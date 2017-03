Monaco : Mbappé affole les statistiques !

Encore décisif lors de la victoire de Monaco face à Nantes (4-0) dimanche, Kylian Mbappé n'en finit plus d'impressionner. L'attaquant monégasque affiche des statistiques impressionnantes pour son jeune âge.

Mbappé, le joyau de Monaco

Face à Nantes (4-0) dimanche soir, Kylian Mbappé n'a eu besoin que de quatre minutes pour donner l'avantage à l'AS Monaco. Auteur d'un doublé, alors que Maxime Dupé l'a privé d'un troisième but en seconde période, le jeune attaquant monégasque est actuellement sur un nuage et confirme son incroyable potentiel.

Une première en L1 depuis 30 ans

Si son entourage avait un peu râlé en début de saison en raison de son temps de jeu jugé trop faible, il doit aujourd'hui être ravi. Mbappé voit son temps de jeu grimper en flèche depuis le début de l'année 2017 avec sept titularisations sur les onze dernières rencontres de l'ASM. Et vu ses performances, la confiance que lui accorde Leonardo Jardim est totalement justifiée.

Contre les Canaris, Mbappé a porté son total à 15 buts toutes compétitions confondues cette saison. Une statistique impressionnante pour un jeune joueur d'à peine 18 ans qui reste sur 9 réalisations lors de ses huit derniers matchs disputés. D'ailleurs, avec 10 buts marqués en championnat de France dans sa carrière, il est le plus jeune joueur de ces 30 dernières années à atteindre un tel total en L1.

Mbappé avec les grands d'Europe

En championnat cette saison, Mbappé a inscrit neuf buts et délivré cinq passes décisives en 896 minutes disputées. Il est donc décisif toutes les 64 minutes en Ligue 1 ! D'ailleurs, le Monégasque fait partie des attaquants les plus prolifiques en Europe avec un but toutes les 94 minutes en moyenne, toutes compétitions confondues.

Il est seulement devancé par Edinson Cavani (78 min), Lionel Messi (82 min), Radamel Falcao (85 min) et Alexandre Lacazette (93 min). Si son total de buts est moins élevé, Mbappé marque donc plus souvent, par rapport au temps passé sur les pelouses, que des grands buteurs européens, comme Robert Lewandowski (96 min), Pierre-Emerick Aubameyang (103 min), Cristiano Ronaldo (111 min), Luis Suarez (119 min) ou encore Zlatan Ibrahimovic (127 min).

Mbappé plus fort que Martial... et plus cher ?

Toujours au jeu des comparaisons, Mbappé fait mieux qu'un certain Anthony Martial. Sous les couleurs de Monaco, l'attaquant de Manchester United avait inscrit 15 buts en 70 matchs. Le natif de Bondy, lui, en est déjà à 16 réalisations en 43 rencontres. Le club de la Principauté, qui a vendu Martial pour 50 millions d'euros (+ 30 M€ de bonus éventuels), peut donc s'attendre à toucher le jackpot en cas de départ de Mbappé, dont le prix est fixé à 60 millions d'euros minimum.

