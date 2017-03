L'équipe type de L1 - 28e journée

Impliqué sur les quatre buts contre Lorient, le Marseillais Florian Thauvin est élu joueur de la journée. Les Monégasques Silva et Mbappé, le Parisien Aurier et le Niçois Cyprien se sont aussi distingués à l'occasion de cette 28e journée de Ligue 1 et figurent au sein de l'équipe type de Maxifoot.

Thauvin a livré une prestation de haute volée contre Lorient.

Après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point.

Le joueur de la journée : Florian Thauvin (Marseille)

L'homme fort du secteur offensif marseillais est impliqué sur les deux premiers buts marseillais face à Lorient puisque c'est lui qui s'est chargé de frapper les deux corners amenant les réalisations de Rolando et Payet. Il inscrit également le troisième but d'un bel enroulé du pied droit avant d'offrir un caviar à Sanson. Une très belle prestation qui lui a valu les acclamations du public lorientais. Homme de la journée !

Vincent Enyeama (Lille)

Difficile de faire le moindre reproche au gardien de Lille sur le but encaissé. Alors que Toulouse n'a pas été vraiment dangereux dans l'ensemble, le portier a été obligé de s'incliner sur cette tête à bout portant de Jullien. Mais le fautif sur cette action, c'est Basa... Ensuite, il a été peu inquiété et a répondu présent en étant déterminant avec cet arrêt sur penalty. Une action qui permet à son équipe de gagner un point !

Serge Aurier (Paris-SG)

Préféré au désormais titulaire au poste d'arrière droit, Meunier, l'Ivoirien a livré une prestation solide contre Nancy. Même s'il n'a pas toujours été en réussite, il a été essentiel dans le jeu du PSG en seconde période par son activité offensive. Après un duel perdu face à Chernik puis un excellent centre pour une énorme occasion de Guedes, l'Ivoirien a réussi à faire la différence en obtenant le penalty de la victoire. Une action cruciale dans la suite de la saison de son équipe !

Kamil Glik (Monaco)

Encore un match solide pour le Polonais, qui a fait preuve de roublardise et de vice sur de nombreuses actions en donnant des petits coups dans les chevilles nantaises. Il est à l'origine du deuxième but en remettant involontairement le ballon sur Germain sur une frappe manquée.

Nicolas Pallois (Bordeaux)

Match de patron du défenseur central bordelais, à l'image de son tacle parfait devant Lacazette dans la surface. Au four et au moulin, il a dégagé plusieurs ballons dangereux tout en prêtant main forte aux latéraux.

Issa Cissokho (Angers)

Positionné à gauche de la défense, l'ancien Nantais a livré une belle prestation contre Caen. Pour preuve, sa jolie passe décisive avant la pause pour son capitaine Ndoye, qui a inscrit le deuxième but du SCO. Impliqué défensivement, l'habituel latéral gauche réussit pour le moment ses débuts avec Angers.

Bernardo Silva (Monaco)

Le Portugais continue, semaine après semaine, à montrer qu'il est actuellement un des meilleurs joueurs du championnat, si ce n'est le meilleur. Impliqué sur le premier but après un magnifique sprint, il offre un véritable caviar pour Mbappé pour le troisième but. Des dribbles à profusion, des décalages trouvés dans n'importe quelle position, le Lusitanien a été énorme !

Morgan Sanson (Marseille)

Une belle copie rendue par la recrue hivernale, qui n'a pas hésité à se projeter vers l'avant pour apporter du soutien à ses partenaires offensifs. Il s'est procuré coup sur coup deux grosses occasions avant de toucher la barre au retour des vestiaires. Finalement, il a été récompensé de ses efforts en marquant sur un service parfait de Thauvin. Dans le jeu, il a été omniprésent et a parfaitement orienté son équipe.

Wylan Cyprien (Nice)

Pour la 8e victoire de Nice sur la plus petite des marges, le milieu azuréen a probablement inscrit l'un des buts les plus importants de son équipe cette saison ! Un joli appel après une magnifique ouverture d'Eysseric, une frappe plein de sang-froid a envoyé aux anges les Aiglons qui ont fait un pas de plus pour une place sur le podium. Merci Cyprien !

Karl Toko-Ekambi (Angers)

Le succès du Cameroun a fait énormément de bien au Parisien de naissance ! Après son doublé contre Bastia la semaine passée, le Lion Indomptable a de nouveau fait parler la poudre : un but pour ouvrir la marque contre Caen et un penalty obtenu transformé par Mangani. Une nouvelle prestation de haute volée pour l'ancien Sochalien, qui confirme son statut de joueur à suivre !

Kylian Mbappé Lottin (Monaco)

Le jeune attaquant est inarrêtable ! Quatre minutes, c'est le temps qu'il lui a fallu pour faire craquer les Nantais sur une belle inspiration. Moins bien par la suite, il ressort de sa boîte juste avant la pause pour doubler la mise de la tête. En seconde période, il aurait pu inscrire un triplé mais a manqué d'efficacité avec notamment une belle frappe croisée bien repoussée par Dupé.. Qu'importe, ses dribbles déroutants ont ravi ses supporters, qui l'ont acclamé à sa sortie.

