n'est jamais passé. Dépassé en fin de rencontre sur le troisième but, mais Naples n'avait plus aucun espoir à ce moment-là...

Raúl Albiol (5) : un match plutôt sérieux de la part de l'Espagnol qui a réalisé des interventions justes. En revanche, il perdu plusieurs ballons dangereux dans la relance.

Kalidou Koulibaly (6) : physiquement impressionnant, il a globalement bien maîtrisé les attaquants madrilènes et s'est montré précieux dans la relance en transperçant les lignes avec des passes précises. Néanmoins, un ballon perdu amène une reprise de Kroos en première période et il est battu sur le deuxième but madrilène.

Faouzi Ghoulam (5) : une activité énorme en première période dans son couloir pour apporter constamment le danger. Il a finalement presque évolué comme un ailier pendant 45 minutes, mais Bale en a profité plusieurs fois pour filer dans son dos. Et c'est bien là le problème car il n'a pas été très rassurant défensivement, avant de se montrer moins présent dans le second acte.

Allan (6,5) : pas pressenti pour démarrer la rencontre, le Brésilien a livré un bon match au milieu de terrain. Des efforts constants pour exercer le pressing et s'imposer physiquement dans les duels. Remplacé à la 56e par Marko Rog (non noté).

Amadou Diawara (7) : quel match de sa part ! Une grosse activité à la récupération et une sérénité impressionnante ballon au pied pour résister à ses adversaires et orienter le jeu intelligemment avec une justesse technique dans ses transmissions. A 19 ans, il affiche de belles promesses.

Marek Hamsík (6) : le Slovaque a souvent régalé sur la pelouse du San Paolo en multipliant les caviars et en s'offrant plusieurs occasions, mais en manquant de précision face au but. Sa passe décisive pour Mertens en une touche de balle est superbe. Malheureusement, c'est sa passe interceptée qui permet au Real d'obtenir un corner et d'égaliser. Et on connaît la suite... Remplacé à la 75e par Piotr Zielinski (non noté).

José Callejón (5) : si l'Espagnol a été moins en vue que ses deux partenaires offensifs, son rôle a été très important puisqu'il n'a cessé de harceler les défenseurs et notamment Marcelo, incapable de s'en débarrasser en première période. Il a baissé un peu le pied après les deux buts madrilènes.

Dries Mertens (7) : un match plein de la part du Belge ! En plus d'ouvrir le score pour le Napoli avec un but plein de sang froid, il n'a cessé d'harceler les défenseurs adverses pour gêner la relance. Le poteau de Navas le prive d'un doublé en première période. Il s'est battu pendant 90 minutes et même s'il dévie le ballon sur le deuxième but madrilène, sa performance a été remarquable.

Lorenzo Insigne (6) : un véritable poison pour les Merengue en première période. Avec sa vivacité et sa technique, il a plusieurs fois semé la panique dans la défense adverse et s'illustre notamment par une accélération monstrueuse en où il dépose Modric et Pepe le long de la ligne de touche. Il est au départ de l'action sur l'ouverture du score. Remplacé à la 70e par Arkadiusz Milik (non noté).

REAL MADRID :

Keilor Navas (6) : mis à contribution sur les nombreuses tentatives napolitaines, le gardien madrilène a fait les arrêts nécessaires même s'il n'a pas toujours dégagé la sérénité dans ses interventions. Il doit s'incliner sur le tir de Mertens en première période.

Daniel Carvajal (5) : un début de soirée difficile pour le latéral espagnol qui a eu du mal à gérer Insigne et Ghoulam dans son couloir en première période. Après la pause, il a été moins inquiété et plus présent offensivement avec notamment une belle occasion en fin de match.

Pepe (6) : toujours solide dans les duels, le Portugais a en revanche eu beaucoup plus de mal à gérer ses adversaires lorsqu'ils arrivaient lancés. Il est d'ailleurs pris de vitesse par Mertens sur l'ouverture du score napolitaine. En seconde période, il a parfaitement géré le Belge et les Napolitains ont eu plus de difficulté à le passer.

Sergio Ramos (8) : lire le commentaire ci-dessus.

Marcelo (4,5) : constamment pressé par Callejon en première période, il a eu beaucoup de mal à ressortir le ballon, multipliant les dégagements hasardeux. Du coup, il n'a pas souvent eu l'occasion de se montrer offensivement en première période. Plus libre dans le second acte après les buts du Real, il sert parfaitement Ronaldo sur l'action du troisième but madrilène.

Toni Kroos (7) : l'Allemand régale toujours sur le jeu long pour renverser le jeu et sur coups de pied arrêtés. C'est lui qui dépose deux fois le ballon sur la tête de Ramos sur des corners décisifs en seconde période. Alors, certes, on l'a tout de même senti en difficulté face au pressing adverse dans le premier acte, avec notamment une tête en retrait pour Navas qui manque de se faire intercepter, mais il est décisif à deux reprises ce soir.

Casimiro (6) : la sentinelle brésilienne a eu du mal à imposer son impact dans l'entrejeu en première période. Et lorsqu'il avait le ballon, il lui manquait généralement la technique pour parvenir à se débarrasser de ses adversaires. Plus présent dans les duels en seconde période.

Luka Modric (5,5) : en première période, le Croate a souvent semblé dans le mauvais tempo. Bougé dans les duels, il n'a pas toujours mis l'engagement nécessaire et il n'était pas toujours en réussite techniquement dans ses transmissions. Mieux en seconde période en retrouvant plus de sérénité. Remplacé à la 80e par Isco (non noté).

Gareth Bale (5,5) : le Gallois a été le Madrilène le plus dangereux en début de match. Ses appels dans le dos de Ghoulam et sa technique lui ont permis d'apporter le danger dans la surface adverse. Pas encore à 100% physiquement, il a été moins en vue ensuite. Remplacé à la 68e par Lucas Vazquez (non noté).

Karim Benzema (4) : si le Français reste précieux dans ses décrochages pour orienter le jeu, il n'a pas vraiment eu l'occasion de s'illustrer face au but adverse en première période, hormis sur une frappe en début de seconde période. Remplacé à la 77e par Alvaro Morata (non noté), qui marque dans les arrêts de jeu. L'ancien de la Juve ne s'est pas privé pour chambrer les supporters du Napoli.

Cristiano Ronaldo (4) : une prestation timide de la part du Portugais qui a rarement réussi à faire la différence sur son côté gauche. C'est finalement lorsqu'il s'est retrouvé dans une position axiale qu'il s'est procuré une belle occasion en touchant le poteau de Reina. On notera que son tir repoussé permet à Morata de marquer dans une fin de match sans enjeu. Mais c'est très peu pour le champion d'Europe 2016, peu inspiré ce soir.

