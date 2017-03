Equipe de France : une petite révolution chez les gardiens ?

Si Hugo Lloris est l'indiscutable titulaire du poste, Steve Mandanda et Alphonse Aréola, n°2 et 3 dans la hiérarchie des gardiens de l'équipe de France, se trouvent en grande difficulté aujourd'hui et pourraient être absents de la prochaine liste de Didier Deschamps. Mais qui peut les remplacer ?

Mandanda figurera-t-il dans la liste des 23 de Deschamps le 16 mars ?

La prochaine liste de Didier Deschamps pour affronter le Luxembourg (25 mars) et l'Espagne (28 mars) sera dévoilée le 16 mars. Et des surprises sont à attendre. Notamment en ce qui concerne les gardiens de but où une petite révolution pourrait intervenir. Membre indiscutable de l'équipe de France depuis 2008, Steve Mandanda (31 ans, 24 sélections) pourrait être mis de côté par le sélectionneur des Bleus.

Même chose pour Alphose Areola (24 ans), qui, s'il n'a pas encore évolué avec les A, semblait bien parti pour s'installer comme le troisième gardien de l'équipe de France. Mais Mandanda comme Areola ont perdu leur place au sein de leurs clubs respectifs : Crystal Palace et le Paris Saint-Germain. Deschamps le sait et reconnaît que cette situation pourrait l'amener à prendre des décisions fortes avant les deux prochaines rencontres des Bleus.

«Je ferai des choix» , prévient Deschamps

«Il (Mandanda) est dans une situation compliquée. Il y a eu sa blessure et le changement d'entraîneur. Je ne vais pas dire que je suis inquiet mais tant qu'il ne joue pas...», laisse entendre le champion du monde 98 avant d'évoquer brièvement le statut retrouvé de remplaçant d'Areola au PSG. «Je ferai des choix, prévient ainsi le sélectionneur dans L'Equipe ce mardi. On verra. Les deux sont en difficulté. Mais il y a encore des matchs d'ici l'annonce de ma liste.» Plus beaucoup. Deux pour Paris : le FC Barcelone et Lorient. Et un pour Crystal Palace : Tottenham. Il ne faut pas s'attendre à voir Mandanda et Areola regagner leur place aussi vite.

Mais s'ils venaient à être écartés, qui pour les remplacer ? Le Rennais Benoît Costil (29 ans, une sélection), titulaire face à la Côte d'Ivoire en novembre dernier, est bien placé. Ensuite, Deschamps pourrait aussi surprendre en rappelant Stéphane Ruffier (30 ans, 3 sélections). Le Stéphanois, meilleur gardien de Ligue 1, pourrait accepter de revenir si c'est pour être la doublure de Lloris, lui qui avait renoncé aux Bleus fin 2015 après avoir été trop longtemps troisième gardien à son goût.

A part ces deux-là, on ne voit pas trop qui pourrait s'inviter dans la liste des 23 le 16 mars. S'il veut prendre son temps avec le Monégasque Kylian Mbappé, on ne voit pas pourquoi le sélectionneur appellerait dès maintenant le Toulousain Alban Lafont (18 ans).

