PSG : une approche en 2011, la victoire face au Barça, Verratti, Rabiot... Les confidences de Pirlo Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 06/03/2017 à 17h13 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Attentif au football européen depuis les Etats-Unis, Andrea Pirlo revient sur la prestation du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone (4-0) en Ligue des Champions. L'ancien Bianconero juge l'exploit du PSG, qui le voulait en 2011, mais aussi le talent de Marco Verratti et d'Adrien Rabiot. Pirlo évolue en MLS à New York City En 2015, Andrea Pirlo a quitté le Vieux Continent pour rejoindre les Etats-Unis et la Major League Soccer sous les couleurs de New York City. Cela n'empêche pas le milieu de terrain de 37 ans de suivre assidûment le football européen et notamment la Ligue des Champions. Alors, forcément, la démonstration du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone en 8e de finale aller (4-0), le 14 février, ne lui a pas échappé. Une victoire logique face au Barça «Paris a fait un grand match ! J'ai vu une grande équipe qui avait plus faim que ses adversaires. Les joueurs du PSG voulaient gagner. Ils couraient tous, jouaient tous pour aider l'équipe. Une belle publicité pour le football. Paris a largement mérité de gagner» , assure l'Italien dans les colonnes de L'Equipe ce lundi. En tant que milieu de terrain, Pirlo a bien évidemment suivi avec attention la prestation du trio de l'entrejeu parisien. «J'ai été impressionné par ce PSG et la force déployée par les trois milieux, Verratti, Rabiot et Matuidi, qui ont livré un match extraordinaire» , indique l'ancien joueur de la Juventus Turin, qui est un grand fan de son compatriote Marco Verratti. Verratti, le «meilleur joueur italien» «Verratti est un très grand joueur, il est et sera le futur du foot italien et européen pour les vingt prochaines années» , lance-t-il. «Il est le meilleur joueur italien d'aujourd'hui et de demain» , poursuit Pirlo. «Petit Hibou» appréciera sans aucun doute les éloges de son aîné qui avait tenu à le féliciter après le match contre le FC Barcelone. «Juste après le match contre le Barça, je l'ai félicité par SMS. Le soir même, il m'a dit que son message était celui qu'il avait le plus apprécié. Alors, je lui ai répondu : "Maintenant, tu es devenu le numéro 1 parce que je suis en train de finir ma carrière (sourire)."» Mais Verratti n'est pas le seul Parisien à épater Pirlo. Adrien Rabiot a aussi séduit le joueur passé par le Milan AC. Rabiot, un «très grand joueur» «J'ai vu un très grand joueur. Il m'avait déjà plu la saison passée, et même avant. Mais je ne l'avais pas vu jouer aussi bien, avec cette méchanceté, dans le bon sens du terme, cette lucidité... On dirait un joueur qui a une expérience de dix ans de haut niveau sur le terrain» , raconte le Transalpin. Et pour Pirlo, Rabiot a forcément été influencé par Thiago Motta dans la capitale. «Il aura sans aucun doute appris beaucoup de Thiago Motta. Parce que, dans certaines actions, il me rappelait Thiago Motta, qui a toujours été très important depuis son arrivée à Paris» , explique-t-il. Rabiot appréciera sans doute le compliment et la comparaison. Leonardo avait tenté de le recruter en 2011 D'ailleurs, Verratti et Rabiot auraient pu profiter de la présence de Pirlo dans la capitale puisque Leonardo avait tenté de l'attirer en 2011 lorsqu'il était directeur sportif. «Oui. Il m'a appelé un matin pour savoir si ça me plairait de venir au PSG avec lui» , raconte le natif de Flero. Problème, le joueur s'était déjà entendu avec la Juve. «Mais deux jours avant, j'avais signé à la Juventus. Ça ne pouvait donc pas se faire. Mais cela aurait été une belle expérience» , poursuit Pirlo. Et sans cette signature avec la Vieille Dame, le Transalpin aurait bien pu s'engager à Paris ! «Probablement, j'aurais parlé avec Leonardo, j'aurais écouté sa proposition» , assure-t-il. Dommage pour le PSG et la Ligue 1... Que vous inspirent les propos de Pirlo ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





