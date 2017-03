OM : Diarra s'explique et charge les dirigeants !

Quelques semaines après la résiliation de son contrat en février dernier, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille Lassana Diarra a profité d'un entretien accordé à beIN Sports pour vider son sac. Remonté, le milieu de terrain reproche surtout au club phocéen de l'avoir retenu malgré l'existence d'un accord passé sous seing privé.

Lassana Diarra s'est senti trahi par l'OM.

Lassana Diarra avait des choses à dire. Critiqué avant et après la résiliation de son contrat en février dernier, le milieu de terrain qui vient de quitter l'Olympique de Marseille a tenu à donner sa version des faits.

Car l'ancien joueur du Real Madrid n'a pas apprécié de passer pour un mercenaire à la recherche d'un gros contrat pour payer son amende de 10 M€. De son côté, Diarra affirme que le club phocéen n'a pas respecté ses engagements pris dans un contrat signé sous seing privé. Un bail qui l'autorisait à partir.

Le contrat non respecté par l'OM

«J'ai signé un contrat avec l'OM et un sous-seing privé, a expliqué l'international français à beIN Sports. Aujourd'hui, pourquoi on en fait signer aux joueurs en France s'ils ne sont pas valables ? Je ne suis pas stupide. J'ai signé mon contrat dans les bureaux de l'OM et mon sous-seing privé en même temps, on ne peut pas dire que la présidence n'était pas au courant. C'est ce que j'ai du mal à comprendre. Je ne serais jamais venu à l'OM si je n'avais pas signé ce sous-seing. Je m'engageais à payer une supposée amende et l'OM s'engageait à me libérer en cas de proposition intéressante.»

On le sait, ce n'est pas tout à fait ce qu'il s'est passé. Retenu l'été dernier à Marseille, le natif de Paris a subi les critiques des supporters olympiens qui lui reprochaient un manque d'implication. Mais là encore, Diarra estime avoir été manipulé, allant même jusqu'à parler de «chantage psychologique» . Pourtant, le joueur affirme que son attitude a été irréprochable.

Le «cadeau» de Diarra

«Le message qui était véhiculé c'est que je voulais partir pour payer mon amende, a-t-il accusé. Avec l'OM on s'est séparé et je leur ai fait cadeau de deux ans et demi de contrat. Je ne suis pas allé à l'OM pour l'argent. Le discours m'a plu, il y avait un challenge pour l'OM et moi. Aujourd'hui, je ne suis pas aigri. Je suis parti et je n'ai pas demandé de l'argent à l'OM. Ce n'est pas l'OM qui a réglé mon amende.» En parlant de ça, Diarra précise que ce problème est réglé.

«Aujourd'hui, moi et le Lokomotiv avons trouvé un accord. Ils vont l'annoncer sur leur site internet. J'assume mes erreurs, j'ai réglé ce problème. C'est une affaire réglée» , a indiqué le milieu de terrain «trahi» par la direction marseillaise, qui ajoute qu'il ne peut pas en vouloir à l'actuel président Jacques-Henri Eyraud. Quant à son avenir, le Français ne rejouera pas avant la saison prochaine. Oui, mais où ? «J'aime bien les États-Unis, il y a le Moyen-Orient aussi. C'est aussi une culture qui me correspond, a-t-il confié. Si je dois être honnête avec vous, ce sont les deux options.» Autant dire que Diarra ne fera pas taire les critiques…

