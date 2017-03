OM : Rolando critiqué, et alors ?

Depuis son arrivée sur le banc de l'OM en fin d'année dernière, Rudi Garcia a fait de Rolando le patron de sa défense. Pourtant très critiqué, le Portugais garde la confiance de son entraîneur et continue de jouer son rôle de leader auprès de ses partenaires marseillais.

Le 23 octobre dernier, Rolando connaissait sa première titularisation de la saison au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (0-0). Très bon ce jour-là, le Portugais avait justifié la confiance de Rudi Garcia, nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui l'avait sorti du placard dans lequel l'avait placé Franck Passi.

Mais au fil des semaines, les supporters olympiens se sont souvenus pourquoi Rolando avait été mis de côté en début de saison. Sa lenteur, criante face au PSG (1-5) et Monaco (3-4 ap) dernièrement, est un handicap énorme pour l'OM. Très critiqué, le Portugais garde pourtant la confiance de son entraîneur en même temps que la tête haute.

«C'est normal d'être critiqué»

«Je n'ai jamais perdu confiance, je ne la perds jamais. Les critiques font partie du métier. Quand on n'est pas performant ou qu'on ne parvient pas à faire ce que les gens attendent de vous, c'est normal d'être critiqué. Quand elles concernent les prestations sur le terrain, je les accepte sans problème» , confie l'ancien joueur du FC Porto, de l'Inter Milan ou encore de Naples à la Provence ce mardi. Alors qu'il pourrait se refermer un peu pour se concentrer sur ses prestations en cette période compliquée, le Portugais continue au contraire de jouer son rôle de leader auprès de ses partenaires.

«Quand tu as plus d'expérience, que tu as joué plus de matchs que les autres, il est important de parler, d'aider les plus petits. Ça fait partie de mon boulot, pas seulement comme capitaine mais comme joueur, souligne Rolando. Quand j'étais un jeune joueur, les plus anciens me donnaient des petits conseils, me rentraient dedans quand il le fallait. J'ai appris avec eux. Aujourd'hui, j'essaie de faire la même chose.» Mais les conseils ou remarques d'un joueur, même expérimenté, n'ont parfois pas beaucoup de résonance quand lui-même n'est pas à la hauteur sur le terrain.

