Lyon : Valbuena et Nkoulou, les remplaçants ne lâchent rien !

Absents du onze de départ à l'Olympique Lyonnais, le milieu offensif Mathieu Valbuena et le défenseur central Nicolas Nkoulou n'ont pas dit leur dernier mot. Motivés, les deux joueurs sont prêts à tout pour convaincre leur entraîneur Bruno Genesio, comme le prouvent leurs décisions respectives.

Mathieu Valbuena a refusé un jour de repos pour s'entraîner.

Une fois de plus, Mathieu Valbuena (32 ans) a montré qu'il pouvait jouer un rôle majeur dans le sprint final de l'Olympique Lyonnais. Récemment revenu de blessure, le milieu offensif a relancé les siens à Bordeaux (1-1) vendredi en championnat.

Tout d'abord dans le jeu, mais aussi et surtout au tableau d'affichage puisqu'il a délivré la passe décisive sur coup franc pour Emanuel Mammana (21 ans). Mais ces dernières semaines, l'attaque de l'OL n'a pas eu besoin de l'international français pour cartonner.

Valbuena refuse du repos en famille

On pense surtout à ses concurrents Nabil Fekir (23 ans) et Memphis Depay (23 ans) qui seront difficiles à déloger. Du coup, Valbuena a refusé une faveur de ses dirigeants. Autorisé à prendre un jour de repos supplémentaire dimanche, pour profiter de sa famille en Gironde, l'ancien Marseillais a préféré rentrer à Lyon pour s'entraîner avec ses coéquipiers, révèle Le Progrès. En effet, le natif de Bruges estime qu'il n'a pas de «jour de repos à prendre car l'échéance sportive était trop importante» , selon ses propres mots relayés par le club.

A l'approche du choc face à la Roma jeudi (21h05), en huitième de finale aller de l'Europa League, il n'est pas question de laisser la concurrence prendre encore plus d'avance. C'est aussi l'état d'esprit d'un autre remplaçant. Complètement absent des plans de l'entraîneur Bruno Genesio, Nicolas Nkoulou (26 ans) va mettre sa carrière internationale entre parenthèses, lui qui vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2017 avec le Cameroun.

Nkoulou fait une pause en sélection

«Après la récente consécration en Coupe d'Afrique des Nations avec mes coéquipiers et frères, accompagnés par tout le peuple camerounais, ayant le sentiment du devoir accompli envers mon pays, j'ai décidé de faire une pause avec la sélection nationale, a annoncé le défenseur central à Foot Mercato. En pleine possession de mes moyens, je souhaite me concentrer sur les objectifs que je me suis fixé en club.»

«(...) Cette décision a été vraiment difficile à prendre, et j'ai longtemps pesé le pour et le contre avant de m'y résoudre, a expliqué le Camerounais. Elle me semblait nécessaire et répondait à mon objectif principal : revenir plus fort demain car un Lion ne meurt jamais...» Un message fort envoyé à Genesio qui lui préfère Mouctar Diakhaby (20 ans), Emanuel Mammana (21 ans) et Mapou Yanga-Mbiwa (27 ans). Mais comme Valbuena, Nkoulou a les qualités pour inverser la situation.

