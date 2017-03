Ligue des Champions : la grande confiance des Parisiens avant le Barça !

Victorieux à l'aller (4-0), le Paris Saint-Germain doit terminer le travail sur la pelouse du FC Barcelone mercredi (20h45) pour valider son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Concentrés, les Parisiens affichent une grande confiance en leurs capacités pour éviter une remontada.

Emery avait rendez-vous avec la presse ce mardi

Depuis plusieurs jours, l'Espagne n'a qu'un mot à la bouche : la remontada. Balayés 4-0 à l'aller, les joueurs du FC Barcelone ainsi que leurs supporters et la presse catalane sont persuadés de pouvoir renverser le Paris Saint-Germain sur leur pelouse du Camp Nou mercredi (20h45) afin de se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Champions. De leur côté, les Parisiens restent calmes.

B. Matuidi - «on ne craint personne»

Sûrs de leur force après la démonstration à l'aller, les joueurs d'Unai Emery affichent une grande sérénité avant d'aborder ce rendez-vous très important. «On ne craint personne. On est concentré sur notre jeu. Oui, Messi est un très grand joueur, comme tous les joueurs du Barça d'ailleurs. Mais on est vraiment concentré sur ce qu'on est capable de produire. On a montré de très belles choses à l'extérieur et on a envie de continuer. Mais nous aussi on a de bons joueurs, en défense, au milieu et devant. Pour se qualifier, il va falloir faire un grand match», a assuré Blaise Matuidi en conférence de presse ce mardi.

Si Paris affiche une grande confiance, les Barcelonais ne doivent pas s'attendre à de la suffisance de la part de leur adversaire. Les Parisiens préparent ce match avec une grande rigueur. «Ils ont le devoir de marquer. Mais nous, on est plus concentrés sur ce qu'on va produire. Et la question qu'on se pose est comment mettre en difficulté l'adversaire. On l'a bien fait au match aller. L'objectif est de se qualifier et on va essayer de mettre tous les ingrédients pour» , assure le milieu de terrain parisien.

Emery ne veut pas penser au 4-0

Visiblement, Emery a su trouver les mots pour garder ses joueurs concentrés malgré le large avantage acquis au match aller. «J'ai toujours le même respect pour le Barça. Je le transmets tous les jours à mes joueurs. Notre idée est de jouer avec personnalité contre une grande équipe sans penser au score de l'aller» , a expliqué l'Espagnol face à la presse. «On va jouer contre une grande équipe, on ne pense à faire que ce que l'on doit faire. On va essayer de surfer sur ce que l'on a déjà produit.»

Et le coach parisien a préparé ses hommes au combat. «La clé, c'est d'être prêt pour répondre à tout ce qui se passera demain. Souffrir ensemble quand on souffrira, attaquer lorsque l'on en aura la possibilité. Tous les joueurs qui seront sur le terrain sont conditionnés émotionnellement pour disputer ce genre de rencontre. Ils ont l'expérience pour» , a indiqué Emery, qui sera privé de Thiago Motta, suspendu à l'aller et pas suffisamment remis d'une blessure à un mollet pour le retour. Angel Di Maria est également incertain et une décision sera prise après le dernier entraînement ce mardi.

Pensez-vous que le PSG résistera au Barça sur la pelouse du Camp Nou ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...