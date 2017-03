Equipe de France : Mbappé, Tolisso, Bakayoko, N'Zonzi... Deschamps face à la nouvelle vague bleue

Eblouissant avec Monaco, Kylian Mbappé, 18 ans seulement, pourrait être appelé pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps le 16 mars. Mais s'il suit attentivement l'attaquant monégasque, comme son partenaire Tiémoué Bakayoko ou le Lyonnais Corentin Tolisso, le sélectionneur tricolore rappelle aussi qu'il ne peut pas prendre tout le monde.

Du monde postule pour une place en EdF, Deschamps le sait.

Le 16 mars prochain, Didier Deschamps révélera sa liste des 23 pour affronter le Luxembourg (25 mars) et l'Espagne (28 mars). Kylian Mbappé (18 ans), auteur de 15 buts en 29 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, figurera-t-il dans le groupe tricolore ? Le jeune attaquant monégasque l'espère. Le sélectionneur des Bleus pourrait choisir d'attendre encore un peu.

«Kylian est très jeune. Mais il est très bon. A 18 ans, le potentiel est là. (...) On parle beaucoup de lui. Ne brûlons pas les étapes, confie Deschamps à L'Equipe ce mardi. Normalement, oui, il deviendra international. Quand ? Je ne sais pas. J'ai du monde. Notamment dans le secteur offensif et au milieu.» Comme Mbappé, son partenaire monégasque Tiémoué Bakayoko, le Lyonnais Corentin Tolisso ou encore le Sévillan Steven N'Zonzi pourraient eux aussi apparaître pour la première fois dans la liste le 16 mars.

«A la fin, la liste comporte 23 noms»

Mais s'il suit attentivement cette nouvelle vague bleue, le sélectionneur rappelle aussi qu'il ne peut pas prendre tout le monde. «Dans la prochaine liste, il y a ceux que je prendrai et ceux que je ne prendrai pas mais qui mériteraient d'y figurer, avance DD. Vous parlez beaucoup d'Adrien (Rabiot). Vous avez raison. Mais N'Golo Kanté est phénoménal. Et avec moi, parfois, il ne joue pas. Pourquoi ? Parce que Pogba et Matuidi sont performants. Après, il y en a d'autres. Bakayoko, Tolisso, N'Zonzi... Bien sûr qu'on les suit eux aussi. Mais à la fin, la liste comporte 23 noms.»

«Kylian a encore à progresser, finit par avancer Deschamps pour clore le sujet Mbappé. Etre déjà venu et avoir joué en équipe de France, c'est important. C'est un acquis pour l'équipe à mettre au crédit du joueur. (...) On n'a jamais beaucoup de séances pour travailler collectivement. Il faut bien que j'en tienne compte.» Si la nouvelle vague bleue s'annonce très prometteuse, l'ancienne garde n'a pas renoncé non plus, à l'image de Mamadou Sakho, qui retrouve les terrains avec Crystal Palace, ou Mathieu Valbuena, de retour à son meilleur niveau avec Lyon. Confronté à un problème de riche, Didier Deschamps dispose de nombreuses options pour constituer sa prochaine liste de 23.

