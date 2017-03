Ligue des Champions : Enrique et Suarez promettent l'enfer au PSG !

Corrigés 4-0 au Parc des Princes, les Barcelonais sont persuadés qu'ils peuvent renverser le PSG mercredi et se hisser ainsi en quart de finale de la Ligue des Champions. En conférence de presse ce mardi, Luis Enrique et Luis Suarez ont affiché une confiance énorme en leurs capacités. Les Parisiens peuvent s'attendre à subir une sérieuse tempête au Camp Nou.

Enrique est persuadé que son Barça peut encore éliminer le PSG.

La remontada. L'Espagne ne parle que de ça. Et pour les supporters du Barça comme pour les joueurs, pas de doute : se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions n'a rien d'impossible. Même après une défaite 4-0 subie au Parc des Princes il y a trois semaines qui ne leur donne statistiquement parlant aucune chance de se qualifier avant le match retour.

Mais pour Luis Suarez, l'exploit est à la portée des Blaugrana. "C'est un défi énorme mais on va tout faire pour y arriver. Il faudra être à la fois ambitieux et patient, il ne faudra pas se jeter à l'abordage. On veut rentrer dans l'histoire du club en renversant le score mais il faut être conscient qu'il y a du temps. On est conscient que ce sera difficile, mais rien n'est impossible. S'il y a une équipe capable de remonter quatre buts, c'est bien le Barça. (...) Ce sera l'un des matchs les plus importants de ma carrière au vu de la situation après le match aller. Il faut se convaincre qu'on est capable. Le groupe a la qualité pour le faire" , a ainsi annoncé l'attaquant uruguayen en conférence de presse ce mardi.

«Transformer le stade en chaudron, en volcan»

Même son de cloche chez son entraîneur Luis Enrique. «Pourquoi j'y crois ? Si on est capable d'encaisser quatre buts, on peut en marquer six, a pour sa part lâché le technicien catalan. On n'a rien à perdre, tout à gagner. Ça reste un match de football avant tout. Luis Suarez a raison de dire qu'il faudra être calme, patient, alors que le public devra transformer le stade en chaudron, en volcan, et même avant le match. A nous de faire notre travail sur le terrain. Je n'en ai rien à foutre de rentrer dans l'histoire ou pas. On veut se qualifier.»

C'est sûr. Mais le Paris Saint-Germain aussi. Car si de l'autre côté des Pyrénées, on croit à cette fameuse remontada, ici en France, personne n'imagine les Parisiens se faire sortir après leur démonstration de l'aller. S'ils peuvent s'attendre à subir une sérieuse tempête au Camp Nou, les hommes d'Unai Emery disposent des qualités nécessaires pour en ressortir vivants.

Et vous, que pensez-vous de ce 8e de finale retour de Ligue des Champions au Camp Nou ? Pensez-vous le Barça capable de renverser le PSG ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.